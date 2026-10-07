Δείπνο προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πλατείας Συντάγματος
Με το δείπνο που παρατίθεται προς τιμήν του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ολοκληρώνει το επίσημο πρόγραμμα στην Αθήνα
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- Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης παρέθεσε δείπνο προς τιμήν του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
- Το δείπνο πραγματοποιήθηκε μετά τη συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.
- Η συνάντηση μεταξύ Μητσοτάκη και Ρούμπιο διήρκεσε 55 λεπτά.
- Στο δείπνο συμμετείχαν ο πρωθυπουργός, μέλη του υπουργικού συμβουλίου και οι επικεφαλής των διπλωματικών αποστολών ΗΠΑ και Ελλάδας.
Φωτορεπορτάζ Χάρης Γκίκας
Με το επίσημο δείπνο που παραθέτει προς τιμήν του ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε κεντρικό ξενοδοχείο της πλατείας Συντάγματος ολοκληρώνει τον κύκλο των επαφών του στην Αθήνα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ.
Το δείπνο πραγματοποιείται αμέσως μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου, η οποία διήρκεσε 55 λεπτά.
Στο δείπνο παρακάθονται εκτός από τους δύο υπουργούς Εξωτερικών, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, μέλη του υπουργικού συμβουλίου, οι επικεφαλής των διπλωματικών αποστολών των ΗΠΑ και της Ελλάδας σε Αθήνα και Ουάσιγκτον, αντίστοιχα.
Η σύνθεση του επίσημου δείπνου αποτυπώνει και το ιδιαίτερο βάρος που αποδίδεται στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
Στην προσφώνηση, ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε εποικοδομητικές τις συζητήσεις.