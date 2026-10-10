Πούτιν σε Τραμπ: Αυτοί είναι οι όροι του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Ρώσος πρόεδρος έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη

Εύη Απολλωνάτου

Πούτιν σε Τραμπ: Αυτοί είναι οι όροι του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Βλαντίμι Πούτιν μετέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ τους όρους του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου μετά τη συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.
  • Η Ρωσία ανέλαβε ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, με στόχο την επίλυση της διαμάχης.
  • Η Μόσχα θα εξετάσει το χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.
  • Οι ηγέτες της Ρωσίας και των ΗΠΑ εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη σύνοδο κορυφής της APEC στην Κίνα τον Νοέμβριο.
  • Ο Τραμπ συνεχάρη τον Πούτιν για τα γενέθλιά του κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας και του ευχήθηκε επιτυχία και ευημερία.
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Τον ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη έχει αναλάβει η Ρωσία μετά το τηλεφώνημα Τραμπ – Πούτιν. Σε πρώτο πλάνο μετά την επικοινωνία τους ήταν η συμφωνία να εφοδιαστεί η αγορά με περισσότερους από 4,8 εκατ. τόνους ρωσικού ντίζελ.

Ωστόσο υπήρξε και μία δεύτερη μεγάλη είδηση. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν στις αρχές της εβδομάδας στο Τουρκμενιστάν, μετέφερε στον Αμερικανό πρόεδρο τους όρους της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε τηλεφωνική συνομιλία που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, ο Πούτιν δήλωσε στον Πεζεσκιάν ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. «Σε συντονισμό με τον πρόεδρο του Ιράν, ο πρόεδρος Πούτιν μετέφερε στον πρόεδρο Τραμπ την άποψη του Ιράν για μία πιθανή διευθέτηση της διαμάχης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όπως μετέδωσε το Interfax.

Παράλληλα ο Ρώσος πρόεδρος είπε στον Τραμπ η Ρωσία θα εξετάσει πότε μπορούν να ξεκινήσουν εκ νέου οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Σύμφωνα με την τη Μόσχα, ο Τραμπ χαιρέτισε τη συμμετοχή της Ρωσίας στις προσπάθειες για την επίλυση του πολέμου με το Ιράν.

Το Κρεμλίνο επίσης ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) που θα πραγματοποιηθεί στην Κίνα τον Νοέμβριο.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε ότι ο Τραμπ συνεχάρη θερμά τον Πούτιν για τα γενέθλιά του κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας και του ευχήθηκε επιτυχία και ευημερία.

trump putin alaska; Τραμπ Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σφίγγει το χέρι του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στην Αλάσκα, τον Δεκαπενταύγουστο του 2025

AP

Πεζεσκιάν: Το Ιράν «δεν φοβάται» τις απειλές των ΗΠΑ

Από την πλευρά του σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι ο λαός του «δεν φοβάται τις απειλές του εχθρού».

Σε ομιλία του στην Τεχεράνη ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι όσο οι Ιρανοί αξιωματούχοι είναι ζωντανοί, θα «παραμείνουν υπηρέτες του περήφανου λαού του ηρωικού μας Ιράν».

Παρά την αυξανόμενη οικονομική πίεση από την Ουάσινγκτον, η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν θα συμβιβαστεί όσον αφορά τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου.

Στην τελευταία ειρηνευτική πρότασή της, που υποβλήθηκε τον περασμένο μήνα, η ιρανική κυβέρνηση απαίτησε περιφερειακή κατάπαυση του πυρός, το ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου και το τέλος του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ.

Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα άνοιγε εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ εντός επτά ημερών. Ο Τραμπ έχει απορρίψει την συγκεκριμένη πρόταση.

Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν

Iranian Presidency Office

Η ενεργειακή συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας αλλάζει τα δεδομένα

Η συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας για την διοχέτευση εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ φέρνει ανατροπές στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Το βέβαιο ήταν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στο Κογκρέσο τον ερχόμενο Νοέμβριο πιεζόταν στο εσωτερικό από τους ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικανών οι οποίοι διαμαρτύρονται για τον πόλεμο στο Ιράν και τις υψηλές τιμές στα καύσιμα.

Η περίπτωση του ντίζελ προκαλούσε αρκετά μεγάλη δημοσκοπική πίεση στον Τραμπ, καθώς το ντίζελ χρησιμοποιείται σε πολύ μεγάλες ποσότητες αυτή την εποχή από τους Αμερικανούς αγρότες, οι οποίοι ανήκουν στην εκλογική βάση του Αμερικανού προέδρου και είναι δυσαρεστημένοι με τις ελλείψεις στην αγορά και τις υψηλές τιμές.

Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί από το κλείσιμο στα Στενά του Ορμούζ. Αυτός φαίνεται ότι είναι και ο λόγος που η Τεχεράνη παρουσίασε ένα σχέδιο με προτάσεις για το άμεσο άνοιγμα των Στενών αλλά με επαχθείς όρους για την Ουάσινγκτον, καθώς φαίνεται ότι πόνταρε στις πιέσεις που δέχεται ο Τραμπ. Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος την απέρριψε και τώρα με την συμφωνία με τη Ρωσία φαίνεται ότι μπορεί να πάρει εκλογική «ανάσα».

Οι Ιρανοί με την συγκεκριμένη συμφωνία χάνουν τον μοχλό πίεσης στον Τραμπ μέσω του Ορμούζ και γι' αυτό ενδεχομένως η φιλική προς την Τεχεράνη ρωσική κυβέρνηση θέλει να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Πάντως οι ειδικοί της ενέργειας, πάντως, διατηρούν σοβαρές επιφυλάξεις για το αν η κίνηση αυτή θα ρίξει ουσιαστικά τις τιμές στις αντλίες. Όπως επισήμανε ο Κλέιτον Σάιγκλ από το Center for Strategic and International Studies (CSIS), το όφελος είναι τεράστιο πρωτίστως για τη Ρωσία, η οποία προσπαθεί να ξεφορτωθεί τα αποθέματα καλοκαιρινού ντίζελ για να προμηθευτεί τα βαρύτερα χειμερινά καύσιμα.

Σε παρόμοιο μήκος κύματος, ο Μάικλ Λιντς από το Energy Policy Research Foundation παρομοίασε την κίνηση με «αναδιάταξη των καθισμάτων στον Τιτανικό», εξηγώντας ότι η ανακατεύθυνση των ρωσικών φορτίων προς τις ΗΠΑ απλώς θα στερήσει καύσιμα από άλλους παραδοσιακούς πελάτες, αναγκάζοντάς τους να ψάξουν αλλού και κρατώντας τις διεθνείς τιμές στα ίδια υψηλά επίπεδα. Αυτό ίσως βέβαια είναι και το ζητούμενο για τις ΗΠΑ, καθώς στους «παραδοσιακούς πελάτες» βρίσκεται και η Κίνα.

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