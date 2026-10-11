Ηχηρή απάντηση Ζελένσκι στον Τραμπ: Ο ουκρανικός λαός θα επιλέξει τον ηγέτη του

Snapshot Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο ουκρανικός λαός θα επιλέξει τον ηγέτη του.

Η Ουκρανία μπορεί να διεξάγει εκλογές αν η Ρωσία συμφωνήσει σε 60 ημέρες πλήρους κατάπαυσης του πυρός.

Ο Ζελένσκι ζήτησε από την Ουάσινγκτον να πιέσει τον Πούτιν για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ώστε να γίνουν εκλογές.

Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για προμήθεια ντίζελ προκάλεσε αντιδράσεις στην Ουκρανία και την Ευρώπη.

Ο Ζελένσκι τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ενότητας και της υποστήριξης από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη για να σταματήσει ο πόλεμος. Snapshot powered by AI

Στο αιχμηρό σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο ηγέτη απάντησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο λαός μας θα επιλέξει τον ηγέτη του, διεμήνυσε στον Αμερικανό πρόεδρο ο Ζελένσκι.

«Πρώτα απ’ όλα, με όλο το σεβασμό προς τον πρόεδρο Τραμπ, εναπόκειται στην κοινωνία μας, στον λαό μας να επιλέξει τον έναν ή τον άλλον ηγέτη», δηλώνει ο Ζελένσκι στο ABC News. Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η χώρα του θα μπορούσε να διεξαγάγει εκλογές για την επιλογή νέας ηγεσίας αν η Ρωσία συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός 60 ημερών.

Ο Ζελένσκι στην ομάδα του Τραμπ ότι, αν πραγματικά η Ουάσινγκτον θέλει εκλογές στην Ουκρανία τότε: «Παρακαλώ, πείτε στον Πούτιν: ‘Δώστε μας δύο μήνες, 60 ημέρες πλήρους κατάπαυσης του πυρός, 60 ημέρες, και θα οργανώσουμε εκλογές».

Η συμφωνία του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο προκειμένου η Ρωσία να διοχετεύσει εκατομμύρια τόνους ντίζελ στην αγορά προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όχι μόνο από την Ουκρανία, αλλά και από την Ευρώπη. Ο Ζελένσκι τόνισε την ανάγκη για συνεχή υποστήριξη από τις ΗΠΑ και εξέφρασε την ελπίδα ότι η τελευταία αυτή διαμάχη δεν θα βλάψει την «ενότητα» μεταξύ των συμμάχων της Ουκρανίας.

«Για να σταματήσουμε τον Πούτιν - και νομίζω ότι αυτός είναι ο κύριος στόχος, να τον σταματήσουμε, αυτό είναι το βασικό ζήτημα, να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο - βασιζόμαστε στην αμερικανική υποστήριξη», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος. Και πρόσθεσε: «Επίσης, φυσικά, βασιζόμαστε στους Ευρωπαίους εταίρους μας, και ελπίζω ότι θα διατηρήσουμε αυτή την ενότητα, μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Πραγματικά δεν είναι απλό».

Οι σφοδρές επιθέσεις της Ρωσίας αυτή την εβδομάδα κατά της Ουκρανίας έδειξαν ότι δεν «αισθάνεται πραγματική πίεση» να τερματίσει τον πόλεμο, τόνισε ο Ζελένσκι.