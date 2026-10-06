Τουλάχιστον 6 εμπορικά πλοία που χτυπήθηκαν από τους Χούθι επισκευάζονται στον Σκαραμαγκά

Μεγάλο το μερίδιο της ελληνικής ναυτιλίας στην παγκόσμια μεταφορική ικανότητα.

Γεώργιος Καλούμενος

Τουλάχιστον 6 εμπορικά πλοία που χτυπήθηκαν από τους Χούθι επισκευάζονται στον Σκαραμαγκά
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
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  • Περίπου έξι με επτά ελληνόκτητα πλοία που έχουν δεχθεί επιθέσεις σε γεωπολιτικές ζώνες επισκευάζονται στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
  • Η ελληνική ναυτιλία ελέγχει το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και αποτελεί συχνό στόχο επιθέσεων από Χούθι, Ιράν και ουκρανικό στρατό.
  • Οι Χούθι έχουν επιτεθεί σε τουλάχιστον 24 ελληνόκτητα πλοία μέχρι το 2024, με σοβαρά περιστατικά βύθισης και επιθέσεων με πυραύλους και drones.
  • Στον Περσικό Κόλπο, τουλάχιστον τρία με τέσσερα ελληνικά πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις ή κατασχέσεις από το Ιράν, που διατηρεί και «μαύρη λίστα» απειλών.
  • Ο ουκρανικός στρατός έχει επιτεθεί επανειλημμένα με drones σε 6-7 ελληνικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και πυρκαγιές.
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Περίπου έξι με επτά εμπορικά πλοία ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών που έχουν χτυπηθεί από τους Χούθι στα Στενά του Ορμούζκαι την Ερυθρά Θάλασσα αλλά και κάποια που δέχτηκαν πλήγματα ενώ διέπλεαν τη Μαύρη Θάλασσα βρίσκονται αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του Newsbomb , στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά προκειμένου να επισκευαστούν και να επιστρέψουν στην «ενεργό δράση».

Αν και τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά δεν αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με το ποια πλοία είναι αυτά και σε ποιες ναυτιλιακές εταιρείες ανήκουν, αρμόδιες πηγές επιβεβαίωσαν στο Newsbomb το γεγονός ότι βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Σκαραμαγκά και επισκευάζονται μετά από χτυπήματα που δέχτηκαν στο πλαίσιο των πολεμικών συγκρούσεων στις πολεμικές ζώνες.

Πάντως πλοία του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου στον οποίο ανήκουν τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά έκαναν διελεύσεις στις περιοχές αυτές προκειμένου να συνεχιστεί η τροφοδοσία των αγορών με καύσιμα και άλλα κρίσιμα υλικά για την παγκόσμια βιομηχανία.

σκαραμαγκα

Τα ελληνόκτητα πλοία, όπως και αρκετά από τα τα εμπορικά που διαπλέουν την περιοχή των Στενών του Ορμούζ αποτελούν κι αυτά στόχο επιθέσεων κυρίως των Χούθι, αλλά και παλαιότερα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Πλήγματα έχουν καταγραφεί και σε ελληνικών συμφερόντων πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, όπου τόσο η πλευρά των Ουκρανών όσο και των Ρώσων επιχειρούν να αποδυναμώσουν τον αντίπαλο, αποστερώντας τα κεφάλαια που εξασφαλίζονται από εξαγωγές.

Σύμφωνα με αναλυτές σχεδόν το 30% των συνολικών επιθέσεων των Χούθι έχει στοχεύσει πλοία ελληνικών συμφερόντων, καθώς η ελληνική ναυτιλία ελέγχει το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας διατηρώντας ενεργή παρουσία σε αυτές τις θαλάσσιες διαδρομές.

Τα ελληνικών συμφερόντων πλοία έχουν βρεθεί στο στόχαστρο πολλές φορές από το 2024 έως και το 2026, αντιπροσωπεύοντας σημαντικό μέρος των συνολικών επιθέσεων στην περιοχή.

Γνωστά παραδείγματα περιλαμβάνουν την επίθεση στο Sounion τον Αύγουστο του 2024, καθώς και τα χτυπήματα στα πλοία Magic Seas και Eternity C τον Ιούλιο του 2025, τα οποία δέχθηκαν επιθέσεις με πυραύλους, drones και ταχύπλοα ανοιχτά της Υεμένης.

Αναλυτικά τα καταγεγραμμένα στοιχεία ανά μέτωπο:

Επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθι

Οι Χούθι έχουν στοχοποιήσει δυσανάλογα πολύ την ελληνική ναυτιλία. Μέχρι τα τέλη του 2024, ο Οργανισμός Εμπορίου και Ναυτιλίας του ΟΗΕ είχε ήδη καταγράψει τουλάχιστον 24 ελληνόκτητα πλοία που είχαν δεχθεί επίθεση από την οργάνωση. Με την παράταση των επιθέσεων έως σήμερα, ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί, περιλαμβάνοντας σοβαρά περιστατικά όπως:

  • Τη βύθιση του bulk carrier Magic Seas και του Tutor.
  • Τις σφοδρές επιθέσεις με πυραύλους και drones σε πλοία όπως τα Sounion, Zografia, Laax, Star Iris, Yannis και Cyclades.

Επιθέσεις και Κατασχέσεις από το Ιράν (Στενά του Ορμούζ - Περσικός Κόλπος)

Στο πλαίσιο του πολέμου και των εντάσεων γύρω από το Ιράν (όπου δραστηριοποιούνται εκατοντάδες ελληνικά τάνκερ), έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τρία με τέσσερα επιβεβαιωμένα σοβαρά πλήγματα ή και κατασχέσεις σε πλοία ελληνικών συμφερόντων:

  • Kavomaleas - Acheloos: Δεξαμενόπλοια ελληνικής εταιρείας που δέχθηκαν επίθεση την ίδια νύχτα στα Στενά του Ορμούζ, με το Kavomaleas να οδηγείται τελικά εντός ιρανικών χωρικών υδάτων.
  • Ocean Electra & Star Bulk: Πλοία ελληνικών συμφερόντων που συμπεριλαμβάνονται στα σκάφη που επλήγησαν στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και του Κόλπου του Ομάν.

Το Ιράν διατηρεί παράλληλα «μαύρη λίστα» απειλώντας δεκάδες ακόμη ελληνικά πλοία με κρατήσεις ή κατασχέσεις.

Επιθέσεις από τον Ουκρανικό Στρατό (Μαύρη Θάλασσα - Νοβοροσίσκ)

Η Ουκρανία έχει εξαπολύσει επανειλημμένες επιθέσεις με drones αυτοκτονίας (θαλάσσια και εναέρια) εναντίον εμπορικών πλοίων που προσεγγίζουν ρωσικά λιμάνια (όπως το Νοβοροσίσκ) για τη μεταφορά πετρελαίου ή σιτηρών. Στο μέτωπο αυτό έχουν πληγεί τουλάχιστον 6-7 ελληνόκτητα πλοία:

  • Maran Homer: Ελληνικό δεξαμενόπλοιο (ναυλωμένο από τη Chevron) που χτυπήθηκε από ουκρανικό drone.
  • Anna S & Elina B: Το φορτηγό Anna S τυλίχθηκε στις φλόγες και εγκαταλείφθηκε μετά από επίθεση 5 ουκρανικών drones, ενώ ζημιές υπέστη και το Elina B που έσπευσε να βοηθήσει.
  • Nissos Sifnos & Marathi: Δύο ελληνόκτητα τάνκερ που δέχθηκαν ταυτόχρονη ουκρανική επίθεση με drones κοντά στις εγκαταστάσεις της κοινοπραξίας CPC.
  • Matilda: Υπέστη ζημιές στο κατάστρωμα και μικρή πυρκαγιά από 2 ουκρανικά drones.
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