«Deal» Τραμπ με Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού καυσίμου ντίζελ στις ΗΠΑ και στην παγκόσμια αγορά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι είχε μια «πολύ επιτυχημένη» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την οποία συμφωνήθηκε η Ρωσία να εφοδιάσει αμέσως, με περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, την αμερικανική και τη διεθνή αγορά.

Δημήτρης Μάνωλης

«Deal» Τραμπ με Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού καυσίμου ντίζελ στις ΗΠΑ και στην παγκόσμια αγορά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την προμήθεια άνω των 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά.
  • Η Ρωσία θα προμηθεύσει έως 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ σε σύντομο χρονικό διάστημα, με αύξηση σε 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και 1 εκατομμύριο αμέσως μετά.
  • Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα εκδώσει προσωρινή γενική άδεια για την παροχή ρωσικού ντίζελ στην παγκόσμια αγορά, παρά τις διεθνείς κυρώσεις.
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«Μόλις ολοκλήρωσα πολύ επιτυχημένες διαπραγματεύσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social.

Σύμφωνα με τον ίδιο,συμφώνησαν για μεγάλης κλίμακας προμήθειες ντίζελ από τη Ρωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην παγκόσμια αγορά.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα διυλιστήριά της. Τον Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και, αμέσως μετά, θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο.

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε σχεδόν ταυτόχρονα ότι η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις διεθνείς κυρώσεις (OFAC) θα εκδώσει σχεδόν αμέσως μια προσωρινή γενική άδεια με την οποία θα επιτρέπει τον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς με ρωσικό ντίζελ.

Τραμπ: «Οι τιμές του ντίζελ θα μειωθούν με ρυθμό ρεκόρ»

«Λόγω του ελέγχου μας στα Στενά του Ορμούζ και αυτής της σημαντικής ανακοίνωσης για τη ρωσική ενέργεια, οι τιμές του ντίζελ για τους Αμερικανούς -και τον κόσμο- θα μειωθούν ραγδαία και με ρυθμό ρεκόρ», πρόσθεσε ο Τραμπ, τονίζοντας ότι «η διασφάλιση χαμηλότερων τιμών για τους Αμερικανούς, ιδίως για τους σπουδαίους αγρότες, κτηνοτρόφους και οδηγούς φορτηγών μας, είναι η ύψιστη προτεραιότητά μου. Αυτή είναι μια εξαιρετικά σημαντική ανακοίνωση. Πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (AAA), η μέση τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ βρίσκεται σήμερα στα 6,28 δολάρια ανά γαλόνι, χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό των 6,53 δολαρίων που καταγράφηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε επισήμως προσωρινή άδεια που επιτρέπει τη διάθεση ρωσικού ντίζελ στην αγορά.

Οι ΗΠΑ αναστέλλουν προσωρινά τις κυρώσεις στο ρωσικό ντίζελ

Στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με την προμήθεια ντίζελ στις αγορές των ΗΠΑ και των παγκόσμιων αγορών, η Ουάσινγκτον ανέστειλε προσωρινά τις κυρώσεις στο ρωσικό ντίζελ.

Ο απεσταλμένος του Πούτιν χαιρετίζει τη συνεργασία ΗΠΑ - Ρωσίας στο ντίζελ και την ενέργεια

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, εξήρε τη συνεργασία Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών στο ντίζελ και την ενέργεια, με ανάρτησή του στο Χ την Παρασκευή, λίγο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά τη συνομιλία, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε να προμηθεύσει άμεσα την αμερικανική και την παγκόσμια αγορά με περισσότερους από 300.000 μετρικούς τόνους ντίζελ.

«Η συνεργασία Ρωσίας–ΗΠΑ στο ντίζελ και την ενέργεια θα ωφελήσει τον κόσμο», έγραψε ο Ντμίτριεφ στο Χ.

Δυσαρέσκεια Ζελένσκι για συμφωνία Τραμπ - Πούτιν: Δώρα δεν θα φέρουν ειρήνη - Ευνοεί τη Ρωσία

«Οποιαδήποτε χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, χωρίς μια σαφή και διαρκή συμφωνία αποκλιμάκωσης, αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη αδυναμίας. Ευνοεί τη Ρωσία, επιτρέποντάς της να σκοτώνει περισσότερους, να παρατείνει τον πόλεμο, να δείχνει ακόμη λιγότερο σεβασμό προς την Αμερική και να προκαλεί ακόμη μεγαλύτερες απώλειες και ζημιές στον κόσμο».

Αυτό έγραψε στο Χ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για προσωρινή άρση των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Οι παραχωρήσεις προς τον Πούτιν δεν θα φέρουν ειρήνη ούτε κάποιο όφελος στον πολιτισμένο κόσμο. Η Ρωσία θα “ανταποδώσει” το ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία και δολιότητα.Το να επιτρέπεται στη Ρωσία να πουλά πετρελαϊκά προϊόντα σημαίνει επένδυση σε έναν πόλεμο που πρέπει να τελειώσει, όχι να παραταθεί. Αυτό που χρειάζεται είναι πραγματική αποκλιμάκωση με τη Ρωσία, στη βάση της αμοιβαιότητας», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση του προέδρου της Ουρανίας

https://x.com/ZelenskyyUa/status/2108641177608069345

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