ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα βραβεύσει τον Μασκ με το «εθνικό μετάλλιο για την επιστήμη»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ θα τιμήσει τον Έλον Μασκ και άλλα κορυφαία στελέχη τεχνολογίας με το Εθνικό Μετάλλιο Επιστήμης και Τεχνολογίας σε ειδική εκδήλωση στην Ουάσιγκτον.

Η βράβευση του Μασκ σηματοδοτεί την αποκατάσταση των σχέσεών του με τον Τραμπ μετά από δημόσια ρήξη το καλοκαίρι του 2025.

Ο Μασκ έχει αναλάβει ρόλο σε κυβερνητικές πρωτοβουλίες και αποστολές, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με το Πεντάγωνο για τεχνολογίες άμυνας.

Η τελετή επιδιώκει να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ τεχνολογικής καινοτομίας, άμυνας και βιομηχανικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος υπενθύμισε ότι το ίδιο μετάλλιο είχε λάβει το 1983 ο θείος του Τραμπ, Τζον Τζ. Τραμπ, φυσικός και καθηγητής στο MIT. Snapshot powered by AI

Με το Εθνικό Μετάλλιο Επιστήμης θα τιμήσει σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ τον Έλον Μασκ, σε ειδική εκδήλωση στην Ουάσιγκτον.

Μαζί με τον επικεφαλής των Tesla και SpaceX θα βραβευθούν ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, ο Σεργκέι Μπριν, συνιδρυτής της Google, και η Λίσα Σου, διευθύνουσα σύμβουλος της AMD.

Στην ίδια τελετή, ο Μάικλ Ντελ, ιδρυτής και επικεφαλής της Dell, και ο Σάτια Ναντέλα, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, θα λάβουν το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνολογίας και Καινοτομίας.

«Η κυβέρνηση Τραμπ είναι ευγνώμων για τις συνεισφορές αυτών των εξαιρετικών ηγετών», ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Λιζ Χιούστον.

Η επιστροφή Μασκ στο πλευρό του Τραμπ

Η βράβευση του Έλον Μασκ έχει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς έρχεται μετά τη δημόσια ρήξη του με τον Ντόναλντ Τραμπ το καλοκαίρι του 2025.

Ο Μασκ είχε στηρίξει έντονα την προεκλογική εκστρατεία του Ρεπουμπλικανού και, μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ανέλαβε ρόλο στην προσπάθεια για δραστικές περικοπές στις δαπάνες του αμερικανικού Δημοσίου.

Για μήνες ήταν μία από τις πιο προβεβλημένες παρουσίες γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο, μέχρι που οι δύο άνδρες συγκρούστηκαν δημόσια με αφορμή τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης. Έκτοτε, πάντως, οι σχέσεις τους φαίνεται να έχουν αποκατασταθεί σταδιακά.

Το τελευταίο διάστημα ο Μασκ έχει επανέλθει στο επίκεντρο κυβερνητικών πρωτοβουλιών, ενώ του έχει ανατεθεί και αποστολή από το Πεντάγωνο για τον εντοπισμό τεχνολογιών και οπλικών συστημάτων που ενδέχεται να χρειαστούν οι ΗΠΑ σε μελλοντικές συγκρούσεις.

Παράλληλα, βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο, μαζί με άλλα κορυφαία στελέχη εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, για την υπογραφή κώδικα δεοντολογίας γύρω από την ανάπτυξη και χρήση της ΤΝ.

Η αναφορά του Τραμπ στον θείο του

Ο Λευκός Οίκος υπενθύμισε ακόμη ότι το ίδιο μετάλλιο είχε λάβει το 1983 ο θείος του Αμερικανού προέδρου, Τζον Τζ. Τραμπ, φυσικός και καθηγητής στο MIT.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται συχνά στον θείο του και έχει συνδέσει δημοσίως τη δική του ευφυΐα με αυτή την οικογενειακή κληρονομιά.

Η σημερινή τελετή θα συγκεντρώσει έτσι μερικά από τα ισχυρότερα ονόματα της αμερικανικής τεχνολογίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να ενισχύσει τη σύνδεση ανάμεσα στην τεχνολογική καινοτομία, την άμυνα και τη βιομηχανική πολιτική των ΗΠΑ.