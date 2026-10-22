Παρέμβαση Τραμπ σε Μασκ για το Starlink στην Ουκρανία: Άρση των περιορισμών στα drones

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον Έλον Μασκ ζητώντας την άρση των περιορισμών ταχύτητας στο στρατιωτικό δίκτυο Starlink που χρησιμοποιεί η Ουκρανία.

Η αύξηση της ταχύτητας του Starlink βελτίωσε την αποτελεσματικότητα των ουκρανικών drones και των συστημάτων αναχαίτισης στον πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Η υποβάθμιση του Starlink προκάλεσε έντονη κριτική και διχογνωμία στην αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με την παρέμβαση της SpaceX.

Η Γερουσία των ΗΠΑ ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τους λόγους υποβάθμισης του Starlink και την εξάρτηση του Πενταγώνου από τη SpaceX.

Παρά τις συνομιλίες για ειρήνη, η Ρωσία εξαπέλυσε νέο μαζικό πλήγμα στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον Έλον Μασκ την Τετάρτη και του ζήτησε ευθέως να άρει τους περιορισμούς στη στρατιωτική έκδοση του δορυφορικού δικτύου Starlink στην Ουκρανία. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το κρίσιμο σύστημα επικοινωνιών άρχισε να λειτουργεί με πολύ πιο φυσιολογικούς ρυθμούς την Πέμπτη, σχεδόν αμέσως μετά τη συνομιλία των δύο ανδρών.

Ορισμένοι Ουκρανοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν πως η λειτουργικότητα μπορεί να μην έχει αποκατασταθεί στο απόλυτο 100%, ωστόσο οι ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων είναι πλέον αισθητά υψηλότερες σε σχέση με τον «κόφτη» που είχε επιβληθεί το προηγούμενο διάστημα.

O Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του στον επικεφαλής της SpaceX για το γεγονός ότι οι ταχύτητες του συστήματος παρέμεναν κλειδωμένες στα 160 χιλιόμετρα την ώρα (100 μίλια την ώρα). Αυτός ο τεχνικός περιορισμός είχε αφήσει ουσιαστικά ανυπεράσπιστα τα ουκρανικά επιθετικά drones και τα συστήματα αναχαίτισης απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις, καθώς ο εξοπλισμός έχανε τη σύνδεσή του με το δορυφορικό δίκτυο όταν ανέπτυσσε μεγάλες ταχύτητες. Η τηλεφωνική επικοινωνία ακολούθησε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το οποίο έφερε στο φως την προσωπική εντολή του Μασκ για την επιβράδυνση.

Ο Λευκός Οίκος και η SpaceX συνεχίζουν να δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το εάν ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έδρασε αυτόνομα ή κατόπιν οδηγίας της κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ είχε διαμηνύσει σε στενούς συνεργάτες του αυτή την εβδομάδα ότι ήθελε να αναστρέψει άμεσα την υποβάθμιση του Starlink, το οποίο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των ουκρανικών δυνάμεων στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

Ο Μάικλ Κόφμαν, ειδικός αναλυτής για τον πόλεμο στο Carnegie Endowment for International Peace, ξεκαθάρισε ότι η αφαίρεση του ορίου ταχύτητας θα επιτρέψει ξανά στο Κίεβο να πραγματοποιήσει στοχευμένα πλήγματα σε επιχειρησιακό βάθος και να κλιμακώσει την ανάπτυξη αναχαιτιστικών αεροσκαφών με κινητήρες jet. Όπως ανακοινώθηκε από ουκρανικές στρατιωτικές μονάδες, οι πρώτες δοκιμές στο πεδίο δείχνουν ότι το δίκτυο ανταποκρίνεται πλέον με σταθερότητα.

Το παρασκήνιο με τον Ζελένσκι και η διχογνωμία στην Ουάσινγκτον

Το προεδρικό επιτελείο βρέθηκε επί μία ολόκληρη εβδομάδα στο στόχαστρο αυστηρής κριτικής για την ξαφνική υποβάθμιση των επικοινωνιών. Κι όμως, η επιβράδυνση στο Starlink ξεκίνησε μόλις λίγες ημέρες αφότου τόσο ο Τραμπ όσο και ο Μασκ επέκριναν δημόσια τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια ντίζελ. Ο Τραμπ είχε συνδέσει ευθέως τα ουκρανικά χτυπήματα με τις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αν και διέψευσε κατηγορηματικά ότι έδωσε ο ίδιος την εντολή για τον περιορισμό του δικτύου ή ότι γνώριζε ποιος το έκανε. Αυτά τα προβλήματα συνδεσιμότητας οδήγησαν τις σχέσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων μηνών.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επιχείρησε την Πέμπτη να δώσει μια διαφορετική οπτική στο ζήτημα, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους πως είναι απολύτως κατανοητό ο Μασκ να μην θέλει να βρεθεί στη μέση ενός πολέμου χωρίς την αμερικανική κυβέρνηση να τον κατευθύνει.

Το μήνυμα του Βανς διέφερε ριζικά από τη γραμμή που χάραξαν ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τα δύο κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης υποστήριξαν ανοιχτά ότι ο Μασκ είχε κάθε δικαίωμα να επιβάλει τους όρους χρήσης της εταιρείας του χωρίς καμία κυβερνητική παρέμβαση.

Η αμερικανική Γερουσία αποφάσισε να μην αφήσει το θέμα να περάσει απαρατήρητο. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Κονέκτικατ, Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή επίσημης έρευνας για τους λόγους που το Starlink υποβαθμίστηκε εν αγνοία του Κογκρέσου. Η επιτροπή θα εστιάσει κυρίως στις επικίνδυνες επιπτώσεις που προκύπτουν από την απόλυτη εξάρτηση του Πενταγώνου από τη SpaceX για τις κρίσιμες δορυφορικές επικοινωνίες.

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