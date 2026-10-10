Τραμπ εναντίον Ζελένσκι: «Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο»

Σκληρή προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου στον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια

Εύη Απολλωνάτου

Τραμπ εναντίον Ζελένσκι: «Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο και προειδοποίησε τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια.
  • Ο Ζελένσκι καταδίκασε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για την αγορά ρωσικού ντίζελ, υποστηρίζοντας ότι χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.
  • Η απόφαση του Τραμπ να άρει μονομερώς τις κυρώσεις στη Ρωσία και να επιτρέψει την εξαγωγή πετρελαϊκών προϊόντων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην ουκρανική κυβέρνηση και τους δυτικούς συμμάχους.
  • Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «επένδυση σε έναν πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί» και ζήτησε αμοιβαία αποκλιμάκωση με τη Ρωσία.
  • Η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αυξάνεται με επιθέσεις σε ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές από τις δύο πλευρές.
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Εναντίον του Ουκρανού προέδρου καταφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για την οργή και τις δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφορικά με την συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας για την αγορά εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ. «Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο», είπε ο Τραμπ.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η συμφωνία παρέχει στη Μόσχα την χρηματοδότηση που χρειάζεται για να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κατά την έξοδο του από τον Λευκό Οίκο ο Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τις δηλώσεις Ζελένσκι και τον κατηγόρησε ότι «θέλει να δημιουργήσει προβλήματα στον κόσμο» με το να δίνει το πράσινο φως σε επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.

«Το καλό που του θέλω να σταματήσει (σ.σ. τις επιθέσεις)» , είπε ο Τραμπ και πρότεινε η Ουκρανία να «βρει έναν νέο ηγέτη που να μπορεί να κλείσει συμφωνία».

«Είπαμε: “Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε στη Ρωσία, αλλά μην χτυπάτε τα διυλιστήρια”, γιατί αυτό δημιουργεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Θα μπορούσε να είχε κάνει πολλές συμφωνίες, αλλά για κάποιο λόγο δεν το κάνει ποτέ», σχολίασε ο Τραμπ.

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν εντείνει πρόσφατα τις επιθέσεις τους, στοχεύοντας εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και μεταφορών, καθώς και σημαντικούς κόμβους εφοδιαστικής.

Έξαλλος με τη συμφωνία ο Ζελένσκι

Χθες Παρασκευή αμέσως μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ - Ρωσίας ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξη στο Axios, ότι η απόφαση του προέδρου Τραμπ να άρει μονομερώς τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να της επιτρέψει να εξάγει πετρέλαιο κίνησης δεν ήταν «ούτε δίκαιη ούτε έντιμη».

«Ξέρετε, μοιάζει με δώρο γενεθλίων στον Πούτιν. Είναι απολύτως απαράδεκτη εικόνα», είπε εμφανώς ενοχλημένος ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στα γενέθλια του Ρώσου προέδρου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η ανακοίνωση του Τραμπ, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν, αιφνιδίασε την ουκρανική κυβέρνηση και πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, προκαλώντας νέα κρίση στις σχέσεις των ΗΠΑ με τους δυτικούς συμμάχους τους.

Στη συνέχεια με ανάρτησή του στο Χ ο Ζελένσκι επέκρινε τη συμφωνία την οποία χαρακτήρισε «επένδυση σε έναν πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί». «Τα δώρα στον Πούτιν δεν θα φέρουν ειρήνη ούτε κάποιο όφελος στον πολιτισμένο κόσμο», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Η Ρωσία θα 'ανταποδώσει΄' το ντίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο. Το να επιτρέπεται στη Ρωσία να πουλά πετρελαϊκά προϊόντα αποτελεί μια επένδυση σε έναν πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί, όχι να παραταθεί. Αυτό που χρειάζεται είναι πραγματική αποκλιμάκωση με τη Ρωσία, σε αμοιβαία βάση», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι είπε σε δημοσιογράφους ότι η απόφαση για το ντίζελ θα εξασφαλίσει στη Μόσχα πρόσθετους πόρους για τη διεξαγωγή του πολέμου και θα υπονομεύσει κάθε προσπάθεια για την επίτευξη μιας διευθέτησης. Χαρακτήρισε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για το ντίζελ ως μια «αδύναμη απόφαση» ισχυρών εταίρων.

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