Τραμπ σε ψηφοφόρους του: «Μπορώ να πω ανοησίες και πάλι θα με χειροκροτήσετε»

Snapshot Ο Ντόναλντραμπ ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του σε προεκλογική συγκέντρωση στο Τενεσί, εκφράζοντας την αγάπη του για αυτούς.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι μπορεί να λέει ανόητα πράγματα και πάλι να χειροκροτιέται, αλλά τόνισε ότι λέει λογικά πράγματα κοινής λογικής.

Εκδήλωσε απορία γιατί πρέπει να κάνει ομιλία σε πολιτεία όπου οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν υψηλά ποσοστά δημοσκοπήσεων.

Ζήτησε από το κοινό να στηρίξει το Ρεπουμπλικανικό κόμμα και τους υποψηφίους του στις ενδιάμεσες εκλογές.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πιθανό ντέρμπι μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών σε παραδοσιακά Ρεπουμπλικανικές πολιτείες. Snapshot powered by AI

Με ένα αστείο ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανικού κόμματος σε προεκλογική συγκέντρωση το Σάββατο στο Τενεσί ενόψει τον ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο.

«Είναι τρομερό. Όταν στέκεσαι εδώ πάνω όλη αυτή η αγάπη. Μπορώ να πω τα πιο ανόητα πράγματα και πάλι να χειροκροτήσετε. Σας αγαπώ τόσο. Αλλά δεν λέμε ανόητα πράγματα. Λέμε πράγματα της κοινής λογικής. Λέμε πράγματα που είναι λογικά», είπε από το βήμα της συγκέντρωσης ο Αμερικανός πρόεδρος.

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Στην ομιλία του ο Τραμπ εξήγησε ότι δεν καταλάβει γιατί θα πρέπει να κάνει προεκλογική ομιλία σε μία πολιτεία όπως το Τενεσί, όπου οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικάνων συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από το κοινό να στηρίξει το Ρεπουμπλικανικό κόμμα και τους υποψηφίους του. «Απλά προσποιηθείτε ότι εγώ είμαι υποψήφιος», τους είπε ο Τραμπ. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι σε πολιτείες που παραδοσιακά κερδίζουν οι Ρεπουμπλικάνοι ενδεχομένως να υπάρξει ντέρμπι με τους Δημοκρατικούς υποψηφίους.

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