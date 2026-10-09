Έξαλλος Ζελένσκι για συμφωνία Τραμπ–Πούτιν: «Ούτε δίκαιη ούτε έντιμη» - Δώρο γενεθλίων στη Ρωσία

Snapshot Ο πρόεδρος Ζελένσκι εξέφρασε έντονη ενόχληση για τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν σχετικά με το ντίζελ, χαρακτηρίζοντάς την άδικη και ανέντιμη.

Ο Ζελένσκι περιέγραψε τη συμφωνία ως «δώρο γενεθλίων» προς τον Πούτιν, υπογραμμίζοντας την αποδοκιμασία του.

Η ανακοίνωση Τραμπ για την άρση κυρώσεων και την εξαγωγή πετρελαίου από τη Ρωσία προκάλεσε έκπληξη στην ουκρανική κυβέρνηση και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε ενώ οι Αμερικανοί απεσταλμένοι διαπραγματεύονταν με ουκρανική ομάδα και ευρωπαίους διπλωμάτες για τον τερματισμό του πολέμου. Snapshot powered by AI

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή, σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Axios, ότι η απόφαση του προέδρου Τραμπ να άρει μονομερώς τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να της επιτρέψει να εξάγει πετρέλαιο κίνησης δεν ήταν «ούτε δίκαιη ούτε έντιμη».

«Ξέρετε, μοιάζει με δώρο γενεθλίων στον Πούτιν. Είναι απολύτως απαράδεκτη εικόνα», είπε εμφανώς ενοχλημένος ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στα γενέθλια του Ρώσου προέδρου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η ανακοίνωση του Τραμπ, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν, αιφνιδίασε την ουκρανική κυβέρνηση και πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, προκαλώντας νέα κρίση στις σχέσεις των ΗΠΑ με τους δυτικούς συμμάχους τους.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Πούτιν την ώρα που οι απεσταλμένοι του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, συναντούσαν στο Μαϊάμι την ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα και υψηλόβαθμους διπλωμάτες από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν οι νέες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Διαβάστε επίσης