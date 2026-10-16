Tesla Roadster από το μέλλον: Το ηλεκτρικό supercar με τεχνολογία SpaceX έρχεται το 2028

Snapshot Το νέο Tesla Roadster παρουσιάστηκε σε πρωτότυπη μορφή και η παραγωγή του έχει μετατεθεί για το 2028.

Το αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα ανεμιστήρα που αυξάνει την κάθετη δύναμη και την πρόσφυση, επιτρέποντας πλευρική επιτάχυνση έως 2 g.

Χρησιμοποιεί προωθητήρες πεπιεσμένου αέρα από τη συνεργασία με τη SpaceX, με στόχο επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα κάτω από 1 δευτερόλεπτο.

Θα κυκλοφορήσει σε τρεις εκδόσεις (Performance, Thrust, Rocket) με υψηλό κόστος κράτησης, ενώ η Rocket θα διατίθεται μόνο κατόπιν πρόσκλησης.

Το Roadster σηματοδοτεί επιστροφή της Tesla στα αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, αλλά η μετάβαση από το πρωτότυπο σε μοντέλο παραγωγής παραμένει βασικό στοίχημα. Snapshot powered by AI

Σχεδόν εννέα χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή του, το νέο Tesla Roadster επανήλθε στο προσκήνιο με μια εντυπωσιακή εκδήλωση, τεχνολογίες που παραπέμπουν σε εφαρμογές της αεροδιαστημικής και υποσχέσεις για επιδόσεις που δύσκολα συναντώνται ακόμη και στην κατηγορία των ηλεκτρικών supercars.

Παρά τη θεαματική παρουσίαση, το αυτοκίνητο παραμένει σε πρωτότυπη μορφή, ενώ η έναρξη της παραγωγής του μετατίθεται για το 2028.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στις εγκαταστάσεις δοκιμών πυραύλων της SpaceX, στο ΜακΓκρέγκορ του Τέξας. Η σκηνοθεσία παρέπεμπε περισσότερο σε υπαίθριο σόου παρά σε μια συμβατική αποκάλυψη νέου μοντέλου, με καπνό, κόκκινες ακτίνες λέιζερ και μια εντυπωσιακή κατασκευή τύπου ράμπας, πάνω στην οποία το αυτοκίνητο εκτέλεσε διαδοχικούς ελιγμούς.

«Αυτό που θα δείτε με τα μάτια σας δεν θα το πιστεύετε», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, αποδίδοντας το αποτέλεσμα στη συνεργασία της εταιρείας με τη SpaceX.

OMG… the Tesla Roadster just went upside down on a half pipe and landed! https://t.co/RK70RHeP5V — Teslaconomics (@Teslaconomics) October 16, 2026

Νέα σχεδίαση και τεχνολογία που παραπέμπει σε αγωνιστικά πρωτότυπα

Το Roadster που παρουσιάστηκε διαφέρει αισθητά από το πρωτότυπο του 2017. Οι καμπύλες της αρχικής σχεδιαστικής προσέγγισης έχουν δώσει τη θέση τους σε πιο αιχμηρές γραμμές και έντονες ακμές, με μια αισθητική που θυμίζει σε ορισμένα σημεία το Cybertruck.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην εμφάνιση. Η Tesla υποστηρίζει ότι το νέο μοντέλο ενσωματώνει τεχνολογίες που αποσκοπούν στην αύξηση της πρόσφυσης και στη βελτίωση των επιδόσεων τόσο στην επιτάχυνση όσο και στις στροφές.

Κεντρικό ρόλο αναλαμβάνει ένα σύστημα ανεμιστήρα στο κάτω μέρος του αμαξώματος, το οποίο, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο μηχανολογίας της εταιρείας, Λαρς Μοράβι, δημιουργεί υποπίεση και αυξάνει την κάθετη δύναμη που ασκείται στο αυτοκίνητο. Στόχος είναι να ενισχυθεί η πρόσφυση των ελαστικών, πιέζοντας το όχημα προς το οδόστρωμα.

Η συγκεκριμένη αρχή λειτουργίας συναντάται σε αγωνιστικές κατασκευές που αξιοποιούν το φαινόμενο του εδάφους ή συστήματα αναρρόφησης, με σκοπό την παραγωγή κάθετης δύναμης. Σε αντίθεση με τα συμβατικά αεροδυναμικά βοηθήματα, η αναρρόφηση μπορεί να διατηρεί την επίδρασή της και σε χαμηλότερες ταχύτητες, εφόσον το σύστημα λειτουργεί αποτελεσματικά.

Η Tesla συνδέει την τεχνολογία αυτή με πλευρική επιτάχυνση που μπορεί να φτάσει τα 2 g, μια επίδοση που, εφόσον επιβεβαιωθεί σε πραγματικές συνθήκες, θα μπορούσε να προσφέρει εξαιρετικά υψηλά επίπεδα πρόσφυσης στην πίστα. Ο Μασκ, μάλιστα, έχει θέσει ως στόχο το Roadster να διεκδικήσει κορυφαίες επιδόσεις σε χρόνους γύρου.

🚨🇺🇸 The new Tesla Roadster just FLEW over a row of Teslas and flipped upside down mid-air A fan-suction system said to pull up to 2G lets it stick upside down, with SpaceX tech packed inside. @elonmusk promised a car that could basically fly, and he wasn’t kidding😅 Source: @Tesla / Writer: Daniel — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 16, 2026

Προωθητήρες SpaceX και εντυπωσιακοί ελιγμοί

Το στοιχείο που ξεχώρισε στην παρουσίαση ήταν η χρήση προωθητήρων πεπιεσμένου αέρα, οι οποίοι εξελίχθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη SpaceX. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, το αυτοκίνητο εκτέλεσε εναέριους ελιγμούς, με τους προωθητήρες να αποτελούν βασικό μέρος του θεάματος.

Η Tesla υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία θα συμβάλει στις επιδόσεις της έκδοσης με τον σχετικό εξοπλισμό, με στόχο η επιτάχυνση από στάση στα 60 μίλια/ώρα, δηλαδή περίπου 97 χλμ./ώρα, να πέσει κάτω από το ένα δευτερόλεπτο.

Πρόκειται για έναν ισχυρισμό που μένει να επιβεβαιωθεί με μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες. Αντίστοιχα, οι εναέριες κινήσεις που παρουσιάστηκαν δεν σημαίνουν ότι το Roadster προορίζεται να λειτουργεί ως ιπτάμενο αυτοκίνητο στην καθημερινή χρήση. Η επίδειξη ανέδειξε κυρίως τις δυνατότητες που η εταιρεία αποδίδει στους προωθητήρες.

Τρεις εκδόσεις και υψηλό κόστος κράτησης

Η Tesla σχεδιάζει να διαθέσει το Roadster σε τρεις εκδόσεις: Performance, Thrust και Rocket. Οι διαφορές τους αναμένεται να αφορούν τόσο τον εξοπλισμό όσο και τις επιδόσεις, με την έκδοση Thrust να ενσωματώνει το σύστημα προωθητήρων και την κορυφαία Rocket να προορίζεται για περιορισμένη διάθεση.

Για την κράτηση της Performance απαιτείται προκαταβολή 50.000 δολαρίων, ενώ για την Thrust το ποσό ανέρχεται σε 250.000 δολάρια. Η μονοθέσια Rocket θα διατίθεται μόνο κατόπιν πρόσκλησης από την εταιρεία. Οι τελικές τιμές πώλησης δεν έχουν ανακοινωθεί.

Η διαδικασία προπαραγγελιών είχε ξεκινήσει ήδη από το 2017, όταν η Tesla παρουσίασε το πρώτο πρωτότυπο και άρχισε να δέχεται καταθέσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές. Για την περιορισμένη έκδοση Founders Series, η οποία είχε ανακοινωθεί τότε, απαιτούνταν επίσης προκαταβολή 250.000 δολαρίων, ενώ η παραγωγή της είχε αρχικά περιοριστεί σε 1.000 αυτοκίνητα.

Το χρονοδιάγραμμα, ωστόσο, δεν τηρήθηκε. Η παραγωγή είχε προγραμματιστεί αρχικά για το 2020, αλλά αναβλήθηκε επανειλημμένα, αφήνοντας τους υποψήφιους αγοραστές σε αναμονή για χρόνια.

Do a kickflip! https://t.co/DJ1Bq1yu8m — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Το Roadster σε μια διαφορετική στρατηγική για την Tesla

Η επανεμφάνιση του Roadster σηματοδοτεί και μια επιστροφή της Tesla στο πεδίο των αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία δίνει αυξανόμενη έμφαση στην αυτόνομη οδήγηση και στη ρομποτική.

Η Tesla έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να αξιοποιήσει χώρους παραγωγής των Model S και Model X για την κατασκευή των ανθρωποειδών ρομπότ Optimus. Ο Μασκ έχει επίσης δηλώσει ότι το νέο Roadster ενδέχεται να είναι το τελευταίο μοντέλο της εταιρείας που θα απαιτεί ενεργό έλεγχο από οδηγό, επαναλαμβάνοντας τη θέση αυτή και κατά την πρόσφατη παρουσίαση.

Το εγχείρημα έχει και ιστορική διάσταση για την αυτοκινητοβιομηχανία. Το πρώτο Roadster, που κυκλοφόρησε το 2008, βασιζόταν σε τροποποιημένο πλαίσιο της Lotus και αποτέλεσε το πρώτο μοντέλο της Tesla. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια της εταιρείας να αποδείξει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούσαν να συνδυάζουν υψηλές επιδόσεις με ελκυστικό σχεδιασμό.

Η νέα γενιά αναμένεται να κινηθεί στην ίδια κατηγορία με πολυτελή σπορ μοντέλα των Porsche, Lamborghini και Ferrari. Δεν εκτιμάται ότι θα αποτελέσει μοντέλο μαζικών πωλήσεων για την Tesla, ωστόσο η υψηλή τιμή του θα μπορούσε να του προσφέρει σημαντική συνεισφορά στα έσοδα, εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι παραγωγής και διάθεσης.

Σε ανάλυσή της, η ανεξάρτητη εταιρεία Battle Road Research εκτίμησε ότι η πώληση 7.000 αυτοκινήτων κατά τους πρώτους 12 μήνες παραγωγής, με μέση τιμή 280.000 δολάρια, θα μπορούσε να αποφέρει σχεδόν 2 δισ. δολάρια σε ετήσια βάση. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα ενίσχυε κατά περίπου 2% τα εκτιμώμενα έσοδα της Tesla για το 2027, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση.

Προς το παρόν, πάντως, το μεγάλο στοίχημα δεν είναι μόνο οι επιδόσεις που υπόσχεται το Roadster, αλλά και η μετάβαση από το εντυπωσιακό πρωτότυπο σε ένα αυτοκίνητο παραγωγής. Μετά από σχεδόν μία δεκαετία αναμονής, η Tesla καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να υλοποιήσει τις εξαγγελίες της και να παραδώσει ένα μοντέλο που μέχρι σήμερα έχει συνδεθεί περισσότερο με τις υποσχέσεις του παρά με την παρουσία του στον δρόμο.

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