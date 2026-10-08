Τι γεύση πήρε μαζί του ο Ρούμπιο απ’ την Αθήνα, η Ακρόπολη παντού στον κόσμο και το support του Μασκ

Του δώσαμε ότι ποθεί περισσότερο ένας έξυπνος πολιτικός όπου κι αν βρίσκεται στον κόσμο: την δυνατότητα να μιλήσει μπροστά απ’ την Ακρόπολη. Και μετά χορτάσαμε την λαχτάρα του για δύναμη με προζυμένιο ψωμί και φάβα δια χειρός Κουστούδη στο Tudor Hall.

Πριν βουτήξει το λαχταριστό ψωμί στην φάβα, έδειξε τεράστια αυτοσυγκράτηση ακούγοντας με στωικό ύφος, όπως και ο Πρωθυπουργός δίπλα του, τον Έλληνα ομόλογό του Γεραπετρίτη, να βγάζει άλλο ένα λογύδριο. Δεν τον χόρταινε ο Γεραπετρίτης, είν’ η αλήθεια πως η στιγμή Rubio αποτελεί ίσως την κορωνίδα της δική του διαδρομής στην πολιτική.

Το ωραίο ψωμί γεύτηκαν επίσης οι υπουργοί Δένδιας, Παπασταύρου, θεοδωρικάκος, Κικίλιας και Θεοχάρης καθώς και οι Θ. Κυριακού του Europe-Gulf Forum, ο Κ. Ξιφαράς της ΔΕΠΑ, και οι εφοπλιστές Μαρία Αγγελικούση, Ν. Τσάκος, και Κ. Φραγκούλης.

Αυτό είναι ένα ταξίδι που θα θυμάται για πάντα ο Marco Rubio, είναι βέβαιο. Την γεύση του θ’ αναπολεί για πολύ πολύ καιρό, και σίγουρα θα λάβει κεντρική θέση στην προεκλογική του εκστρατεία αν το αποφασίσει το 2028 απέναντι στον Αντιπρόεδρο JD Vans, ο οποίος ετοιμάζεται κι αυτός να μας έρθει τον Φεβρουάριο αλλά φοβάμαι την Πνύκα την έχασε. Την ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών κάλυψαν live διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα όπως το BBC, αμερικανικά όπως το Fox News

και ο Elon Mask από τον προσωπικό λογαριασμό του στο X. Αν με ρωτήσει κανείς, θα πω πως προτιμώ να μας έρθει ο Mask στην Αθήνα και θα του εκχωρήσω τους Δελφούς, το κέντρο της γης για να κάνει ότι θέλει. Ο Rubio έκανε μια υπερβατική ομιλία κα χάραξε το σύνορο: από εδώ η Δύση, κι από εκεί οι άλλοι. Εμείς είμαστε το σύνορο. Χωρίς να αναφερθεί σε χώρες, υπογράμμισε ότι η Δύση βρίσκεται «σε ένα σταυροδρόμι», με τις αποφάσεις της επόμενης δεκαετίας να καθορίζουν εάν «θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή θα συμβιβαστεί σε ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής». Κι έκανε και μα ευχή λέγοντας ότι «πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να ξυπνήσει από τον μακρύ της λήθαργο και να αναζωπυρώσει τη φλόγα που άναψε εδώ πριν από χιλιετίες».

Όλοι κατάλαβαν.

Σταθερότητα

Πίσω απ’ τις γραμμές πολλοί είδαν την ανάγκη σταθερότητας στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια σε όλα τα επίπεδα μια που οι ΗΠΑ θα βασιστούν πάνω μας για πολύ σημαντικά projects. Ενέργεια και Ασφάλεια. Ουσιαστικά, εκεί που η ενέργεια έρεε στην Ευρώπη από τα πάνω,

τώρα θα ρέει από κάτω.

Το εξήγησε πολύ ωραία ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο, βουλευτής Α’ Αθηνών της ΝΔ Άγγελος Συρίγος κάνοντας πενηνταράκια τι σημαίνει «Κάθετος Διάδρομος» κι «αν περπατάει».

«Όχι μόνο το βλέπω να περπατάει, θεωρώ ότι είναι η αρχή ενός ευρύτερου διαδρόμου, δηλαδή σε ευθεία» επισήμανε (Ert News Radio 105,8). “ Σε ευθεία γραμμή η Αλεξανδρούπολη από την Οδησσό θα απέχουν 750-770 χιλιόμετρα. Ένας σιδηρόδρομος ταχείας κυκλοφορίας που θα συνέδεε την Αλεξανδρούπολη με τη Βάρνα της Βουλγαρίας και την Κωστάντζα της Ρουμανίας και την Οδησσό, θα αποτελέσει τον κύριο δρόμο μεταφοράς όλων των προϊόντων της Ουκρανίας προς τον έξω κόσμο. Αυτή τη στιγμή Ουκρανία δεν έχει άλλο λιμάνι. Έχει μόνο την Οδησσό. Αυτή τη στιγμή για να πάει ένα καράβι να μεταφέρει τα προϊόντα του από το Αιγαίο έως την Οδησσό, χρειάζεται σε ιδανικές συνθήκες δυόμισι ημέρες, δηλαδή χωρίς θάλασσα, χωρίς καθυστερήσεις στο Βόσπορο, να πάνε όλα τέλεια. Ένα τρένο μπορεί να κάνει την αντίστοιχη διαδρομή σε 8-10 ώρες. Είναι πολύ μικρή η διαδρομή, είναι πολύ μικρή απόσταση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο κάθετος διάδρομος, ο ηλεκτρικός αποτελεί προοίμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή. Δηλαδή το πέρασμα πλέον του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων θα καταστεί δευτερεύον σε σχέση με το κύριο πέρασμα που θα είναι από τον κάθετο άξονα».

Μισή ώρα

Ο Πρωθυπουργός δεν πήγε στην Πνύκα. Το κυβερνητικό αεροπλάνο προσγειώθηκε στην ώρα του στην Ελευσίνα, επιστρέφοντας από την Σύνοδο των Med9 στο Σπλιτ της Κροατίας. Μαζί του, ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, η διπλωματική σύμβουλος του ΠΘ Νασίκα, και οι κυρίες Πελώνη και Κάπη. Οι κυρίες μαζί με τον Πρωθυπουργό πήγαν κατευθείαν στο Μαξίμου – σε ένα μισάωρο-,

για τη συνάντηση με την αμερικανική αντιπροσωπεία, ενώ ο υφυπουργός εθεάθη στην Πνύκα προλαβαίνοντας μεγάλο κομμάτι της ομιλίας.

Στήριξη

Στο Σπλιτ πήγε καλά. Ολο αναφέρθηκαν στην επιστολή του προς την Κομισιόν για ανάγκη να δοθεί δημοσιονομικός χώρος για μέτρα στήριξης, ενώ όλοι έκαναν σαφές ότι θέλουν και ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ να είναι αυξημένος χωρίς οριζόντιες περικοπές. Επιπλέον ο Κυριάκος ζήτησε στήριξη για το μεταναστευτικό.

Ενδιαφέρον είχαν και τα πηγαδάκια με Μακρόν, Χριστοδουλίδη ( καλώδιο τζιζ!), και φυσικά Ούρσουλα, Κόστα και Μελόνι.

Και το Διεθνές Δίκαιο κύριε;

Η παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ ήταν μια κυβερνητική υπόθεση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν δέχτηκε και κριτική. Απογοητευμένος από την μη αναφορά Rubio στο Διεθνές Δίκαιο εμφανίστηκε ο Πρόεδρος της Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας,

επί δικής του Πρωθυπουργίας ξεκίνησε ο στρατηγικός διάλογος με τις ΗΠΑ. Το 2018.

"Είναι ο 6ος γύρος στρατηγικού διαλόγου, με τη διαφορά ίσως ότι τότε αυτός ο διάλογος Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών γέννησε τον East Med, ο οποίος αργότερα πήγε στις καλένδες» είπε σε εκδήλωση του Βήματος. «Σήμερα το ζητούμενο δεν είναι αν συζητάμε, αν διεξαγάγουμε στρατηγικό διάλογο, αλλά ποια είναι τα αποτελέσματά του. Μέχρι σήμερα, ομολογώ ότι περιμένω να δω τις δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, αλλά οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών μου προξενούν προβληματισμό. Διότι στο καίριο ζήτημα του καλωδίου (να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο εάν περνάει, που δεν περνάει, από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο ένας αγωγός αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσαι να ζητήσεις άδεια -εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας, σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση, μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα κι αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της). Και άκουσα από τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών να λέει ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες, και θα τα συζητήσουμε κατ' ιδίαν. Περίπου μου φάνηκε σαν ‘λύστε το πρόβλημα, Πόντιος Πιλάτος, δεν παίρνω θέση'. Αν ισχύει, είναι βαθιά απογοητευτικό".

Κριτική

Ενστάσεις για την επιλογή Rubio να μην πάει στην Τουρκία, είχε και ο ομότιμος καθηγητής Π. Ιωακειμίδης και τις διατύπωσε στην Ert News. «Αναμφίβολα η επίσκεψη αναδεικνύει τον κεντρικό στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή» τόνισε.

«Όμως δεν καταλαβαίνω γιατί πανηγυρίζουμε που δεν πήγε στην Τουρκία. Το αντίθετο θα έπρεπε να κάνουμε. Θα έπρεπε να πάει στην Τουρκία, για ν’ ακούσει η Τουρκία τις ελληνικές θέσεις. Και να πει στην τουρκική πλευρά για θέματα όπως το καλώδιο, στα οποία η τοποθέτησή του ήταν δελφικού τύπου κι όχι σαφής».

Με εξαίρεση την μπηχτή για το Μαντείο, ο καθηγητής έχει ένα κάποιο δίκιο.

Σας φιλώ

Η Πυθία