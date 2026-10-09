Πούτιν: «Θα προμηθεύσουμε πετρέλαιο στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο»

Την ετοιμότητά της να προμηθεύσει πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου στις αμερικανικές και παγκόσμιες αγορές, επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο 

Δημήτρης Μάνωλης

Πούτιν: «Θα προμηθεύσουμε πετρέλαιο στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ρωσία επιβεβαίωσε την ετοιμότητά της να προμηθεύσει πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου στις ΗΠΑ και παγκόσμιες αγορές.
  • Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι αυτή η προμήθεια θα έχει θετικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία.
  • Οι πρόεδροι Ρωσίας και ΗΠΑ, Πούτιν και Τραμπ, είχαν την έκτη τηλεφωνική συνομιλία του 2025 για διμερή θέματα και συνεργασία.
  • Συζητήθηκαν η επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, η οικονομική συνεργασία, η κατάσταση γύρω από το Ιράν και οι διμερείς σχέσεις.
  • Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις προσωπικές επαφές και τη συνεργασία μεταξύ των προεδρικών διοικήσεων και υπηρεσιών πληροφοριών.
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Η Ρωσία «επιβεβαίωσε την ετοιμότητά της να προμηθεύσει πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου στις αμερικανικές και παγκόσμιες αγορές», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, η οποία δημοσιεύθηκε λίγη ώρα μετά την ανάρτηση Τραμπ στην οποία γνωστοποίησε τη συμφωνία με τη Ρωσία.

«Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ ήταν η έκτη από την αρχή του έτους, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Οι δύο πρόεδροι επιβεβαίωσαν επίσης τη συμφωνία τους να συνεχίσουν τις προσωπικές επαφές και τη συνεργασία μεταξύ των προεδρικών τους διοικήσεων, των υπηρεσιών πληροφοριών και άλλων υπηρεσιών.

Αυτή είναι η δέκατη έκτη συνομιλία μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο στις αρχές του 2025.

Η προηγούμενη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε πριν από ένα μήνα, στις 8 Σεπτεμβρίου.

Πριν από αυτό, ο Πούτιν και ο Τραμπ μίλησαν στις 9 Μαρτίου, 29 Απριλίου, 14 Ιουνίου και 4 Ιουλίου. Συνολικά10 τέτοιες συνομιλίες έχουν πραγματοποιηθεί το 2025.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική συνομιλία για να συζητήσουν την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και την οικονομική συνεργασία, ανέφερε το Κρεμλίνο.

«Συζητήθηκε επίσης η κατάσταση γύρω από το Ιράν και διάφορες πτυχές των διμερών σχέσεων», ανέφερε ο Ρώσος ηγέτης.

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