Ο Τραμπ ανακοίνωσε «ενεργειακή εκεχειρία» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν σε «ενεργειακή εκεχειρία» με άμεση ισχύ.

Ο Τραμπ κάλεσε και τα δύο μέρη να τηρήσουν την εκεχειρία και δεν παρείχε επιπλέον λεπτομέρειες.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η εκεχειρία στον τομέα της ενέργειας ήταν άγνωστη σε εκείνον μέχρι την ανακοίνωση του Τραμπ.

Η Ουκρανία είναι πρόθυμη να συμφωνήσει στην εκεχειρία, εφόσον το πράξουν και οι Ρώσοι.

Η ρωσική πλευρά δεν έχει σχολιάσει ακόμη την ανακοίνωση περί ενεργειακής εκεχειρίας. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, σήμερα, Κυριακή (11/10) ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «ενεργειακή εκεχειρία».

Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, Truth Social, ανέφερε ότι η ενεργειακή εκεχειρία έχει άμεση ισχύ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ‌δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά κάλεσε τα δύο μέρη να μην την παραβιάσουν.

«Με άμεση ισχύ, κηρύσσεται “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ” στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Μην την παραβιάσετε! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ»,

ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η εκεχειρία στον τομέα της ενέργειας ήταν είδηση για μένα», δηλώνει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας απάντησε στην ανακοίνωση του Τραμπ, λέγοντας ότι η εκεχειρία στον τομέα της ενέργειας «ήταν είδηση για μένα».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Axios: «Αν όμως οι Ρώσοι συμφωνήσουν σε εκεχειρία στον τομέα της ενέργειας, η Ουκρανία θα συμφωνήσει».

Η Μόσχα δεν έχει ακόμη σχολιάσει το θέμα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις

Ο στρατιωτικός αναλυτής Ρομπ Κλαρκ ανέφερε στο Skynews ότι μια εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα θα μπορούσε να προσφέρει στην Ουκρανία «ανάπαυλα» – προειδοποιώντας όμως ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή ανακοίνωση «με επιφύλαξη».

«Θα τους προσφέρει αυτό το περιθώριο και κάποιο είδος ανάσα».Ωστόσο, ο Clark επισημαίνει ότι η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν συμφωνήσει και στο παρελθόν μια προσωρινή εκεχειρία τον Μάρτιο του περασμένου έτους – η οποία «κατέρρευσε γρήγορα».

«Είμαι επιφυλακτικός», προσθέτει. «Είναι καλά νέα για την Ουκρανία αν όντως προσφέρει κάποια μορφή ανάπαυλας από το μέγεθος των ζημιών που οι Ρώσοι καταφέρνουν να προκαλέσουν στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή».

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