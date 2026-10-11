Ηχηρή απάντηση Ζελένσκι στον Τραμπ: Ο ουκρανικός λαός θα επιλέξει τον ηγέτη του

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει το Σάββατο ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αλλάξει ηγέτη

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ηχηρή απάντηση Ζελένσκι στον Τραμπ: Ο ουκρανικός λαός θα επιλέξει τον ηγέτη του
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο ουκρανικός λαός θα επιλέξει τον ηγέτη του.
  • Η Ουκρανία μπορεί να διεξάγει εκλογές αν η Ρωσία συμφωνήσει σε 60 ημέρες πλήρους κατάπαυσης του πυρός.
  • Ο Ζελένσκι ζήτησε από την Ουάσινγκτον να πιέσει τον Πούτιν για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ώστε να γίνουν εκλογές.
  • Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για προμήθεια ντίζελ προκάλεσε αντιδράσεις στην Ουκρανία και την Ευρώπη.
  • Ο Ζελένσκι τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ενότητας και της υποστήριξης από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη για να σταματήσει ο πόλεμος.
Snapshot powered by AI

Στο αιχμηρό σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο ηγέτη απάντησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο λαός μας θα επιλέξει τον ηγέτη του, διεμήνυσε στον Αμερικανό πρόεδρο ο Ζελένσκι.

«Πρώτα απ’ όλα, με όλο το σεβασμό προς τον πρόεδρο Τραμπ, εναπόκειται στην κοινωνία μας, στον λαό μας να επιλέξει τον έναν ή τον άλλον ηγέτη», δηλώνει ο Ζελένσκι στο ABC News. Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η χώρα του θα μπορούσε να διεξαγάγει εκλογές για την επιλογή νέας ηγεσίας αν η Ρωσία συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός 60 ημερών.

Ο Ζελένσκι στην ομάδα του Τραμπ ότι, αν πραγματικά η Ουάσινγκτον θέλει εκλογές στην Ουκρανία τότε: «Παρακαλώ, πείτε στον Πούτιν: ‘Δώστε μας δύο μήνες, 60 ημέρες πλήρους κατάπαυσης του πυρός, 60 ημέρες, και θα οργανώσουμε εκλογές».

Η συμφωνία του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο προκειμένου η Ρωσία να διοχετεύσει εκατομμύρια τόνους ντίζελ στην αγορά προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όχι μόνο από την Ουκρανία, αλλά και από την Ευρώπη. Ο Ζελένσκι τόνισε την ανάγκη για συνεχή υποστήριξη από τις ΗΠΑ και εξέφρασε την ελπίδα ότι η τελευταία αυτή διαμάχη δεν θα βλάψει την «ενότητα» μεταξύ των συμμάχων της Ουκρανίας.

«Για να σταματήσουμε τον Πούτιν - και νομίζω ότι αυτός είναι ο κύριος στόχος, να τον σταματήσουμε, αυτό είναι το βασικό ζήτημα, να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο - βασιζόμαστε στην αμερικανική υποστήριξη», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος. Και πρόσθεσε: «Επίσης, φυσικά, βασιζόμαστε στους Ευρωπαίους εταίρους μας, και ελπίζω ότι θα διατηρήσουμε αυτή την ενότητα, μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Πραγματικά δεν είναι απλό».

Οι σφοδρές επιθέσεις της Ρωσίας αυτή την εβδομάδα κατά της Ουκρανίας έδειξαν ότι δεν «αισθάνεται πραγματική πίεση» να τερματίσει τον πόλεμο, τόνισε ο Ζελένσκι.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:19ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 139 μετανάστες έχασαν την ζωή τους και 84 αγνοούνται σε ναυάγιο ανοικτά του Τζιμπουτί

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μαθητές ΕΠΑΛ κάνουν μάθημα με φακούς κινητών τηλεφώνων - Η απάντηση του δήμου Πατρέων

20:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού έριξε σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο βροχής

19:50LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Ζήτησε συγγνώμη από τον δημοσιογράφο που αγνόησε σε αγώνα της F1

19:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εξωτερικών: Σύσταση στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Στεγαστικό: Τήνος και Κέα στηρίζουν γιατρούς και εκπαιδευτικούς με τα έξοδα διαβίωσης και στέγασης

19:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηρακλής - Λεβαδειακός 2-0: Επιστροφή στο Καυτανζόγλειο με τρίποντο για τον «γηραιό»

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Συνελήφθη ύποπτος για το σχέδιο δολοφονίας του πρωθυπουργού Τουσκ

19:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά - Παναιτωλικός 2-0: Δεύτερη σερί νίκη και 8η θέση - Τρίτη διαδοχική ήττα για τους Αγρινιώτες

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Ηχηρή απάντηση Ζελένσκι στον Τραμπ: Ο ουκρανικός λαός θα επιλέξει τον ηγέτη του

19:00ΥΓΕΙΑ

Ξαφνικός πόνος στους όρχεις: Γιατί να μην περιμένετε ούτε 1 ώρα πριν πάτε στα Επείγοντα

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τραγικό τροχαίο δυστύχημα με θύμα 34χρονο πρώην ποδοσφαιριστή του «Πλατανιά»

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Αναχαιτίστηκε πύραυλος κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ - Βίντεο

18:41ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Πλησιάζει την Αττική - Πώς θα εξελιχθεί η νύχτα και η επόμενη εβδομάδα

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ – Πρίγκιπας Χάρι: Γιατί δεν έχουν δει ακόμα από κοντά τον βασιλιά Κάρολο

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ: Αλληλοκατηγορίες στις απολογίες Καμπούρη, συζύγου και λογιστών

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλειστό το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά την πτώση σοβά που τραυμάτισε 14χρονο μαθητή

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο που είχε πορεία εξόδου

18:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαμία: Πυροβολισμοί μεταξύ Ρομά το βράδυ του Σαββάτου - Έφοδος της αστυνομίας σε σπίτια

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δεν θα θανατωθεί η τίγρης που σκότωσε άνδρα σε πάρκο άγριας ζωής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:41ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Πλησιάζει την Αττική - Πώς θα εξελιχθεί η νύχτα και η επόμενη εβδομάδα

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Μητροπολίτης Κοζάνης στο Δήμαρχο την ώρα του αντίδωρου: «Εσύ ποιος είσαι;» - Βίντεο

15:38ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του ντέρμπι των αιωνίων

19:00ΥΓΕΙΑ

Ξαφνικός πόνος στους όρχεις: Γιατί να μην περιμένετε ούτε 1 ώρα πριν πάτε στα Επείγοντα

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτή είναι η 20χρονη Χριστίνα που πέθανε μετά από χρήση MDMA σε πάρτι - Η συγκινητική ανάρτηση και το «κατηγορώ» του πατέρα της

16:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Κυκλώνας στο Ιόνιο Πέλαγος με ανέμους Mistral - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικολόγος στο Χαλάνδρι: «Αυτό θα φέρει τον θάνατο», λέει ο πατέρας του - Γιατί νοίκιασε ιατρείο απέναντι από Γυμνάσιο

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τραγικό τροχαίο δυστύχημα με θύμα 34χρονο πρώην ποδοσφαιριστή του «Πλατανιά»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ: Αλληλοκατηγορίες στις απολογίες Καμπούρη, συζύγου και λογιστών

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε «ενεργειακή εκεχειρία» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δεν θα θανατωθεί η τίγρης που σκότωσε άνδρα σε πάρκο άγριας ζωής

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η στιγμή που ο μεθυσμένος οδηγός πέφτει με το ΙΧ πάνω στους θαμώνες ταβέρνας στον Εύοσμο

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Θηβών: Κηδεύτηκε στην Αίγινα η 24χρονη Φιόρη που σκοτώθηκε σε τροχαίο με μηχανή

20:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού έριξε σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο βροχής

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορίες φρίκης στο CNN: Οι Αμερικανοί που δίνουν εντολές για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων - «Μετά προσεύχονται και μου ζητούν συγγνώμη»

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο χαμηλοσυνταξιούχος Καρβέλας, η «πόρτα» στην ΑΑΔΕ και η απαίτηση Κούστα για την άμεση εξόφληση δανείου ενός εκατομμυρίου - Στο μικροσκόπιο και η συναυλία της Βίσση στο ΟΑΚΑ

15:10LIFESTYLE

Πρώτη κοινή εμφάνιση της Σίντι Κρόφορντ με τον σύζυγό της μετά τον τραγικό θάνατο του γιου της

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σφοδρή βροχόπτωση με χαλάζι στον Βόλο – Ποτάμια οι δρόμοι - Βίντεο

08:05LIFESTYLE

Οι πρώτοι νικητές της σεζόν - Ποιοι ξεχωρίζουν στην κούρσα της τηλεθέασης και των εντυπώσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ