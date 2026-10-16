Ο Μασκ παρουσίασε το ιπτάμενο αυτοκίνητο με πυραυλικούς προωθητήρες - Η τιμή του

Φτάνει τα 97 χλμ./ώρα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο

Δημήτρης Μάνωλης

Ο Μασκ παρουσίασε το ιπτάμενο αυτοκίνητο με πυραυλικούς προωθητήρες - Η τιμή του
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Έλον Μασκ παρουσίασε ένα εντυπωσιακό ιπτάμενο σπορ αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιεί πυραυλική τεχνολογία της SpaceX για να απογειώνεται και να κινείται στον αέρα.

Το βίντεο της επίδειξης δείχνει το νέο Tesla Roadster να επιταχύνει σε μια καμπύλη ράμπα, να κάνει αναστροφή στον αέρα και να ενεργοποιεί προωθητήρες εκτόξευσης αέρα, ώστε να αιωρηθεί και να προσγειωθεί με ασφάλεια.

Το διθέσιο αυτοκίνητο μπορεί να επιταχύνει από στάση στα 60 μίλια την ώρα, περίπου 97 χλμ./ώρα, σε μόλις 0,81 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 230 μίλια την ώρα, δηλαδή περίπου τα 370 χλμ./ώρα.

Σε ένα δεύτερο εντυπωσιακό ακροβατικό, το Roadster πέρασε με άλμα πάνω από μια σειρά πολυτελών Tesla, σταθμευμένων το ένα δίπλα στο άλλο, χρησιμοποιώντας τους προωθητήρες του κατά την πτήση.

Πρόκειται για το τελευταίο φουτουριστικό δημιούργημα του Μασκ, ο οποίος παρουσίασε με υπερηφάνεια το όχημα, προτού το αφήσει να επιδείξει αυτόνομα τις εναέριες δυνατότητές του.

Στη διάρκεια της επίδειξης δεν υπήρχε οδηγός μέσα στο αυτοκίνητο.

Όπως είπε αστειευόμενος ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, αυτό έγινε «για να μη σκοτώσουμε κανέναν».

Απευθυνόμενος στο πολυπληθές κοινό που είχε συγκεντρωθεί στο Τέξας, είπε:

«Η επιτυχία δεν είναι εγγυημένη. Το εννοώ.Πιθανότατα θα λειτουργήσει, αλλά αν δεν λειτουργήσει, βρισκόμαστε σε ασφαλή απόσταση».

Μετά την επιτυχημένη δοκιμή, ο Μασκ δήλωσε πανηγυρικά:

«Λοιπόν, λειτούργησε. Τα ιπτάμενα αυτοκίνητα είναι πραγματικότητα».

Το αυτοκίνητο μπορεί να παραμένει στον αέρα για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα χάρη σε δέκα ειδικά ακροφύσια και σε αυτό που ο Μασκ περιγράφει ως «δεξαμενές αέρα υπερυψηλής πίεσης».

Το συμπιεσμένο αέριο βοηθά το Tesla να προωθείται ενώ βρίσκεται στον αέρα, ενώ συμβάλλει και στις επιδόσεις που το κατατάσσουν ανάμεσα στα ταχύτερα αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ.

Ο Μασκ εξήρε τη συνεργασία των δύο εταιρειών του, της SpaceX και της Tesla, για τη δημιουργία του ιπτάμενου οχήματος.

Περιέγραψε την τεχνολογία ως «το αποτέλεσμα της συνεργασίας της καλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο με την καλύτερη εταιρεία κατασκευής πυραύλων στον κόσμο».

Το εντυπωσιακό Tesla έχει πιο φαρδύ αμάξωμα από το Roadster πρώτης γενιάς και διαθέτει πλήρως αναδιπλούμενη πίσω αεροτομή.

Στο εσωτερικό, ο Μασκ έχει επιλέξει ένα κόκπιτ που παραπέμπει σε μαχητικό αεροσκάφος, ώστε το αυτοκίνητο να δίνει όσο το δυνατόν περισσότερο την αίσθηση πυραύλου.

Το Roadster που δοκιμάστηκε στη διάρκεια της νύχτας δεν διαθέτει έγκριση κυκλοφορίας σε δημόσιους δρόμους και ελεγχόταν εξ αποστάσεως από μηχανικούς της Tesla.

Η παραγωγή του αναμένεται να ξεκινήσει το 2028, ενώ ο Μασκ είχε αρχίσει να εργάζεται πάνω στο εγχείρημα ήδη από το 2017.

Η τιμή του εκτιμάται ότι θα ξεκινά από τουλάχιστον 200.000 δολάρια, περίπου 150.000 στερλίνες.

Ο Μασκ δηλώνει ότι αναμένει η έκδοση που θα διατεθεί τελικά στην αγορά να μπορεί να οδηγείται κανονικά και να έχει έγκριση κυκλοφορίας σε δημόσιους δρόμους.

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