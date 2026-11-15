SpaceX: Το Mechazilla «έπιασε» τον πύραυλο Starship κατά την επιστροφή του από το Διάστημα - Βίντεο

Snapshot Η SpaceX κατάφερε για πρώτη φορά να ανακτήσει το ανώτερο τμήμα του πυραύλου Starship, πιάνοντάς το στον αέρα με τους μηχανικούς βραχίονες του πύργου εκτόξευσης «Mechazilla».

Το Starship Ship 42 ολοκλήρωσε 14 περιστροφές γύρω από τη Γη και απελευθέρωσε 26 δορυφόρους Starlink πριν την επιτυχή επιστροφή του.

Ο προωθητικός πύραυλος Super Heavy απέτυχε να προσγειωθεί στην εξέδρα, κατευθύνθηκε προς τον Κόλπο του Μεξικού και καταστράφηκε με το σύστημα τερματισμού πτήσης.

Η επιτυχία της ανάκτησης του Starship αποτελεί σημαντικό βήμα για τη μείωση του κόστους εκτοξεύσεων μέσω της πλήρους επαναχρησιμοποίησης πυραύλων.

Το Starship προορίζεται για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη και πιθανές αποστολές στον Άρη, σύμφωνα με τα σχέδια της NASA και της SpaceX. Snapshot powered by AI

Ένα εντυπωσιακό επίτευγμα στην ιστορία της διαστημικής τεχνολογίας πέτυχε η SpaceX του Έλον Μασκ, καθώς για πρώτη φορά κατάφερε να ανακτήσει το ανώτερο τμήμα του πυραύλου Starship, πιάνοντάς το στον αέρα με τους τεράστιους μηχανικούς βραχίονες του πύργου εκτόξευσης, γνωστού ως «Mechazilla».

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Starbase του Τέξας, έπειτα από μια αποστολή διάρκειας περίπου 22,5 ωρών. Το Starship επέστρεψε από την τροχιά της Γης και κατευθύνθηκε προς την εξέδρα εκτόξευσης, όπου οι δύο γιγαντιαίοι μεταλλικοί βραχίονες το συγκράτησαν με επιτυχία, καθώς κατέβαινε σε κατακόρυφη θέση.

Το σκάφος, με την ονομασία Ship 42, είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει 14 περιστροφές γύρω από τη Γη, ενώ κατά τη διάρκεια της αποστολής απελευθέρωσε 26 δορυφόρους Starlink. Η επιστροφή του αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα βήματα στην προσπάθεια της SpaceX να κατασκευάσει ένα πλήρως επαναχρησιμοποιούμενο διαστημικό σύστημα.

Η αποστολή που παραλίγο να ολοκληρωθεί με διπλή ανάκτηση

Η επιτυχία της ανάκτησης του Starship ήρθε παρά την αποτυχία του αρχικού σχεδιασμού για την επιστροφή και των δύο τμημάτων του πυραύλου.

Η SpaceX ήθελε να ανακτήσει τόσο το ανώτερο σκάφος όσο και τον τεράστιο προωθητικό πύραυλο Super Heavy, χρησιμοποιώντας τους μηχανικούς βραχίονες του πύργου. Ωστόσο, ο Super Heavy αντιμετώπισε πρόβλημα κατά την επιστροφή του, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει την προσπάθεια προσγείωσης στην εξέδρα και να κατευθυνθεί προς τον Κόλπο του Μεξικού.

Στη συνέχεια ενεργοποιήθηκε το σύστημα τερματισμού της πτήσης και ο ενισχυτής καταστράφηκε πάνω από τη θαλάσσια περιοχή. Η εταιρεία διερευνά τα αίτια του προβλήματος.

Παρά την εξέλιξη αυτή, το δεύτερο στάδιο της αποστολής ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χαρίζοντας στη SpaceX μια πρωτιά που μέχρι σήμερα έμοιαζε ιδιαίτερα δύσκολη: την ελεγχόμενη επιστροφή και σύλληψη ενός διαστημικού σκάφους από τους μηχανικούς βραχίονες του πύργου εκτόξευσης.

Στόχος η πλήρης επαναχρησιμοποίηση των πυραύλων

Η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτελεί βασικό στοιχείο του σχεδιασμού του Έλον Μασκ για το μέλλον των διαστημικών αποστολών. Η δυνατότητα επιστροφής και επαναχρησιμοποίησης των πυραύλων θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά το κόστος των εκτοξεύσεων και να επιτρέψει συχνότερα ταξίδια στο Διάστημα.

Το Starship βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο των σχεδίων της NASA για τις επόμενες επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη, ενώ η SpaceX φιλοδοξεί να αξιοποιήσει το σύστημα και για μελλοντικά ταξίδια στον Άρη.

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