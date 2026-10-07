Ο Έλον Μασκ αναδημοσίευσε ολόκληρη την ομιλία Ρούμπιο από την Πνύκα

Snapshot Ο Έλον Μασκ αναδημοσίευσε χωρίς σχόλιο την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο από την Πνύκα στον λογαριασμό του στο X.

Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη σημερινή συγκυρία ως κρίσιμο σημείο καμπής για τον δυτικό κόσμο, καλώντας σε συνεργασία ΗΠΑ και Ευρώπης απέναντι σε νέες προκλήσεις.

Η ομιλία τόνισε την επιρροή της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς στις αξίες του δυτικού πολιτισμού και την ιστορική σημασία της Ελλάδας.

Ο Μασκ δεν πρόσθεσε προσωπικό σχόλιο στην αναδημοσίευση, αλλά η επιλογή της ομιλίας έχει συμβολική σημασία για το μέλλον της Δύσης. Snapshot powered by AI

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και ιδιοκτήτης της Tesla, της Space X και του Χ, Έλον Μασκ, αναδημοσίευσε ολόκληρη την ομιλία του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από την Πνύκα, με φόντο τον Παρθενώνα.

Από τον ιστορικό λόφο της Πνύκας, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας παρουσίασε τη σημερινή συγκυρία ως σημείο καμπής για τον δυτικό κόσμο και κάλεσε την Ευρώπη να αντιμετωπίσει μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες τις νέες προκλήσεις ασφαλείας, τεχνολογίας και ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι ο δυτικός κόσμος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο «σημείο καμπής» και συνέδεσε την ανάγκη αναγέννησής του με αξίες που μεταλαμπάδευσε η αρχαία Ελλάδα, όπως το καθήκον, η τιμή, η τόλμη και η προσήλωση στην πατρίδα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ανέδειξε την ιστορική επιρροή του ελληνικού πολιτισμού στη διαμόρφωση των ΗΠΑ, φθάνοντας να πει ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την Ιστορία, «μας την χάρισαν».

Η επιλογή να προβάλει το βίντεο με την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο έχει τη δική της σημειολογία.

Διαβάστε επίσης