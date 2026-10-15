Τι αλλάζει στο Tesla Model 3 που έρχεται Ευρώπη

Άλλωστε, όταν ένα αυτοκίνητο εξακολουθεί να πουλά, δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να αρχίσεις τις χειρουργικές επεμβάσεις.

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