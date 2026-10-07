Δείπνο προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πλατείας Συντάγματος

Snapshot Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης παρέθεσε δείπνο προς τιμήν του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

Το δείπνο πραγματοποιήθηκε μετά τη συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η συνάντηση μεταξύ Μητσοτάκη και Ρούμπιο διήρκεσε 55 λεπτά.

Στο δείπνο συμμετείχαν ο πρωθυπουργός, μέλη του υπουργικού συμβουλίου και οι επικεφαλής των διπλωματικών αποστολών ΗΠΑ και Ελλάδας. Snapshot powered by AI

Φωτορεπορτάζ Χάρης Γκίκας

Με το επίσημο δείπνο που παραθέτει προς τιμήν του ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε κεντρικό ξενοδοχείο της πλατείας Συντάγματος ολοκληρώνει τον κύκλο των επαφών του στην Αθήνα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ.

Το δείπνο πραγματοποιείται αμέσως μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου, η οποία διήρκεσε 55 λεπτά.

Στο δείπνο παρακάθονται εκτός από τους δύο υπουργούς Εξωτερικών, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, μέλη του υπουργικού συμβουλίου, οι επικεφαλής των διπλωματικών αποστολών των ΗΠΑ και της Ελλάδας σε Αθήνα και Ουάσιγκτον, αντίστοιχα.

Η σύνθεση του επίσημου δείπνου αποτυπώνει και το ιδιαίτερο βάρος που αποδίδεται στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

Στην προσφώνηση, ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε εποικοδομητικές τις συζητήσεις.

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