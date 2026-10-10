Γιατί οι ΗΠΑ στράφηκαν στη Ρωσία για ντίζελ - Τέσσερις αναλυτές εξηγούν τη συμφωνία

Snapshot Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν προβλέπει προμήθεια πάνω από 300.000 τόνους ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και την παγκόσμια αγορά, με συνολικές ποσότητες που μπορεί να φτάσουν τα 4,5 εκατομμύρια τόνους στο μέλλον.

Η κρίση ντίζελ στις ΗΠΑ οφείλεται στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, τις επιθέσεις σε αγωγούς και ενεργειακές εγκαταστάσεις και έχει οδηγήσει σε ιστορικά υψηλές τιμές, πλήττοντας ιδιαίτερα την εκλογική βάση του Τραμπ.

Η Ρωσία αντιμετωπίζει δική της κρίση καυσίμων, με μειωμένες εξαγωγές λόγω εγχώριας ζήτησης και επιθέσεων στην ενεργειακή της υποδομή, γεγονός που εγείρει αμφιβολίες για την ικανότητά της να τηρήσει τη συμφωνία.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία θα έχει περιορισμένη επίδραση στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση και οι ευρωπαϊκές χώρες πιθανώς θα αρνηθούν να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο λόγω των ηθικών και πολιτικών δεσμεύσεών τους.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει εκδώσει προσωρινή άδεια για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, παρά τις κυρώσεις, με στόχο την ανακούφιση των τιμών πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ η Ουκρανία εξέφρασε αρνητική αντίδραση στη συμφωνία. Snapshot powered by AI

Η ραγδαία αύξηση τιμών των καυσίμων και ιδιαίτερα του ντίζελ πλήττει δημοσκοπικά τον Ντόναλντ Τραμπ και το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων που ετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές στο Κογκρέσο τον Νοέμβριο.

Η περίπτωση του ντίζελ προκαλούσε αρκετά μεγάλη δημοσκοπική πίεση στον Τραμπ, καθώς το ντίζελ χρησιμοποιείται σε πολύ μεγάλες ποσότητες αυτή την εποχή από τους Αμερικανούς αγρότες, οι οποίοι ανήκουν στην εκλογική βάση του Αμερικανού προέδρου και είναι δυσαρεστημένοι με τις ελλείψεις στην αγορά και τις υψηλές τιμές.

Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί από το κλείσιμο στα Στενά του Ορμούζ. Αυτός φαίνεται ότι είναι και ο λόγος που η Τεχεράνη παρουσίασε ένα σχέδιο με προτάσεις για το άμεσο άνοιγμα των Στενών αλλά με επαχθείς όρους για την Ουάσινγκτον, καθώς πόνταρε στις πιέσεις που δέχεται ο Τραμπ. Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος την απέρριψε και τώρα με την συμφωνία με τη Ρωσία φαίνεται ότι μπορεί να πάρει εκλογική «ανάσα».

Οι Ιρανοί με την συγκεκριμένη συμφωνία χάνουν τον μοχλό πίεσης στον Τραμπ μέσω του Ορμούζ και γι' αυτό ενδεχομένως η φιλική προς την Τεχεράνη ρωσική κυβέρνηση θέλει να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Ωστόσο, αναλυτές δήλωσαν στο Al Jazeera ότι η συμφωνία πιθανότατα θα έχει ελάχιστη επίδραση στην ανακούφιση της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες ενδέχεται να αρνηθούν εντελώς να αγοράσουν από τη Ρωσία.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε παρά τις πολυετείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία λόγω του πολέμου της κατά της Ουκρανίας, οι πιο πρόσφατες από τις οποίες ανακοινώθηκαν τον περασμένο μήνα από τις ΗΠΑ και αφορούσαν συγκεκριμένα τους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (αριστερά) συνομιλεί με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσαν την Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025, στη Στρατιωτική Βάση Elmendorf-Richardson, στην Αλάσκα Pool Sputnik Kremlin

Τι συμφώνησε ο Τραμπ με τον Πούτιν

Την Παρασκευή το βράδυ, ο Τραμπ ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι, μετά από μια «εξαιρετικά επιτυχημένη συζήτηση» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, συμφωνήθηκε ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει «αμέσως» πάνω από 300.000 τόνους ντίζελ στις ΗΠΑ και στην παγκόσμια αγορά.

Επιπλέον 500.000 τόνοι θα διατεθούν τον Νοέμβριο, και επιπλέον 1 εκατομμύριο τόνοι κάποια στιγμή μετά από αυτό, ανέφερε ο Τραμπ. Πρόσθεσε ότι, με βάση την τρέχουσα κατάσταση των διυλιστηρίων ντίζελ της, η Ρωσία θα παραδώσει στη συνέχεια ακόμη 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ.

Ο Τραμπ τόνισε ότι αυτή η κίνηση, σε συνδυασμό με αυτό που περιέγραψε ως «απόλυτο έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ, θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του πετρελαίου ντίζελ στις ΗΠΑ και στον υπόλοιπο κόσμο.

«Οι χαμηλότερες τιμές για τους Αμερικανούς, ειδικά για τους σπουδαίους αγρότες, κτηνοτρόφους και φορτηγατζήδες μας, είναι η ύψιστη προτεραιότητά μου», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε αργότερα τον Πούτιν για τη συμφωνία, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο: «Για να είμαι ειλικρινής, εισρέουν τεράστιες ποσότητες πετρελαίου στη χώρα μας, και αυτό που θέλουμε είναι ντίζελ».

Ο Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία «επιβεβαίωσε τη βούλησή της να προμηθεύει πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα στην αγορά των ΗΠΑ και στις παγκόσμιες αγορές γενικότερα».

Γιατί υπάρχει παγκόσμια κρίση ντίζελ

Οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί παγκοσμίως ως αποτέλεσμα τόσο του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν όσο και του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Η Τεχεράνη έχει αποκλείσει τα Στενά του Ορμούζ, από όπου μεταφέρεται το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Μία διέξοδος για τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες του Κόλπου ήταν η Ερυθρά Θάλασσα και ο αγωγοί που παρακάμπτουν το Ορμούζ. Ωστόσο η πρόσφατη επίθεση στον αγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, μια άλλη βασική διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου από τον Κόλπο, καθώς και οι επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης γύρω από την Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, έχουν προκαλέσει νεά προβλήματα στην αγορά πετρελαίου.

Την ίδια στιγμή τα διυλιστήρια πετρελαίου καθώς και οι ενεργειακές και λιμενικές εγκαταστάσεις έχουν δεχτεί σφοδρές επιθέσεις τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία. Τα παγκόσμια αποθέματα καυσίμων έχουν μειωθεί κατακόρυφα και οι τιμές του ντίζελ έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο.

Την περασμένη εβδομάδα, οι χώρες της G7 συμφώνησαν να διαθέσουν 100 εκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης ντίζελ και αργού πετρελαίου, μετά από έντονη πίεση των ΗΠΑ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την απειλή του Τραμπ ότι θα απαγορεύσει τις εξαγωγές αμερικανικού ντίζελ.

Ο Χαμάντ Χουσέιν, οικονομολόγος ειδικευμένος σε θέματα κλίματος και εμπορευμάτων στην Capital Economics, δήλωσε στο Al Jazeera ότι ο αντίκτυπος της αποδέσμευσης από το G7 «θα είναι βραχύβιος, δεδομένου ότι πρόκειται απλώς για μια προσωρινή λύση στην κρίση εφοδιασμού».

Το χτύπημα ουκρανικών drones σε μεγάλο διυλιστήριο στη Μόσχα τον περασμένο Ιούνιο όταν εκτοξεύθηκε στον αέρα καπάκι δεξαμενής

Πώς έχει επηρεάσει τις ΗΠΑ η κρίση του ντίζελ

Η ραγδαία άνοδος των τιμών του ντίζελ στις ΗΠΑ οδήγησε τον εθνικό μέσο όρο στο ιστορικό υψηλό των 6,52 δολαρίων ανά γαλόνι (3,79 λίτρα) τον Σεπτέμβριο, ποσό που υπερδιπλασιάζει την τιμή σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Ο εθνικός μέσος όρος ανέρχεται επί του παρόντος στα 6,20 δολάρια, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (AAA).

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ντίζελ στον κόσμο. Τα αποθέματά τους έχουν μειωθεί δραματικά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και παραμένουν κάτω από τα κανονικά επίπεδα, παρά την αύξηση της παραγωγής από τα διυλιστήρια.

Τον Σεπτέμβριο, Αμερικανοί νομοθέτες και ο Τραμπ έθεσαν υπό συζήτηση τον περιορισμό των εξαγωγών πετρελαίου ντίζελ, σε μια προσπάθεια να μειώσουν το κόστος για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Ο Τραμπ κάλεσε επίσης τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον στόχων που σχετίζονται με το πετρέλαιο ντίζε και τον κατηγόρησε ότι προκάλεσε έλλειψη, αφού η Ουκρανία έβαλε στο στόχαστρο σειρά ρωσικών δυιλιστηρίων προκειμένου να προκαλέσει προβλήματα στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Ο τομέας της ενέργειας είναι από τους κύριους χρηματοδότες της ρωσικής πολεμικής μηχανής στην Ουκρανίας.

Ο Τραμπ ανησυχεί ιδιαίτερα για τη μείωση της τιμής του ντίζελ πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ήδη εξαιρετικά αντιδημοφιλής και πολλοί ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και αγρότες που ανήκουν στη βάση υποστήριξής του κινήματος MAGA (Make America Great Again) βασίζονται στο να είναι προσιτό το ντίζελ.

Οι καταναλωτές νιώθουν τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών, καθώς το ντίζελ χρησιμοποιείται από τους φορτηγατζήδες για τη μεταφορά τροφίμων και προϊόντων, καθώς και από τους αγρότες για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων. Η τελευταία δημοσκόπηση του Pew Research Center έδειξε ότι η οικονομία αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα για το 84% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Πλέον οι Ρεπουμπλικανοί θα πρέπει να δώσουν μάχη για να κερδίσουν σε πολιτείες που ψήφισαν τον Τραμπ και παραδοσιακά υποστηρίζουν υποψηφίους του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, όπως η Αϊόβα και το Κάνσας. Αυτές οι δημοσκοπικές προβλέψεις πίεσαν τον Τραμπ να αποτρέψει μια ήττα των Ρεπουμπλικάνων.

Τι σημαίνει για τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαίου

Οι ΗΠΑ απαγόρευσαν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου το 2022, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Μπάιντεν, ως αντίδραση στην εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους.

Ένας νόμος για την επιβολή εκτεταμένων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ο οποίος ψηφίστηκε στο Κογκρέσο τον περασμένο μήνα και υπογράφηκε από τον Τραμπ, στοχεύει επίσης χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η αμερικανική νομοθεσία έχει επεκτείνει τις υφιστάμενες κυρώσεις και έχει ως στόχο να ασκήσει πίεση στον Πούτιν, στοχεύοντας αξιωματούχους, τράπεζες και δεξαμενόπλοια του σκιώδους στόλου που διευκολύνουν το εμπόριο ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Επίσης, ο νόμος έδωσε στον Τραμπ την εξουσία να επιβάλει δασμούς 100% στους πέντε μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μετά την ανακοίνωση του Τραμπ την Παρασκευή, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων «εξέδωσε αμέσως μια προσωρινή γενική άδεια για να επιτρέψει την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στην παγκόσμια αγορά».

Ένας άνδρας γεμίζει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του, ενώ στις βενζινοπίστολες ενός πρατηρίου της Tatneft στη Μόσχα φαίνονται πινακίδες στα ρωσικά με τις ενδείξεις «Δεν υπάρχει ντίζελ» και «Δεν υπάρχει βενζίνη υψηλής ποιότητας», τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026.

Ένας άνδρας γεμίζει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του, ενώ στις βενζινοπίστολες ενός πρατηρίου της Tatneft στη Μόσχα φαίνονται πινακίδες στα ρωσικά με τις ενδείξεις «Δεν υπάρχει ντίζελ» και «Δεν υπάρχει βενζίνη υψηλής ποιότητας», τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026. AP

Δεν αντιμετωπίζει η Ρωσία τη δική της κρίση καυσίμων;

Ναι, και αυτό δίνει στους αναλυτές λόγο να αμφιβάλλουν αν η Ρωσία θα είναι σε θέση να διαθέσει τόση ποσότητα ντίζελ όση υπόσχεται ο Τραμπ. Ο Νιλ Άτκινσον, πρώην επικεφαλής του τμήματος πετρελαϊκής βιομηχανίας και αγορών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δήλωσε στο Al Jazeera ότι είναι επιφυλακτικός ως προς την ικανότητα της Ρωσίας να πράξει ό,τι υποσχέθηκε.

«Σε πολύ βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς η Ρωσία θα μπορέσει να παραδώσει τις ποσότητες που αναφέρονται στη συμφωνία, εκτός αν το κάνει εις βάρος της εγχώριας αγοράς της», είπε.

Η Ρωσία ήταν στο παρελθόν ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ντίζελ στον κόσμο, μετά τις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι ρωσικές εξαγωγές ντίζελ και φυσικού αερίου το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε 190.000 βαρέλια την ημέρα, σε σύγκριση με 690.000 βαρέλια την ημέρα το δεύτερο τρίμηνο και 850.000 βαρέλια την ημέρα το πρώτο τρίμηνο, εξήγησε η Μισέλ Βάιζε Μπόκμαν, αναλύτρια ναυτιλιακών πληροφοριών στην εταιρεία ανάλυσης ναυτιλιακών δεδομένων Windward, επικαλούμενη στοιχεία από την εταιρεία παρακολούθησης εμπορευμάτων Vortexa.

Ως εκ τούτου, η Ρωσία απαγόρευσε τις εξαγωγές ντίζελ τον Ιούλιο, σε μια προσπάθεια να καλύψει την εγχώρια ζήτηση. Στα τέλη Σεπτεμβρίου επέκτεινε την απαγόρευση έως τα τέλη Οκτωβρίου. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων έχουν επίσης συμβάλει στην κρίση καυσίμων στη Ρωσία. Ο Πούτιν παραδέχτηκε ότι το 1% του ΑΕΠ της Ρωσίας έχει επηρεαστεί από τις ουκρανικές επιθέσεις.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε ότι οι αεροπορικές επιθέσεις της έχουν καταστρέψει περισσότερο από το 50% της ρωσικής δυνατότητας διύλισης πετρελαίου. Τον Ιούλιο, οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε εκατοντάδες δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας στη Θάλασσα του Αζοφ και στη Μαύρη Θάλασσα, επηρεάζοντας την παροχή φυσικού αερίου στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014.

Δύσκολα θα καλύψει τη ζήτηση η Ρωσία

Η Μπόκμαν δήλωσε στο Al Jazeera ότι η έλλειψη καυσίμων στην εγχώρια αγορά της Ρωσίας ήταν «τόσο σοβαρή, ώστε κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου είδαμε για πρώτη φορά τη Ρωσία να εισάγει βενζίνη, ντίζελ και πετρέλαιο κίνησης». Πρόσθεσε ότι «μόλις αυτή την εβδομάδα», ένα πλοίο που μετέφερε ντίζελ και πετρέλαιο κίνησης έφτασε στο λιμάνι του Βισότσκ.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ρωσία δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο μερικής άρσης των περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου ντίζελ σε περίπτωση υπερπαραγωγής. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε στο ρωσικό κοινοβούλιο ότι η εγχώρια αγορά ήταν ισορροπημένη και «εάν η παραγωγή πετρελαίου ντίζελ υπερβεί την εγχώρια ζήτηση, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο μερικής επαναφοράς των εξαγωγών».

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η Ρωσία παράγει συνήθως διπλάσια ποσότητα ντίζελ από ό,τι απαιτείται για την κάλυψη των εγχώριων αναγκών της. Διαθέτει διαφορετικά πρότυπα ντίζελ κατάλληλα για διαφορετικές θερμοκρασίες. Το καλοκαιρινό ντίζελ της, για θερμοκρασίες άνω των 0 βαθμών Κελσίου, ενδέχεται να διατεθεί στην αγορά προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για τα χειμερινά και αρκτικά είδη που θα χρειαστούν στην εγχώρια αγορά τους επόμενους μήνες.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι φτάνει στο Παλάτι Bellevue για συνομιλίες με τον Γερμανό Πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ στο Βερολίνο(2025) AP/Markus Schreiber

Πώς αντέδρασε η Ουκρανία

Η ανακοίνωση του Τραμπ ήρθε την ώρα που οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, συναντιόνταν με Ουκρανούς αξιωματούχους και Ευρωπαίους διαπραγματευτές στο Μαϊάμι της Φλόριντα, για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο του.

Ο Ζελένσκι αντέδρασε στην ανακοίνωση, λέγοντας ότι ήταν «μια αδύναμη απόφαση από ισχυρούς εταίρους». Είπε ότι η συμφωνία «παίζει το παιχνίδι της Ρωσίας, επιτρέποντάς της να σκοτώνει περισσότερους και να συνεχίζει τον πόλεμο για περισσότερο καιρό».

Μπορεί το ρωσικό ντίζελ να ανακουφίσει την πίεση στις παγκόσμιες τιμές;

Την Παρασκευή, ο Πούτιν δήλωσε ότι είναι «πεπεισμένος ότι η συμφωνία θα έχει θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία». Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι «επιβεβαιώθηκε η συμφωνία για τη διατήρηση προσωπικών επαφών μεταξύ των προέδρων των δύο χωρών και για τη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των αντίστοιχων κυβερνήσεων, των υπηρεσιών ασφαλείας και των φορέων τους».

Ωστόσο, αναλυτές ανέφεραν ότι η συμφωνία δεν θα συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης. Ο Κρις Μπόουτσαμπ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην IG Group, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την αποδέσμευση ρωσικού ντίζελ αποτελεί μια βραχυπρόθεσμη λύση και «άλλη μια κλασική συμφωνία του Τραμπ».

«Ανακοίνωση μιας “συμφωνίας” με έναν αντιπαθητικό δικτάτορα, με εντυπωσιακά νούμερα στους τίτλους των εφημερίδων και χωρίς καμία βεβαιότητα ότι θα επιτευχθεί οποιοσδήποτε από τους στόχους», είπε ο Μπόουτσαμπ.

Και συνέχισε: «Ακόμη και αν μέρος του ντίζελ καταφέρει να βγει από τη Ρωσία, αποτελεί μόνο μια βραχυπρόθεσμη λύση, δεδομένου ότι η ημερήσια παγκόσμια κατανάλωση ντίζελ ανέρχεται σε περίπου 30 εκατομμύρια βαρέλια», ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο συνολικό ποσό που θα μπορούσε να διατεθεί σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Η Μπόκμαν δήλωσε επίσης στο Al Jazeera ότι δεν είναι σαφές πόσο θα επηρεάσει η διάθεση ρωσικού ντίζελ στη μείωση των τιμών και στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας έλλειψης. «Δεν είμαι σίγουρη πόσο αποτελεσματική θα είναι η έκδοση της γενικής άδειας ώστε να επιτραπεί η εισαγωγή ποσοτήτων σε επίπεδα που θα επηρεάσουν την εγχώρια τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ», ανέφερε.

Ο Άτκινσον ανέφερε ότι οι ποσότητες που ανακοίνωσε ο Τραμπ, ακόμη και αν η Ρωσία καταφέρει να τις παράσχει, «δεν επηρεάζουν ουσιαστικά» τις τιμές, καθώς οι ΗΠΑ καταναλώνουν περίπου 3,7 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ την ημέρα.

Επίσης οι ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ πιθανό να μην αγοράσουν πετρέλαιο από τη Ρωσία, αφού γνωρίζουν ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις χρηματοδοτούν τον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία.

«Είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση θα μπορούσε, με βάση τα ηθικά πρότυπα, να αγοράσει πετρέλαιο από τη Ρωσία, όταν το βασικό ζητούμενο των τελευταίων τεσσάρων ετών είναι ότι η Ευρώπη προσπαθεί να απεξαρτηθεί από τις ρωσικές προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου το συντομότερο δυνατό», δήλωσε η Άτκινσον.

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