Έλον Μασκ: Δεσμεύτηκε να δώσει μία μετοχή της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ

Snapshot Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι του χρόνου θα προσφέρει μία μετοχή της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ.

Η κίνηση του Μασκ αφορά περίπου 72 εκατομμύρια παιδιά και με την τρέχουσα αξία της μετοχής, το συνολικό κόστος υπολογίζεται στα 10,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η SpaceX είναι μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες παγκοσμίως, με τον Μασκ να κατέχει το 38% των μετοχών της.

Η ανακοίνωση του Μασκ γίνεται σε μια περίοδο αυξανόμενου κοινωνικού και πολιτικού ελέγχου των τεχνολογικών κολοσσών.

Παρόμοιες πρωτοβουλίες κοινωνικής ωφέλειας έχουν ανακοινωθεί και από άλλες εταιρείες, όπως η Anthropic, που σχεδιάζει να διαθέσει μετοχές σε ένα «Ταμείο Κοινής Ωφέλειας». Snapshot powered by AI

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα δώσει σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ μια μετοχή της SpaceX, της εταιρείας του στον τομέα της αεροδιαστημικής και της τεχνητής νοημοσύνης, αξίας 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς οι κολοσσοί τεχνολογίας αντιμετωπίζουν ολοένα και εντονότερο έλεγχο όσον αφορά τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία.

«Του χρόνου, θα προσφέρω μία μετοχή μου της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ», έγραψε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο «X». «Αυτή θα είναι η πρώτη από πολλές», σημείωσε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Αν ο Μασκ, που στηρίζει τους Ρεπουμπλικάνους και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, προσέφερε μετοχές σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ, αυτό θα αφορούσε περίπου 72 εκατομμύρια άτομα και, με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής της SpaceX που φτάνει τα 146 δολάρια, θα αντιστοιχούσε σε μετοχές αξίας περίπου 10,7 δισ. δολαρίων.

Η εταιρεία αεροδιαστημικής τεχνολογίας SpaceX, η οποία ιδρύθηκε από τον Μασκ το 2002, είναι μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες παγκοσμίως. Με την είσοδό της στο χρηματιστήριο, ο Μασκ πέτυχε το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στην ιστορία μέχρι σήμερα, αντλώντας 85,7 δισ. δολάρια τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με στοιχεία του Forbes, ο δισεκατομμυριούχος κατέχει ποσοστό 38% στη SpaceX.

Το «Ταμείο Κοινής Ωφέλειας» της Anthropic

Δύο εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, η ανακοίνωση του Μασκ θυμίζει την υπόσχεση που έδωσε τον Σεπτέμβριο ο Τραμπ, όταν είχε δηλώσει πως θα προσφέρει «μέρισμα» 5.000 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό πολίτη, αν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Ωστόσο, ο Μασκ και ο Τραμπ δεν είναι οι μόνοι που έχουν προσφέρει κάποιου είδους μέρισμα στους Αμερικανούς πολίτες.

Την Κυριακή, η Anthropic ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει τουλάχιστον το 5% των μετοχών της — αξίας 48 δισεκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με την τελευταία αποτίμηση της ιδιωτικής εταιρείας — σε ένα «Ταμείο Κοινής Ωφέλειας» που θα δωρίζει χρήματα σε κοινωνικούς σκοπούς.

Το ταμείο θα μπορούσε να πραγματοποιήσει «μεγάλες δωρεές» σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή «άμεσες διανομές σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού», έγραψε η εταιρεία στον ιστότοπό της, προσθέτοντας ότι τα χρήματα θα μπορούσαν να συμβάλουν στην άμβλυνση των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας των ανθρώπων.

Απαντώντας στην Anthropic, ο Μασκ έγραψε στο X: «Προτείνω να δοθούν οι μετοχές απευθείας στο κοινό… Αυτό ακριβώς θα κάνω εγώ».