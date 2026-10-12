Έλον Μασκ: Έριξε 276 εκατ. στη μάχη για να κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι τις εκλογές του Νοεμβρίου

Το αφεντικό του Χ και της SpaceX έκανε μία από τις μεγαλύτερες δωρεές στην πολιτική ιστορία των ΗΠΑ και αναδεικνύεται για μία ακόμη φορά σε έναν από τους μεγαλύτερους δωρητές των Ρεπουμπλικάνων

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Έλον Μασκ: Έριξε 276 εκατ. στη μάχη για να κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι τις εκλογές του Νοεμβρίου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Έλον Μασκ έχει δωρίσει πάνω από 276 εκατομμύρια δολάρια σε ομάδες και «super PAC» των Ρεπουμπλικάνων για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
  • Τα χρήματα κατευθύνονται κυρίως στην εκστρατεία κινητοποίησης ψηφοφόρων και στην υποστήριξη υποψηφίων για τη Γερουσία μέσω του «Senate Leadership Fund».
  • Ο Μασκ έχει ιδρύσει το America PAC, ένα «super PAC» που στοχεύει στην κινητοποίηση δύσκολα προσεγγίσιμων Ρεπουμπλικάνων ψηφοφόρων σε κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες.
  • Συνολικά, έχει δωρίσει περίπου 366 εκατομμύρια δολάρια στον εκλογικό κύκλο 2025-26, περισσότερα από ό,τι στις εκλογές του 2024.
  • Η δραστηριότητα αυτή υποδηλώνει τη δέσμευση του Μασκ προς το Ρεπουμπλικανικό κόμμα και τον καθιστά πιθανό υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές του 2028.
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Για μία ακόμη φορά ο δισεκατομμυριούχος, Έλον Μασκ λαμβάνει τη θέση του μεγαλύτερου δωρητή του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στις ΗΠΑ. Μετά τα εκατοντάδες εκατομμύρια που ξόδεψε για την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τώρα έβαλε και πάλι βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να βοηθήσει τους Ρεπουμπλικάνους υποψήφιους βουλευτές και γερουσιαστές να εκλεγούν στο Κογκρέσο τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με έρευνα των New York Times, ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη με διακριτικό τρόπο έχει γίνει με διαφορά ο μεγαλύτερος γνωστός δωρητής για τις ενδιάμεσες εκλογές. Τα χρήματα θεωρούνται από τις μεγαλύτερες δωρεές στην ιστορία της αμερικανικής πολιτικής.

Ο Έλον Μασκ έχει διοχετεύσει περισσότερα από 276 εκατομμύρια δολάρια σε ομάδες των Ρεπουμπλικάνων και στο «super PAC» του κόμματος από τις αρχές Ιουλίου. Τα χρήματα διοχετεύονται σε μια τεράστια εκστρατεία κινητοποίησης ψηφοφόρων για να βοηθήσει το κόμμα να αντιμετωπίσει τις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ακόμη και σε πολιτείες που παραδοσιακά εκλέγονταν Ρεπουμπλικάνοι πλέον θα δοθεί μάχη με τους Δημοκρατικούς.

Οι ανεξάρτητες επιτροπές πολιτικής δράσης που ασχολούνται αποκλειστικά με δαπάνες, γνωστές ως «super PACs», αποτελούν ένα είδος επιτροπών πολιτικής δράσης (PAC) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι «super PACs» έχουν το νόμιμο δικαίωμα να συγκεντρώνουν απεριόριστα χρηματικά ποσά από ιδιώτες ή οργανισμούς με σκοπό τη διαφήμιση προεκλογικών εκστρατειών.

Ντόναλντ Τραμπ Έλον Μασκ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακούει τον Έλον Μασκ να μιλάει στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, μετά από συνάντηση με ανώτατα στελέχη εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης

AP

Δίνεται μεγάλο βάρος στη Γερουσία

Εκπρόσωποι του Μασκ παρέδωσαν τα στοιχεία για τις πολιτικές δωρεές του στην εφημερίδα «The New York Times» πριν λήξει η προθεσμία υποβολής τους στις ομοσπονδιακές αρχές την Πέμπτη. Τώρα δημοσιεύονται για πρώτη φορά. Σε μια προσπάθεια να διασώσει την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων στη Γερουσία, ο Μασκ δώρισε συνολικά 158 εκατομμύρια δολάρια αυτό το καλοκαίρι στο «Senate Leadership Fund», το κύριο «super PAC» που υποστηρίζει τους υποψηφίους του κόμματος για τη Γερουσία, σύμφωνα με την ομάδα του δισεκατομμυριούχου.

Ο Μασκ έχει επίσης δημιουργήσει μια σημαντική εκστρατεία κινητοποίησης των Ρεπουμπλικάνων ψηφοφόρων μέσω του America PAC, δηλαδή ενός «σούπερ PAC» το οποίο ίδρυσε το 2024. Το περασμένο καλοκαίρι δώρισε πάνω από 76 εκατομμύρια δολάρια στην ομάδα, η οποία με τη σειρά της ξόδεψε το ίδιο ποσό για τη δημιουργία ενός εκτεταμένου προγράμματος προεκλογικής εκστρατείας, με στόχο να κινητοποιήσει τους Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν.

Η ομάδα δραστηριοποιείται σε επτά κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες για τη Γερουσία και σε περισσότερες από 30 εκλογικές αναμετρήσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παράλληλα ο Μασκ έχει ήδη δωρίσει περισσότερα χρήματα, περίπου 366 εκατομμύρια δολάρια, σε ομοσπονδιακές επιτροπές κατά τη διάρκεια του εκλογικού κύκλου 2025-26 από ό,τι κατά τις εκλογές του 2024, όταν διέθεσε περίπου 290 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει τον πρόεδρο Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους να επιστρέψουν στην εξουσία.

Έχει δωρίσει ακόμη περισσότερα σε μη δημοσιοποιημένες δωρεές κατά τη διάρκεια και των δύο εκλογών, σύμφωνα με άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις δωρεές του. Η τελευταία «ένεση» ρευστότητας από τον Μασκ έχει σκοπό να βοηθήσει το Ρεπουμπλικανικό κόμμα να αποκτήσει το οικονομικό πλεονέκτημα στις ενδιάμεσες εκλογές και καλά χρηματοδοτούμενες ομάδες προβολής και επικοινωνίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ισχυρό «super PAC» του Τραμπ που κατακλύζει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με διαφημίσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Δείπνο Τραμπ – Σι

Ο Έλον Μασκ στο δείπνο στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Κινέζου προέδρου. 25 Σεπτεμβρίου 2026

AP

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για την προεδρία

Κανένας δισεκατομμυριούχος δωρητής των Δημοκρατικών δεν ξοδεύει ούτε κατά διάνοια τόσα χρήματα όσα ο Έλον Μασκ και τα χρήματα παραμένουν πηγή ανησυχείς για το Δημοκρατικό κόμμα. Οι δωρεές Μασκ λύνουν επίσης το μυστήριο με το εάν ο Μασκ θέλει να παραμείνει ενεργός και με ποιον τρόπο στην αμερικανική πολιτική.

«Όσον αφορά τις πολιτικές δαπάνες, θα μειώσω σημαντικά τη συμμετοχή μου στο μέλλον», είχε δηλώσει ο δισεκατομμυριούχος τον Μάιο του 2025. Ο Μασκ, ο οποίος διευθύνει μια τεράστια επιχειρηματική αυτοκρατορία που έχει επωφεληθεί από συμβάσεις πολλών εκατομμυρίων με το αμερικανικό δημόσιο, είναι γνωστός για την απρόβλεπτη συμπεριφορά του και συχνά περνά από το ένα έργο στο άλλο.

Ωστόσο έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους όσον αφορά την πολιτική του δραστηριότητα μετά την μετωπική σύγκρουση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ πέρσι. Κανείς δεν τον βλέπει να βγαίνει ο ίδιος μπροστά στις προεκλογικές συγκεντρώσεις και να κραδαίνει αλυσοπρίονα όπως στο παρελθόν.

Ο Μασκ επί μήνες ασκούσε τεράστια επιρροή στο Λευκό Οίκο και επόπτευε το πρόγραμμα περικοπής δαπανών της κυβέρνησης του Τραμπ. Όταν όμως απομακρύνθηκε αφού έληξε η θητεία του είχε εξαπολύσει σφοδρή κριτική εναντίον του φορολογικού νομοσχεδίου του Τραμπ και είχε απειλήσει να ιδρύσει δικό του κόμμα.

Ωστόσο, οι δύο άνδρες φαίνεται ότι τα έχουν βρει από τότε αφού ποζάρουν για τους φωτογράφους σε διάφορες εκδηλώσεις. Πρόσφατα, ο Μασκ ήταν καλεσμένος στον Λευκό Οίκο και στο δείπνο προς τιμήν του Κινέζου προέδρου, Σι Τζινπίνγκ. Σύμφωνα με τους New York Times, τα χρήματα αυτά υποδηλώνουν τη δέσμευσή του Μασκ προς την αμερικανική Δεξιά και τον αναδεικνύουν ως πιθανό υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές του 2028. Δήλωσε ότι έως τότε το «super PAC» θα παραμείνει ενεργό και αυτή είναι η πρώτη φορά που επιβεβαιώνει σχέδια, που δείχνουν ότι μπορεί να είναι υποψήφιος.

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