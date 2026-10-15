«Fu...k you US Navy!» - «Αλλάξτε πορεία, γυρίστε στο Μπαντάρ Αμπάς, αλλιώς θα κάνουμε χρήση πυρός»

Οι ηχητικές συνομιλίες που αποκαλύπτει το Newsbomb έγιναν μεταξύ του αμερικανικού αεροπλανοφόρου που βρίσκεται στις προσβάσεις του Περσικού Κόλπου και εμπορικών πλοίων τα οποία επιχειρούν να διαπλεύσουν τα στενά του Ορμούζ

Μάκης Πολλάτος

«Fu...k you US Navy!» - «Αλλάξτε πορεία, γυρίστε στο Μπαντάρ Αμπάς, αλλιώς θα κάνουμε χρήση πυρός»
ΚΟΣΜΟΣ
4'
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  • Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο και ο συνοδευτικός στόλος επιτηρούν τον αποκλεισμό του Ιράν στον Περσικό Κόλπο και απαιτούν από εμπορικά πλοία που αποπλέουν από ιρανικά λιμάνια να επιστρέψουν στο Μπαντάρ Αμπάς.
  • Οι ηχητικές συνομιλίες αποκαλύπτουν έντονες αντιπαραθέσεις, με ένα εμπορικό πλοίο να απαντά με υβριστική φράση προς το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.
  • Τα εμπορικά πλοία που διαπλέουν τα Στενά του Ορμούζ διατρέχουν κίνδυνο επιθέσεων από τους Χούθι και τους Φρουρούς της Επανάστασης, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένες αποδοχές για τα πληρώματα.
  • Οι ΗΠΑ δεν διεξάγουν εκτεταμένες πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, αλλά απειλούν με χρήση βίας αν τα πλοία δεν συμμορφωθούν στις εντολές επιστροφής.
  • Η περιοχή παραμένει πεδίο έντασης λόγω της επιβολής θαλάσσιου αποκλεισμού και της στρατιωτικής παρουσίας τόσο των ΗΠΑ όσο και αντιπροσώπων του ιρανικού καθεστώτος.
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«Ολόκληρη η δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ είναι έτοιμη να σας σταματήσει εάν δεν ακολουθήσετε οδηγίες. Επιστρέψτε στο Μπαντάρ Αμπάς τώρα» είναι η προστακτική εντολή που ακούγεται από αμερικανικό αεροπλανοφόρο μέσω του καναλιού 16 στον ασύρματο πλοίου που είχε αποπλεύσει από το ιρανικό λιμάνι για να ακολουθήσει απάντηση, πάλι μέσω VHF: «Fu...k you US Navy!», χωρίς ωστόσο να είναι δυνατόν να διασαφηνιστεί εάν η υβριστική φράση εκπέμφθηκε από το πλοίο που διατάχθηκε να επιστρέψει στο Μπαντάρ Αμπάς ή από οποιοδήποτε άλλο πλοίο μπορεί να άκουγε τον συγκεκριμένο διάλογο και είχε δυνατότητα να παρέμβει.

Τα συνεχή επεισόδια μεταξύ των αμερικανικών πολεμικών πλοίων που περιφρουρούν τον αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στο Ιράν και των εμπορικών πλοίων που επιχειρούν να μεταφέρουν πετρέλαιο και άλλα προϊόντα, είναι μόνο μία από τις πτυχές του άγνωστου πολέμου που συνεχίζεται στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.

Μέσω ασυρμάτου, τα αμερικανικά πολεμικά πλοία ζητούν από τα εμπορικά πλοία που έχουν αποπλεύσει από ιρανικά λιμάνια να επιστρέψουν στον λιμένα απόπλου. Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο και ο στόλος των πολεμικών πλοίων που το συνοδεύουν, επιτηρούν τον αποκλεισμό του Ιράν και δεν επιτρέπουν την μεταφορά πετρελαίου και άλλων προϊόντων προς τρίτες χώρες, εφ' όσον τα φορτία ξεκινούν από ιρανικά λιμάνια.

bandar abbas map

Οι ηχητικές συνομιλίες που αποκαλύπτει το Newsbomb έγιναν μεταξύ του αμερικανικού αεροπλανοφόρου που βρίσκεται στις προσβάσεις του Περσικού Κόλπου και εμπορικών πλοίων τα οποία επιχειρούν να διαπλεύσουν τα στενά του Ορμούζ.

Από το αμερικανικό αεροπλανοφόρο εκπέμπεται ένα στερεότυπο μήνυμα, χωρίς να είναι σαφές αν πρόκειται για πάγιο ηχογραφημένο ή για εκπομπή από τους στρατιωτικούς που υπηρετούν στον ασύρματο του πλοίου, με το οποίο καλείται πλοίο που έχει αποπλεύσει από το ιρανικό λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς να αναστρέψει πρύμνα και να επιστρέψει για ελλιμενισμό στο ιρανικό λιμάνι.

Την ίδια στιγμή, από το κανάλι 16 (πρόκειται για το channel 16 που χρησιμοποιείται από εμπορικά και πολεμικά πλοία για τις επικοινωνίες) ακούγεται η απάντηση του εμπορικού πλοίου αλλά και μια οργισμένη απάντηση «Fu...k you US Navy», η οποία ωστόσο είναι άγνωστο αν εκπορεύεται από το υπ' όψιν εμπορικό πλοίο από το οποίο ζητά το αμερικανικό αεροπλανόφορο να γυρίσει στο Μπαντάρ Αμπάς ή από κάποιο άλλο από τα παραπλέοντα εμπορικά, με πλήρωμα που έχει... αντιαμερικανικά αισθήματα.

Οι διαλόγοι που ακολουθούν, καταγράφηκαν τις προηγούμενες ώρες στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, μεταξύ του αμερικανικού αεροπλανοφόρου (δεν κατονομάζεται για λόγους ασφαλείας) και παραπλεόντων εμπορικών πλοίων και δημοσιεύνται κατ' αποκλειστικότητα από το Newsbomb.

Ακούστε το ηχητικό ντοκουμέντο του Newsbomb:

«Ολόκληρη η δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ είναι έτοιμη να σας σταματήσει εάν δεν ακολουθήσετε οδηγίες. Επιστρέψτε στο Μπαντάρ Αμπάς τώρα!»

«Fu...k you US Navy!»

«Μόνο το Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν. Δεν δίνεται άδεια για κανέναν άλλον προορισμό. Αυτή είναι μία νομική ενέργεια. Αν δεν αλλάξετε πορεία θα χρησιμοποιήσουμε βία για να επιβάλλουμε τη συμμόρφωσή σας. Έχουμε ολόκληρη τη δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ έτοιμη να σας υποχρεώσει να σταματήσετε εάν δεν ακολουθήσετε την πορεία προς το Μπαντάρ Αμπάς τώρα».

«Αμερικανικό σκάφος (ακατάληπτο) τι θέλετε να κάνετε; - Λαμβάνετε παρακαλώ - Αμερικανικό σκάφος κάνει μαλακίες - Έχουμε ήδη… (ακατάληπτο), σταματάμε, ήδη έχουμε σταματήσει, δεν κινούμαστε. Έχουμε σταματήσει τώρα. Τίποτα. Δεν χρειάζεται να κάνετε… (σ.σ. τίποτα). Κάντε πίσω - Άδεια να φύγουμε παρακαλώ. Άδεια να φύγουμε παρακαλώ».

«Έχω πρόβλημα στην μηχανή. Πιστέψτε με έχω πρόβλημα στην μηχανή. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τώρα είμαι επίσης… έχω σταματήσει τη μηχανή μου. Δεν κάνω τίποτα οπότε αφήστε με να φτιάξω τη ζημιά μου να φτιάξω τη μηχανή και να πάω πίσω - Αμερικανικό σκάφος, αμερικανικό σκάφος…».

Εκτεταμένες πολεμικές επιχειρήσεις δεν διεξάγονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον στόχων στο Ιράν, αν και ο πρόεδρος Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν αν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει στον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, πολλά από τα εμπορικά πλοία που διαπλέουν τα Στενά του Ορμούζ και τον Περσικό Κόλπο διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να γίνουν στόχος επιθέσεων από τους Χούθι ή τους Φρουρούς της Επανάστασης, γι' αυτό και τα πληρώματα των εμπορικών πλοίων που διαπλέουν την θαλάσσια περιοχή αμείβονται με πολύ μεγαλύτερους μισθούς από αυτές που ισχύουν για τους ναυτικούς σε άλλες περιοχές.

Εκτός από τους Φρουρούς της Επανάστασης και τους Χούθι, που λειτουργούν σαν αντιπρόσωποι του καθεστώτος του Ιράν, και τα αμερικανικά πολεμικά πλοία της CENTCOM που επιτηρούν τον θαλάσσιο αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό πλοίων που αποπλέουν έμφορτα από ιρανικά λιμάνια.

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