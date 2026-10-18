Απίστευτες εικόνες στα στενά του Ορμούζ: Ιρανοί... ψαρεύουν iPhone και αρώματα από κοντέινερ

Πλιάτσικο στο νερό μετά από εμπορευματοκιβώτια που βρέθηκαν στη θάλασσα από εκρήξεις ναρκών

Δημήτρης Δρίζος

Απίστευτες εικόνες στα στενά του Ορμούζ: Ιρανοί... ψαρεύουν iPhone και αρώματα από κοντέινερ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
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  • Ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπού βυθί στο Στενό του Ορμούζ μετά από πρόσκρουση σε νάρκη, με όλα τα μέλη του πληρώματος να σώζονται χωρίς τραυματισμούς.
  • Ιρανοί ψαράδες έσπευσαν να περισυλλέξουν εμπορεύματα, όπως iPhone και γαλλικά αρώματα, που επέπλεαν στα νερά μετά τη βύθιση του πλοίου.
  • Το αδελφό πλοίο GFS Giselle υπέστη ζημιές από πλήγμα την επόμενη ημέρα αλλά κατάφερε να φτάσει σε ασφαλές αγκυροβόλιο.
  • Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό διεξήγαγε επί τέσσερις μήνες μυστική επιχείρηση για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση ναρκών στον βυθό του Στενού του Ορμούζ.
  • Παρά τις δηλώσεις περί απομάκρυνσης όλων των ναρκών, εκτιμάται ότι περίπου 80 νάρκες είχαν τοποθετηθεί από ιρανικές δυνάμεις στη θαλάσσια οδό, κρίσιμη για τη διεθνή προσφορά πετρελαίου.
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Αυτή είναι η στιγμή που Ιρανοί βγήκαν για να ψαρέψουν iPhone και γαλλικά αρώματα, μετά τη βύθιση ενός φορτηγού πλοίου στο Στενό του Ορμούζ, το οποίο χτυπήθηκε από νάρκη.

Βίντεο καταγράφουν εκατοντάδες άνδρες να σπεύδουν να αρπάξουν ό,τι μπορούν, καθώς χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια επέπλεαν στα νερά της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), το πλοίο είχε εισέλθει σε ένα «μη εξουσιοδοτημένο και επικίνδυνο» τμήμα του Στενού, όταν προσέκρουσε σε νάρκη.

Το φορτηγό πλοίο βυθίστηκε μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο κατάστρωμά του, ενώ και τα 21 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να τραυματιστούν.

Το πλοίο GFS Pride, με σημαία Σιγκαπούρης, μετέφερε περισσότερα από 2.500 εμπορευματοκιβώτια στις 13 Οκτωβρίου.

Η Ναυτιλιακή και Λιμενική Αρχή της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε ότι το πλοίο δέχθηκε πλήγματα από άγνωστα βλήματα ενώ διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ.

Το αδελφό πλοίο του GFS Pride, το GFS Giselle, δέχθηκε επίσης πλήγμα την επόμενη ημέρα. Υπέστη ζημιές στο κύτος του, αλλά κατάφερε να φτάσει σε ασφαλές αγκυροβόλιο χρησιμοποιώντας τις δικές του μηχανές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα εμπορευματοκιβώτια που μετέφερε το GFS Pride περιείχαν «iPhone και αρώματα», με Ιρανούς ψαράδες να σπεύδουν αμέσως να περισυλλέξουν το φορτίο που επέπλεε στη θάλασσα.

Σε βίντεο από το περιστατικό, ένας άνδρας ακούγεται να λέει: «Συγκεντρωνόμαστε και κατευθυνόμαστε προς το Στενό του Ορμούζ.

»Ακούσαμε ότι βυθίστηκε ένα φορτηγό πλοίο, οπότε πάμε να μαζέψουμε iPhone και αρώματα».

Στα πλάνα διακρίνονται αρκετά μεγάλα εμπορευματοκιβώτια, ενώ χιλιάδες αντικείμενα επιπλέουν στο νερό.

Η βύθιση του GFS Pride και η επιχείρηση εξουδετέρωσης ναρκών

Η βύθιση του GFS Pride σημειώνεται μετά τις πληροφορίες ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό πραγματοποίησε μια επικίνδυνη, άκρως απόρρητη επιχείρηση διάρκειας τεσσάρων μηνών για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση ναρκών στον βυθό του Στενού του Ορμούζ.

Οι ιρανικές δυνάμεις φέρονται να έχουν τοποθετήσει νάρκες στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, από την οποία διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, έως τον Ιούνιο εκτιμάτο ότι είχαν τοποθετηθεί περίπου 80 νάρκες στην περιοχή.

Ωστόσο, τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι «όλες οι νάρκες» στα διεθνή ύδατα του Στενού είχαν απομακρυνθεί ή πυροδοτηθεί, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τη στενή θαλάσσια δίοδο «αμερικανικό έδαφος».

Παρά τις ανακοινώσεις, δύτες των ειδικών δυνάμεων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού (Navy SEALs) φέρονται να εργάζονταν επί τέσσερις μήνες υπό την κάλυψη του σκότους, επιχειρώντας να εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν τις νάρκες, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times τον Σεπτέμβριο.

Οι δύτες επιχειρούσαν τη νύχτα σε μικρές ομάδες, χρησιμοποιώντας φουσκωτά σκάφη με ενισχυμένο κύτος. Για τον εντοπισμό των ναρκών στον βυθό του Στενού αξιοποιούσαν επίσης ρομποτικά σκάφη και υποβρύχια, τα οποία λειτουργούσαν με συστοιχίες ηχοεντοπισμού (σόναρ) που ρυμουλκούνταν μέσα στο νερό.

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