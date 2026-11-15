ΗΠΑ: Επιτυχημένη πρόσδεση του διαστημικού σκάφους Starship της SpaceX κατά την επιστροφή του στη Γη

Αφότου έθεσε σε τροχιά 26 δορυφόρους Starlink το βράδυ της Παρασκευής, το Starship ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής

Newsroom

ΗΠΑ: Επιτυχημένη πρόσδεση του διαστημικού σκάφους Starship της SpaceX κατά την επιστροφή του στη Γη

Ένας πύραυλος Falcon 9 της SpaceX, ο οποίος μεταφέρει προμήθειες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, φαίνεται από το Νόξβιλ του Τενεσί, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η SpaceX ανέκτησε με επιτυχία το ανώτερο τμήμα του διαστημικού σκάφους Starship μετά από τροχιακή πτήση 22 ωρών και 14 περιστροφές γύρω από τη Γη.
  • Η πρόσδεση του ανώτερου τμήματος έγινε με επιτυχία στους μεταλλικούς βραχίονες της βάσης Starbase στο Τέξας, σημειώνοντας έναν πρωτοφανή ελιγμό.
  • Το κατώτερο τμήμα του πυραύλου δεν κατάφερε να επιστρέψει στη βάση λόγω τεχνικού προβλήματος και έπεσε στη θάλασσα.
  • Το Starship σχεδιάζεται για αποστολές στη Σελήνη, τον Άρη και για τη μεταφορά κέντρων δεδομένων στο διάστημα.
  • Η επιτυχημένη ανάκτηση φέρνει τη SpaceX πιο κοντά στην ανάπτυξη ενός πλήρως επαναχρησιμοποιούμενου πυραύλου.
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Η εταιρεία SpaceX του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ ανέκτησε με επιτυχία χθες Σάββατο το ανώτερο τμήμα του διαστημικού σκάφους Starship κατά την επιστροφή του στο κέντρο Starbase του Τέξας, ύστερα από τροχιακή πτήση 22 ωρών, σηματοδοτώντας ένα ιστορικό ορόσημο.Έπειτα από 14 περιστροφές γύρω από τη Γη, το σκάφος – μήκους άνω των 50 μέτρων – επέστρεψε, όπως είχε προγραμματιστεί, στη διαστημική βάση του Τέξας από όπου είχε εκτοξευθεί και προσδέθηκε τελικά με επιτυχία στους τεράστιους μεταλλικούς βραχίονες.

Αυτός ο θεαματικός, εξαιρετικά περίπλοκος και ριψοκίνδυνος ελιγμός δεν είχε επιχειρηθεί ποτέ ξανά με το ανώτερο τμήμα πυραύλου κατά την επιστροφή του έπειτα από τροχιακή πτήση. Η επιτυχημένη πρόσδεση έγινε δεκτή με ενθουσιώδη χειροκροτήματα από πλήθος εργαζομένων στον αμερικανικό διαστημικό κολοσσό που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την προσπάθεια.Το αρχικό σχέδιο της SpaceX περί ανάκτησης τόσο του ανώτερου τμήματος όσο και του προωθητικού πυραύλου ματαιώθηκε, καθώς το κατώτερο τμήμα δεν κατάφερε να επιστρέψει στη βάση λόγω τεχνικού προβλήματος κι έπεσε στη θάλασσα.

Αφότου έθεσε σε τροχιά 26 δορυφόρους Starlink το βράδυ της Παρασκευής, το Starship ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής. Χάρη στους προβλεπόμενους ελιγμούς, πήρε κατακόρυφη θέση, ελαττώνοντας ταχύτητα, καθώς κατευθυνόταν στην πλατφόρμα των εγκαταστάσεων της SpaceX στο νότιο Τέξας.

Εκεί οι μεταλλικοί βραχίονες το «άρπαξαν» και το συγκράτησαν μόλις πλησίασε.Η ανάκτηση αποτελεί ορόσημο στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου πυραύλου – του μεγαλύτερου και ισχυρότερου που έχει κατασκευαστεί ποτέ – ο οποίος σχεδιάστηκε για ταξίδια στη Σελήνη και στον Άρη, καθώς και για την αποστολή κέντρων δεδομένων (data centers) στο διάστημα.

Παράλληλα, φέρνει την εταιρεία του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο πιο κοντά σε ένα διαχρονικό όνειρο του διαστημικού κλάδου: την ανάπτυξη ενός πλήρως επαναχρησιμοποιούμενου πυραύλου.

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