Ο Έλον Μασκ ετοιμάζεται για απογείωση: Τα σχέδια για τη συγχώνευση SpaceX και Tesla

Snapshot Οι SpaceX και Tesla έχουν συγκροτήσει ειδικές επιτροπές για να εξετάσουν ενδεχόμενη συγχώνευση, χωρίς να έχει ακόμη καθοριστεί κάποια συμφωνία ή όροι.

Η SpaceX ανακοίνωσε αύξηση εσόδων 161% σε ετήσια βάση, με έσοδα 14,58 δισ. δολάρια και καθαρά κέρδη 4,4 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Κατηγορίες από την Ουκρανία αναφέρουν ότι η SpaceX περιόρισε την πρόσβαση στη στρατιωτική υπηρεσία Starshield, κάτι που η εταιρεία και ο Λευκός Οίκος αρνούνται.

Ο Έλον Μασκ έχει ενισχύσει την πολιτική του παρουσία στις ΗΠΑ, διαθέτοντας 366 εκατ. δολάρια σε πολιτικές δαπάνες και αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο σε πρόγραμμα του Πενταγώνου για το μέλλον του πολέμου.

Ο Μασκ δεσμεύτηκε να προσφέρει μετοχές της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ μέσα στο επόμενο έτος, προωθώντας την άμεση διανομή μεριδίων στην οικονομία του μέλλοντος. Snapshot powered by AI

Το ενδεχόμενο συγχώνευσης της SpaceX με την Tesla υποστηρίζει ο Έλον Μασκ, καθώς οι δύο εταιρείες έχουν συγκροτήσει ειδικές επιτροπές για να εξετάσουν μια πιθανή συμφωνία. Όπως διευκρίνισε ο ίδιος, μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία ούτε έχουν καθοριστεί οι όροι μιας ενδεχόμενης συναλλαγής.

Μιλώντας την Τρίτη, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της SpaceX, ο επικεφαλής των δύο εταιρειών ανέφερε ότι οι επιτροπές συγκροτήθηκαν έπειτα από αίτημα μετόχων και αποτελούνται από ανεξάρτητα μέλη των διοικητικών συμβουλίων.

«Επειδή βρίσκομαι σε θέση σύγκρουσης συμφερόντων, δεν μπορώ να συμμετέχω στις συζητήσεις των ειδικών επιτροπών», δήλωσε ο Μασκ, εξηγώντας ότι η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει ανεξάρτητα από τον ίδιο.

Παράλληλα, εξέφρασε την υποστήριξή του στην προοπτική συνένωσης των δύο εταιρειών, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι υπάρχουν σημαντικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. Μεταξύ άλλων, απαιτείται η έγκριση τουλάχιστον του 50% των μετόχων της Tesla.

«Πιστεύω ότι ορισμένοι θεωρούν δεδομένη τη συγχώνευση της SpaceX με την Tesla, αλλά αυτό θα ήταν υπερβολικό», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η συμφωνία προϋποθέτει εγκρίσεις από τους μετόχους και τις ειδικές επιτροπές και των δύο εταιρειών.

«Θεωρώ, πάντως, ότι υπάρχουν σημαντικά οφέλη από τον συνδυασμό των δύο εταιρειών», υπογράμμισε.

Ισχυρή αύξηση εσόδων για τη SpaceX

Η συζήτηση για μια πιθανή συγχώνευση συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα θετικά οικονομικά αποτελέσματα για τη SpaceX, η οποία ανακοίνωσε επιδόσεις υψηλότερες από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στις διαστημικές εκτοξεύσεις, στις δορυφορικές επικοινωνίες και στην τεχνητή νοημοσύνη, κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 161% σε ετήσια βάση, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης το Starlink και τις δραστηριότητές της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικότερα, τα έσοδα ανήλθαν σε 14,58 δισ. δολάρια, έναντι 12,72 δισ. δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 35 σεντς, ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 4,4 δισ. δολάρια.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η μετοχή της εταιρείας ενισχύθηκε κατά περίπου 2% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, έχοντας προηγουμένως καταγράψει απώλειες περίπου 8% από την αρχή του έτους.

Ο Μασκ παρουσίασε τα αποτελέσματα από το εργοστάσιο της Starlink στο Τέξας, έχοντας στο πλευρό του την πρόεδρο της SpaceX, Γκουίν Σότγουελ, και τον οικονομικό διευθυντή, Μπρετ Τζόνσεν. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη της εταιρείας και στα μελλοντικά σχέδια για την εξέλιξη των πυραυλικών της συστημάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, τον οποίο η εταιρεία συνδέει με τη στρατηγική της για την ανάπτυξη υπερνοημοσύνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η συγκεκριμένη δραστηριότητα απέφερε έσοδα 7,6 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας πλέον τον τομέα της συνδεσιμότητας, ο οποίος περιλαμβάνει τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Στο επίκεντρο η SpaceX για το Starlink και την Ουκρανία

Το ενδεχόμενο συγχώνευσης με την Tesla δεν είναι η μοναδική υπόθεση που έχει φέρει τη SpaceX στο επίκεντρο της δημοσιότητας τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε την προηγούμενη εβδομάδα τη SpaceX ότι περιόρισε την πρόσβαση των ουκρανικών δυνάμεων στη στρατιωτική υπηρεσία δορυφορικών επικοινωνιών Starshield.

Σύμφωνα με τις σχετικές καταγγελίες, η διακοπή ή ο περιορισμός της υπηρεσίας φέρεται να συνέβαλε στην αποτυχία αρκετών ουκρανικών στρατιωτικών αποστολών, αφήνοντας παράλληλα τη χώρα περισσότερο εκτεθειμένη σε ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η υπόθεση ανέδειξε εκ νέου τον βαθμό στον οποίο κρίσιμες επικοινωνιακές υποδομές εξαρτώνται από τις υπηρεσίες που παρέχουν οι εταιρείες του Μασκ.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι φέρει την ευθύνη για τη διακοπή, υποστηρίζοντας ότι η Starshield ελέγχεται από την αμερικανική κυβέρνηση και όχι από τη SpaceX. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε επίσης ότι προχώρησε σε ενέργειες που υπονόμευσαν τη λειτουργία της υπηρεσίας.

Ωστόσο, λίγο πριν από την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της SpaceX την Τρίτη, η Wall Street Journal μετέδωσε ότι ο Μασκ έδωσε προσωπικά εντολή για τον περιορισμό της λειτουργίας της Starshield, επικαλούμενη ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους και πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Ο Μασκ δεν δέχθηκε ερωτήσεις σχετικά με το συγκεκριμένο δημοσίευμα κατά τη διάρκεια της ενότητας ερωτήσεων και απαντήσεων με τους επενδυτές.

Η επιστροφή του Μασκ στο πολιτικό προσκήνιο

Παράλληλα με τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του και τις διεθνείς αντιδράσεις γύρω από τις υπηρεσίες της SpaceX, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει ενισχύσει εκ νέου την παρουσία του στην αμερικανική πολιτική σκηνή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μασκ έχει διαθέσει 366 εκατ. δολάρια σε πολιτικές δαπάνες κατά τον τρέχοντα εκλογικό κύκλο, στηρίζοντας πολιτικές επιτροπές που ευθυγραμμίζονται με τους Ρεπουμπλικανούς και χρηματοδοτώντας προσπάθειες επηρεασμού κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, συμφώνησε επίσης να αναλάβει από κοινού την ηγεσία ενός προγράμματος του αμερικανικού Πενταγώνου για το μέλλον του πολέμου, επιστρέφοντας σε συνεργασία με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση μετά την προηγούμενη εμπλοκή του στο λεγόμενο Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE).

Η υπόσχεση για μετοχές της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ

Πρόσφατα, ο Μασκ δεσμεύτηκε ότι θα προσφέρει μετοχές της SpaceX σε κάθε παιδί στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο επόμενο έτος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι η πρωτοβουλία θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσω του προγράμματος «Trump Accounts», το οποίο προβλέπει τη δημιουργία αποταμιευτικών λογαριασμών για παιδιά.

Η σχεδιαζόμενη διανομή μετοχών αποτελεί μια ασυνήθιστη κίνηση για τον Μασκ, ο οποίος έχει ασκήσει κριτική σε παραδοσιακές οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Παράλληλα, έχει διεκδικήσει μερίδιο ευθύνης για την αποδυνάμωση της USAID, της αμερικανικής υπηρεσίας διεθνούς αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας, μετά τις περικοπές στη λειτουργία της.

«Η απευθείας διανομή μετοχών, δηλαδή μεριδίων στην οικονομία του μέλλοντος, στους πολίτες είναι ο σωστός δρόμος», έγραψε στην πλατφόρμα X, της οποίας είναι ιδιοκτήτης.

Οι κινήσεις αυτές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τεχνολογικοί κολοσσοί δέχονται αυξανόμενη δημόσια κριτική για τη συγκέντρωση πλούτου και εξουσίας. Την ίδια στιγμή, εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η OpenAI και η Anthropic, έχουν ανακοινώσει σημαντικές επενδύσεις σε προγράμματα επιχορηγήσεων και μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Anthropic ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να διαθέσει το 5% των μετοχών της σε ένα νέο ταμείο κοινωφελούς χαρακτήρα που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της εταιρείας.

Στο επίκεντρο και τα οικονομικά αποτελέσματα της Tesla

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον και στην Tesla, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τα τελευταία οικονομικά της αποτελέσματα την Τετάρτη, με τον Μασκ να παρουσιάζει τα στοιχεία της εταιρείας.

Η μετοχή της Tesla κατέγραψε μικρή άνοδο αυτή την εβδομάδα, μετά την παρουσίαση του νέου ηλεκτρικού σπορ αυτοκινήτου Tesla Roadster 2.

Κατά την επίδειξη του οχήματος, ο Μασκ παρουσίασε μια εντυπωσιακή δοκιμή, στην οποία το αυτοκίνητο χρησιμοποίησε δεξαμενές πεπιεσμένου αέρα για να ανυψωθεί στιγμιαία από το έδαφος και να εκτελέσει εναέριους ελιγμούς.

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