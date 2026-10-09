Δυσαρέσκεια Ζελένσκι για συμφωνία Τραμπ - Πούτιν: Δώρα δεν θα φέρουν ειρήνη - Ευνοεί τη Ρωσία

Snapshot Ο Ουκρανός πρό Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την άρση των κυρώσεων ως ένδειξη αδυναμίας που ευνοεί τη Ρωσία.

Η προσωρινή άρση των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ επιτρέπει στη Ρωσία να παρατείνει τον πόλεμο και να προκαλεί μεγαλύτερες απώλειες.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι οι παραχωρήσεις στον Πούτιν δεν θα οδηγήσουν σε ειρήνη ούτε σε όφελος για τον πολιτισμένο κόσμο.

Η πώληση ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων θεωρείται επένδυση σε έναν πόλεμο που πρέπει να λήξει, όχι να συνεχιστεί.

Ζητείται πραγματική αποκλιμάκωση με τη Ρωσία, βασισμένη στην αμοιβαιότητα. Snapshot powered by AI

«Οποιαδήποτε χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, χωρίς μια σαφή και διαρκή συμφωνία αποκλιμάκωσης, αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη αδυναμίας. Ευνοεί τη Ρωσία, επιτρέποντάς της να σκοτώνει περισσότερους, να παρατείνει τον πόλεμο, να δείχνει ακόμη λιγότερο σεβασμό προς την Αμερική και να προκαλεί ακόμη μεγαλύτερες απώλειες και ζημιές στον κόσμο».

Αυτό έγραψε στο Χ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για προσωρινή άρση των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Οι παραχωρήσεις προς τον Πούτιν δεν θα φέρουν ειρήνη ούτε κάποιο όφελος στον πολιτισμένο κόσμο. Η Ρωσία θα “ανταποδώσει” το ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία και δολιότητα.Το να επιτρέπεται στη Ρωσία να πουλά πετρελαϊκά προϊόντα σημαίνει επένδυση σε έναν πόλεμο που πρέπει να τελειώσει, όχι να παραταθεί. Αυτό που χρειάζεται είναι πραγματική αποκλιμάκωση με τη Ρωσία, στη βάση της αμοιβαιότητας», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση του προέδρου της Ουρανίας

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