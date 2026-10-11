«Αν η Ρωσία σταματήσει…»: Ο όρος Ζελένσκι για διακόψει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια

Η πρόταση του Ζελένσκι έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Κίεβου σχετικά με τις επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

«Αν η Ρωσία σταματήσει…»: Ο όρος Ζελένσκι για διακόψει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια
ΚΟΣΜΟΣ
5'
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  • Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία θα σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια εφόσον η Ρωσία παύσει τις επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγορεί τον Πούτιν ότι αρνείται να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας.
  • Τις τελευταίες ημέρες η Ρωσία έχει εξαπολύσει εκτεταμένες επιθέσεις με αεροπορικές βόμβες, πυραύλους και drones, προκαλώντας θύματα και ζημιές σε υποδομές πολιτών και ενέργειας.
  • Η Ουκρανία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με ευρωπαϊκούς ηγέτες για πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια, ειδικά σε αεροπορική άμυνα και πυρομαχικά.
  • Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επικρίνει τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και ζητά την εκλογή νέου προέδρου στην Ουκρανία που θα διαπραγματευτεί το τέλος της σύγκρουσης.
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Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, εφόσον η Μόσχα σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οποιαδήποτε κίνηση για τη μείωση των επιθέσεων πρέπει να είναι αμοιβαία και να υποστηρίζεται από αξιόπιστες εγγυήσεις. Κατηγόρησε επίσης τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι αρνείται να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας.

Αυτό συμβαίνει την ώρα που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την κριτική του κατά της εκστρατείας του Κιέβου εναντίον των ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

«Η πραγματική αιτία του πολέμου στην Ευρώπη είναι η Ρωσία και μόνο η Ρωσία. Είναι δυνατόν να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών ήδη από σήμερα, αλλά ο Πούτιν δεν θέλει να το κάνει», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, εφόσον η Ρωσία σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών μας. Οποιαδήποτε μέτρα αποκλιμάκωσης πρέπει να είναι αμοιβαία και να υποστηρίζονται από πραγματικές εγγυήσεις», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στον απολογισμό των πρόσφατων ρωσικών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων σε υποδομές πολιτών και ενέργειας. Ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης ολοκληρώθηκαν στη Ζαπορίζια, όπου σκοτώθηκαν 23 άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά. Είπε επίσης ότι δέχτηκε επίθεση μια ιατρική μονάδα στο Χάρκοβο, ενώ υπέστη ζημιές μια πενταόροφη πολυκατοικία στο Σλοβιάνσκ, όπου ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε περίπου 1.450 αεροπορικές βόμβες, 75 πυραύλους και περισσότερα από 1.640 επιθετικά drones μέσα σε μία μόνο εβδομάδα. Πρόσθεσε ότι το Κίεβο θα συνεχίσει τις συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες για την εξασφάλιση πρόσθετης στρατιωτικής βοήθειας, ιδίως συστημάτων αεροπορικής άμυνας και πυρομαχικών για μαχητικά αεροσκάφη.

«Σήμερα, θα συνεχίσουμε τον συντονισμό με τους εταίρους μας – θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες. Σχεδόν κάθε μέρα, συντονιζόμαστε σε διάφορα επίπεδα και εργαζόμαστε για επιπλέον πακέτα αμυντικής βοήθειας, πρωτίστως για την αεροπορική άμυνα και τα πυρομαχικά για μαχητικά αεροσκάφη. Όλα αυτά γίνονται για την προστασία της ζωής του λαού μας και των συμφερόντων της Ουκρανίας», δήλωσε.

Η πρόταση του Ζελένσκι έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Κίεβου σχετικά με τις επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές, τις οποίες το Κίεβο έχει χρησιμοποιήσει για να υπονομεύσει την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτήσει και να διατηρήσει τον πόλεμο.

Χθες, Σάββατο, ο Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία να εκλέξει νέο πρόεδρο πρόθυμο να διαπραγματευτεί το τέλος της σύγκρουσης, προειδοποιώντας παράλληλα τον Ζελένσκι να μην στοχεύει ρωσικά διυλιστήρια.

«Καλό θα ήταν να σταματήσει μια και καλή», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο».

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν την ώρα που η Ουάσιγκτον επιδίωκε μια συμφωνία σχετικά με τις προμήθειες ρωσικού ντίζελ, εν μέσω των αυξανόμενων τιμών των καυσίμων εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου.

Ο Ζελένσκι έχει επικρίνει τη χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε να ωφελήσει τη Μόσχα χωρίς να εξασφαλιστούν ανταποδοτικές παραχωρήσεις.

Σύμφωνα με έκθεση του Axios, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ είχαν επίσης θέσει το ενδεχόμενο περιορισμού της ανταλλαγής πληροφοριών με την Ουκρανία, εάν συνεχιζόταν η επίθεση κατά των διυλιστηρίων.

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