Περνώντας μέσα από τη φωτιά: Η «πληγωμένη» όψη του Starship και το μέλλον των διαστημικών ταξιδιών

Η συγκεκριμένη δοκιμαστική πτήση, την οποία ανέλυσε εκτενώς η δημοσιογράφος του CNN Jackie Wattles, απέδειξε ότι το μεγαλύτερο και ισχυρότερο διαστημικό σκάφος που κατασκευάστηκε ποτέ μπορεί να επιβιώσει από τις πιο ακραίες συνθήκες

Δημήτρης Δρίζος

Περνώντας μέσα από τη φωτιά: Η «πληγωμένη» όψη του Starship και το μέλλον των διαστημικών ταξιδιών
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το διαστημόπλοιο Starship της SpaceX επέστρεψε στη Γη με σοβαρές θερμικές ζημιές, αλλά διατήρησε τον έλεγχο της πτήσης και ολοκλήρωσε ασφαλή προσθαλάσσωση.
  • Η εξωτερική θερμοκρασία κατά την επανείσοδο έφτασε τους 2.000 βαθμούς Φαρενάιτ, με το σκάφος να προστατεύεται από 18.000 κεραμικά πλακίδια, πολλά από τα οποία υπέστησαν ζημιές.
  • Ο προωθητικός πύραυλος Super Heavy επέστρεψε επιτυχώς και «πιάστηκε» στον αέρα από τον πύργο εκτόξευσης, σηματοδοτώντας πρόοδο στην επαναχρησιμοποίηση των οχημάτων.
  • Η SpaceX συνεχίζει να αναπτύσσει ανθεκτικότερα υλικά και βελτιώσεις στον σχεδιασμό για να μειώσει τον χρόνο και το κόστος συντήρησης μεταξύ των πτήσεων.
  • Το Starship επιλέχθηκε από τη NASA ως σεληνάκατος για το πρόγραμμα Artemis και αποτελεί κεντρικό στοιχείο για μελλοντικές αποστολές στον Άρη και τη διαστημική εξερεύνηση.
Snapshot powered by AI

Οι εικόνες του διαστημοπλοίου Starship της SpaceX να επιστρέφει με εμφανή σημάδια καύσης, λυγισμένα πτερύγια και κατεστραμμένα πλακίδια στην εξωτερική του επιφάνεια προκάλεσαν δέος, αλλά και έντονο προβληματισμό.

Ωστόσο, για τους μηχανικούς της αεροδιαστημικής, αυτή η ταλαιπωρημένη εικόνα δεν αποτελεί ένδειξη αποτυχίας, αλλά έναν ανεκτίμητο θησαυρό δεδομένων.

Η συγκεκριμένη δοκιμαστική πτήση, την οποία ανέλυσε εκτενώς η δημοσιογράφος του CNN Jackie Wattles, απέδειξε ότι το μεγαλύτερο και ισχυρότερο διαστημικό σκάφος που κατασκευάστηκε ποτέ μπορεί να επιβιώσει από τις πιο ακραίες συνθήκες που συναντά ένα όχημα στο διάστημα.

https://www.instagram.com/cnn/reel/DfyK08wySsA/

Η κόλαση των 2.000 βαθμών Φαρενάιτ

Όταν ένα διαστημόπλοιο επιστρέφει από τροχιά στη Γη, κινείται με υπερηχητικές ταχύτητες που ξεπερνούν τα 25.000 χιλιόμετρα την ώρα. Η τριβή με τα μόρια της ατμόσφαιρας μετατρέπει τον αέρα γύρω από το σκάφος σε υπέρθερμο πλάσμα. Στην περίπτωση του Starship, οι εξωτερικές θερμοκρασίες άγγιξαν τους 2.000 βαθμούς Φαρενάιτ (περίπου 1.100 βαθμούς Κελσίου).

Για να προστατευτεί ο ατσάλινος σκελετός του σκάφους από το να λιώσει, η SpaceX έχει καλύψει τη μία πλευρά του με περίπου 18.000 εξαγωνικά κεραμικά πλακίδια.

Κατά τη διάρκεια της καθόδου, η κάμερα κατέγραψε συγκλονιστικά πλάνα:

  • Πλακίδια να αποκολλώνται υπό την πίεση της ατμόσφαιρας.
  • Ένα από τα μπροστινά πτερύγια να αρχίζει να καίγεται και να λιώνει σταδιακά, ενώ παρ' όλα αυτά συνέχιζε να ανταποκρίνεται στις εντολές πλοήγησης.
  • Αλλαγή χρώματος στο ατσάλινο περίβλημα, το οποίο από ασημί έγινε σκούρο καφέ και μαύρο λόγω της ακραίας θερμικής καταπόνησης.

Γιατί το αποτέλεσμα θεωρείται θρίαμβος

Παρά τις ορατές ζημιές, το Starship πέτυχε τον βασικό του στόχο: διατήρησε τον έλεγχο της πτήσης του, επιβράδυνε επιτυχώς και ολοκλήρωσε μια ελεγχόμενη προσθαλάσσωση στον Ινδικό Ωκεανό. Στη διαστημική βιομηχανία, το να φτάσει ένα πρωτότυπο όχημα μέχρι το τέλος της διαδρομής, ακόμα και «τραυματισμένο», είναι τεράστια επιτυχία.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό ήταν το πρώτο μέρος της ίδιας αποστολής, όπου ο τεράστιος προωθητικός πύραυλος Super Heavy επέστρεψε στη βάση εκτόξευσης στο Τέξας και «πιάστηκε» στον αέρα από τους γιγαντιαίους μηχανικούς βραχίονες του πύργου (γνωστούς ως «Mechazilla»). Ο συνδυασμός της σύλληψης του πυραύλου και της επιβίωσης του διαστημοπλοίου κατά την επανείσοδο έδειξε ότι το όραμα της πλήρους επαναχρησιμοποίησης αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά.

Η μεγάλη πρόκληση της επόμενης μέρας

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν το Starship μπορεί να πετάξει και να επιστρέψει, αλλά πόσο γρήγορα και οικονομικά μπορεί να ξαναπετάξει. Ο απώτερος στόχος του Έλον Μασκ και της SpaceX είναι το Starship να λειτουργεί σαν ένα εμπορικό αεροπλάνο: να προσγειώνεται, να ανεφοδιάζεται και να εκτοξεύεται ξανά μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες.

Η εικόνα της καμένης θερμικής ασπίδας δείχνει ότι υπάρχει ακόμα δρόμος μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Αν μετά από κάθε πτήση οι μηχανικοί πρέπει να αντικαθιστούν χιλιάδες κατεστραμμένα πλακίδια και να επισκευάζουν λιωμένα πτερύγια, το κόστος και ο χρόνος προετοιμασίας θα παραμείνουν υψηλά. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία δοκιμάζει ήδη νέας γενιάς πλακίδια, πιο ανθεκτικά υλικά μόνωσης κάτω από αυτά, καθώς και αλλαγές στον σχεδιασμό των πτερυγίων ώστε να μην εκτίθενται τόσο πολύ στη ροή του υπέρθερμου πλάσματος.

Το διακύβευμα για τη NASA και την ανθρωπότητα

Η επιτυχία αυτών των δοκιμών ξεπερνά τα όρια μιας ιδιωτικής εταιρείας. Η NASA έχει επιλέξει μια τροποποιημένη έκδοση του Starship ως τη σεληνάκατο που θα μεταφέρει ξανά Αμερικανούς αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis.

Ταυτόχρονα, το σκάφος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των σχεδίων για την αποίκηση του Άρη και την εκτόξευση τεράστιων φορτίων σε τροχιά. Κάθε καμένο πλακίδιο από αυτή την πτήση φέρνει την ανθρωπότητα ένα βήμα πιο κοντά σε μια νέα εποχή διαστημικής εξερεύνησης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Ιδρυτικό συνέδριο της ΕΛΑΣ στα τέλη Φεβρουαρίου – «Σάλπισμα της τελικής αντεπίθεσης για τη μεγάλη νίκη του λαού μας»

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Σοβαρή παραμένει η κατάσταση της 36χρονης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο - Φρουρούμενος νοσηλεύεται ο οδηγός

10:52LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με σπασμένα φρένα το Voice - Τι έκαναν οι σειρές στη βραδινή ζώνη;

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποια 10 μοντέλα διεκδικούν τον τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027 για την Ελλάδα;

10:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης από Βρυξέλλες: «Η θαλάσσια ασφάλεια προϋπόθεση για την ευημερία των λαών»

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Περνώντας μέσα από τη φωτιά: Η «πληγωμένη» όψη του Starship και το μέλλον των διαστημικών ταξιδιών

10:39ΕΛΛΑΔΑ

«Και Α και ΟΥ και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ»: Το viral σύνθημα παίζει και στα κλαμπ - Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη

10:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου για σχέσεις με Τσίπρα: Δεν υπάρχει καμία δυσκολία να σταθώ απέναντί του - Γιατί αποκάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ... Άγιαξ

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίζα Κωχ: Η άγνωστη ιστορία με τη Σοφία Βέμπο τη νύχτα της εισβολής του τανκ στο Πολυτεχνείο – «Μια γεροδεμένη γυναίκα μάς φώναζε να μπούμε στο σπίτι»

10:34LIFESTYLE

Η Σαρλίζ Θερόν έκλεψε τις εντυπώσεις με αποκαλυπτική κόκκινη τουαλέτα στα Governors Awards 2026

10:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Η Νέα Σμύρνη και ο ιστορικός Πανιώνιος αποκτούν το Κλειστό Γυμναστήριο που τους αξίζει - Δίνουμε τέλος σε μια ακόμη χρόνια εκκρεμότητα»

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ξεπέρασε τον κίνδυνο το βρέφος που νοσηλευόταν υποσιτισμένο με τραύματα στα πόδια - Προφυλακισμένοι οι γονείς του

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε με mea culpa ο Σιαδήμας και η εκπομπή Newsroom στο ErtNews μετά το συμβάν με τον χρυσαυγίτη Ηλιόπουλο - «Δεν ελέγξαμε τα στοιχεία του καλεσμένου»

10:20WHAT THE FACT

Του κατάσχεσαν 59 ευρώ από τη σύνταξη για πρόστιμα τροχαίας - Η δικαστική απόφαση του τα επέστρεψε

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Πήγα λίγο στην τουαλέτα και το βρήκα να πίνει βενζίνη», υποστήριξε η μητέρα του βρέφους

10:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ανατρεπτικό βίντεο του Δημήτρη Κουτσούμπα: Έπεσε η Microsoft, «κρασάρει» ο καπιταλισμός

10:12LIFESTYLE

Από τη Σαρλίζ Θερόν στη Ζεντάγια: Οι σταρ που έλαμψαν στα Governors Awards 2026

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Το σπαρακτικό αντίο στον Ηλία Βαλατσό και τον Γιώργο Ζυμπίδη - «Πήγαν για δουλειά και δεν γύρισαν ποτέ σπίτι»

10:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη γιος γνωστού συνθέτη - Είχε πάνω του αναδιπλούμενο μαχαίρι

10:01WHAT THE FACT

«Διαζύγιο ύπνου»: Η νέα τάση που επηρεάζει πολλά ζευγάρια - Το 25% κοιμάται καλύτερα χωρίς τον σύντροφό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:16ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Πήγα λίγο στην τουαλέτα και το βρήκα να πίνει βενζίνη», υποστήριξε η μητέρα του βρέφους

10:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη γιος γνωστού συνθέτη - Είχε πάνω του αναδιπλούμενο μαχαίρι

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Χειμώνας 2026 - 2027: Οι πρώτες ενδείξεις για Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

09:10LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η δημοσιογράφος - «Ένα έκτακτο γεγονός συνέβη χθες βράδυ»

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελλάδα και άλλες τέσσερις χώρες της Ε.Ε. στέλνουν τους μετανάστες στη Ρουάντα

09:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο Ντοκουμέντο: Έκλεψε σωληνώσεις φυσικού αερίου - Από θαύμα δεν έγινε έκρηξη

09:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Πώς άλλαξε ο παγκόσμιος χάρτης παραγωγής από το 1961 έως το 2023 – Η κυριαρχία της Ισπανίας και η θέση της Ελλάδας

06:41ΚΟΣΜΟΣ

Βιβλικές εικόνες στην Μάλαγα: Ψάρια πήδαγαν έξω από το νερό επί 20 λεπτά (video)

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό δημοσίευμα: Σχέδιο δύο σταδίων για να πάρει η Τουρκία έξι F-35

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει ο χάρτης του καναδικού μοντέλου για το πολικό ψύχος και τη χώρα μας

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Το σπαρακτικό αντίο στον Ηλία Βαλατσό και τον Γιώργο Ζυμπίδη - «Πήγαν για δουλειά και δεν γύρισαν ποτέ σπίτι»

10:39ΕΛΛΑΔΑ

«Και Α και ΟΥ και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ»: Το viral σύνθημα παίζει και στα κλαμπ - Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε τουλάχιστον 78.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 20 Νοεμβρίου

10:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ανατρεπτικό βίντεο του Δημήτρη Κουτσούμπα: Έπεσε η Microsoft, «κρασάρει» ο καπιταλισμός

07:22BOMBER

Η χαρά του τρελού: Έρχονται οι 72 ώρες, κλείνουν οι τράπεζες, πέφτει το ρεύμα και ο εγώ ψάχνω γεννήτρια!

10:34LIFESTYLE

Η Σαρλίζ Θερόν έκλεψε τις εντυπώσεις με αποκαλυπτική κόκκινη τουαλέτα στα Governors Awards 2026

10:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η δήλωση του Δούκα που έγινε viral: «Ο βιομήχανος πληρώνει 0,06 την €/kWh κι ο Δήμος 0,24 - Πώς θα ζεστάνουμε τα σχολεία μας και τις δομές μας;»

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Έμαθε από την τηλεόραση ότι η γυναίκα του σκότωσε τα παιδιά τους: 32 χρόνια μετά ζητά να μην αποφυλακιστεί ποτέ

06:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ