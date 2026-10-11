«O Ζελένσκι το παράκανε»: Ο Έλον Μασκ συμφωνεί με τον Τραμπ για αλλαγή ηγεσίας στην Ουκρανία

Snapshot Ο Έλον Μασκ συμφωνεί με τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουκρανία πρέπει να αλλάξει ηγέτη.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να έχει επιλύσει τη σύγκρουση αλλά επέλεξε να μην το κάνει.

Ο Τραμπ κατηγορεί τον Ζελένσκι για επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια παρά την αμερικανική προειδοποίηση να μην γίνονται τέτοια χτυπήματα.

Ο Έλον Μασκ σχολίασε ότι ο Ζελένσκι «το παράκανε» με τις ενέργειές του έναντι των ρωσικών εγκαταστάσεων. Snapshot powered by AI

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας Έλον Μασκ υποστήριξε τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουκρανία πρέπει να αλλάξει τον ηγέτη της. «Συμφωνώ. Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο ηγέτη», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X, σχολιάζοντας τα λόγια του Τραμπ.

Μία ημέρα πριν, ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο σε μία δήλωση που προκάλεσε αίσθηση είπε: «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Θα μπορούσε να κάνει πολλές συμφωνίες, αλλά για κάποιο λόγο δεν το κάνει ποτέ», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να είχε επιλύσει τη σύγκρουση πολλές φορές, αλλά επέλεξε να μην το κάνει.

"I think it's time for Ukraine to get a new president." US President Donald Trump hits out at Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, criticising him for targeting Russian refineries and saying he should be replaced. Latest: https://t.co/LFWT0RHvhc 📺 Sky 501 and Virgin 602 https://t.co/A6nQgEe5A8 — Sky News (@SkyNews) October 10, 2026

Ξεχωριστά, ο Τραμπ κατηγόρησε τον Ουκρανό ηγέτη για χτυπήματα σε ρωσικά διυλιστήρια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν από το Κίεβο να μην χτυπήσει τέτοιες εγκαταστάσεις, γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε όλο τον κόσμο. «Θέλει να δημιουργήσει προβλήματα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας λόγω του καυσίμου ντίζελ, επειδή η Ρωσία προμηθεύει σημαντικό μέρος του στην παγκόσμια αγορά. Τους είπαμε: κάντε ό,τι θέλετε, αλλά μην χτυπάτε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το ντίζελ. Και τι κάνει; Πηγαίνει και χτυπά αυτές τις εγκαταστάσεις», είπε ο Τραμπ.

Κάτω από αυτό το βίντεο, ο Μασκ άφησε ένα άλλο σχόλιο, γράφοντας ότι ο Ζελένσκι «το παράκανε».