Η SpaceX θέλει να γίνει ο τέταρτος πάροχος κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ

Η εταιρεία του Έλον Μασκ συζητά πρόσβαση σε τουλάχιστον 80.000 θέσεις εγκατάστασης εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας. Οι μετοχές των εταιρειών υποδομών ανεβαίνουν, ενώ οι μεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι δέχονται πιέσεις

Δημήτρης Μάνωλης

Η SpaceX θέλει να γίνει ο τέταρτος πάροχος κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ
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  • Η SpaceXζητά πρόσβαση σε 80.000 θέσεις εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας για να γίνει ο τέταρτος πάροχος κινητής στις ΗΠΑ.
  • Οι μετοχές εταιρειών υποδομών όπως η Crown Castle και η American Tower αυξάνονται, ενώ οι μετοχές των μεγάλων τηλεπικοινωνιακών παρόχων όπως AT&T, Verizon και T-Mobile μειώνονται.
  • Η SpaceX έχει αποτιμηθεί περίπου στα 2 τρισ. δολάρια, τριπλάσια από τη συνολική αξία έξι εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και υποδομών.
  • Δεν έχει υπογραφεί καμία συμφωνία ακόμα, και οι συζητήσεις μπορεί να λειτουργούν ως διαπραγματευτικό μέσο για τη SpaceX.
  • Το επόμενο σημαντικό γεγονός είναι η ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων της American Tower, που θα δείξει το ενδιαφέρον για τη συνεργασία με τη SpaceX.
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Η SpaceX του Έλον Μασκ δεν θέλει απλώς να παρέχει σύνδεση στο διαδίκτυο από το Διάστημα. Θέλει να πουλήσει και πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας, και οι εταιρείες που κατέχουν τους πύργους του δικτύου ήδη αποκομίζουν χρηματιστηριακά κέρδη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η SpaceX βρίσκεται σε συζητήσεις για πρόσβαση σε τουλάχιστον 80.000 θέσεις εγκατάστασης εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα βήμα προς τη δημιουργία ενός τέταρτου παρόχου με πανεθνική κάλυψη στις ΗΠΑ.

Η μετοχή της Crown Castle καταγράφει διψήφια άνοδο την Παρασκευή, ενώ ακολουθούν η American Tower και η SBA Communications. Στον αντίποδα, οι μετοχές των AT&T και T-Mobile υποχωρούν, ενώ πτώση σημειώνει και η Verizon.

Η ίδια η SpaceX έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 2 τρισ. δολαρίων. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Yahoo Finance, η αποτίμησή της είναι περίπου τριπλάσια από τη συνολική αξία των έξι εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και υποδομών.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα στον μήνα που οι δύο κλάδοι ακολουθούν τόσο έντονα αποκλίνουσα πορεία. Στις 9 Οκτωβρίου, η SpaceX συμφώνησε να καταβάλει περίπου 8 δισ. δολάρια για την απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης φάσματος ασύρματων επικοινωνιών σε πανεθνικό επίπεδο. Εκείνη την ημέρα, οι μετοχές των εταιρειών υποδομών εκτινάχθηκαν, ενώ οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι κατέγραψαν διψήφιες απώλειες.

Έκτοτε, η Crown Castle έχει ενισχυθεί κατά 27%, ενώ η AT&T έχει υποχωρήσει κατά 14%.

Οι 80.000 θέσεις αποτελούν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό: αντιστοιχούν περίπου στο μισό των 158.500 πύργων κινητής τηλεφωνίας που υπάρχουν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη Wireless Infrastructure Association. Η American Tower διαθέτει περίπου 41.000 θέσεις στις ΗΠΑ και στον Καναδά, ενώ η Crown Castle περίπου 40.000.

Οι καλύτεροι πελάτες των ιδιοκτητών τηλεφωνικών πύργων δέχονται το πλήγμα

Οι AT&T, Verizon και T-Mobile εξασφαλίζουν περίπου το 85% των εσόδων της American Tower στις ΗΠΑ και στον Καναδά. Για τους ιδιοκτήτες των πύργων, η SpaceX θα αποτελούσε έναν νέο μισθωτή. Για τους παρόχους κινητής, έναν νέο ανταγωνιστή.

Η αγορά ήδη αποτιμά αυτή την προοπτική. Την Παρασκευή, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι έχουν χάσει συνολικά περίπου 21 δισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας, ενώ οι εταιρείες υποδομών έχουν προσθέσει περίπου 9 δισ. δολάρια στην κεφαλαιοποίησή τους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Crown Castle, Κρις Χίλαμπραντ, δεν κατονόμασε εταιρείες κατά την τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα την Τετάρτη. Άφησε, ωστόσο, ανοικτό το ενδεχόμενο συνεργασίας: «Μπορείτε να θεωρήσετε δεδομένο ότι μιλάμε με όλες τις πλευρές», δήλωσε.

Χωρίς υπογραφές μέχρι στιγμής

Καμία συμφωνία δεν έχει ακόμη υπογραφεί. Οι συζητήσεις απέχουν από την οριστικοποίηση μιας επίσημης σύμβασης μίσθωσης, ενώ ορισμένοι θεωρούν ότι ενδέχεται να λειτουργούν ως διαπραγματευτικό χαρτί στις επαφές της SpaceX με τους παρόχους.

Επιπλέον, η βελτίωση των δορυφορικών δυνατοτήτων της θα μπορούσε να περιορίσει τον αριθμό των πύργων που τελικά θα χρειαστεί η εταιρεία.

Το επόμενο κρίσιμο τεστ έρχεται την Τρίτη, όταν η American Tower ανακοινώνει οικονομικά αποτελέσματα. Το ενδιαφέρον στρέφεται στο κατά πόσον η διοίκηση θα αναδείξει την προοπτική της SpaceX ως πελάτη και στο εάν η χρηματιστηριακή άνοδος θα διατηρήσει τη δυναμική της.

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