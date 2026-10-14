Starlink: Περιόρισε την πρόσβαση στην Ουκρανία – Διακόπηκαν στρατιωτικές επιχειρήσεις

Η SpaceX περιόρισε την πρόσβαση στο δορυφορικό ίντερνετ Starlink στην Ουκρανία με αποτέλεσμα να επηρεαστούν στρατιωτικές επιχειρήσεις και η αντιπυραυλική άμυνα - Φόβοι ότι ο Τραμπ ενδέχεται να παρενέβη 

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Starlink: Περιόρισε την πρόσβαση στην Ουκρανία – Διακόπηκαν στρατιωτικές επιχειρήσεις
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η SpaceX περιόρισε την πρόσβαση στο δορυφορικό ίντερνετ Starlink στην Ουκρανία, προκαλώντας διακοπή στρατιωτικών επιχειρήσεων και προβλήματα στην αντιπυραυλική άμυνα.
  • Οι ουκρανικές δυνάμεις δεν ενημερώθηκαν για τους περιορισμούς, που φαίνεται να σχετίζονται με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση.
  • Υπάρχουν φόβοι ότι η διακοπή της πρόσβασης στο Starlink έγινε κατόπιν αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ.
  • Η αμερικανική πλευρά φέρεται να προειδοποίησε την Ουκρανία να σταματήσει επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, απειλώντας με διακοπή της αποστολής όπλων και ανταλλαγής πληροφοριών.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να μοιράζονται πληροφορίες με την Ουκρανία και επιδιώκουν την ειρήνη μέσω συνεργασίας και με τη Ρωσία.
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Την ώρα που η Ρωσία πλήττει με σφοδρότητα κάθε βράδυ κτιριακές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία η SpaceX περιόρισε την πρόσβαση των Ουκρανών στο δορυφορικό ίντερνετ Starlink με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόβλημα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και την αντιπυραυλική άμυνα.

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Σεργκέι Μπεσκρέστνοφ επιβεβαίωσε ότι η SpaceX επέβαλε περιορισμό σε ορισμένες υπηρεσίες Starlink στην Ουκρανία και αυτό είχε αποτέλεσμα τη διακοπή σε πολεμικές αποστολές. «Οι αμυντικές μας δυνάμεις δεν έλαβαν καμία προειδοποίηση σχετικά με αυτόν τον περιορισμό, και αυτό οδήγησε στη διακοπή αρκετών αποστολών», έγραψε στο Telegram ο Μπεσκρέστνοφ.

Ουκρανία στρατός

Η 93η Αυτόνομη Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία «Χολόντνι Γιαρ» της Ουκρανίας, με ένα σύστημα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων (MRLS) BM-21 «Γκραντ» πυροβολεί προς τις θέσεις του ρωσικού στρατού κοντά στην πόλη Κραματόρσκ, στην περιοχή Ντονέτσκ της Ουκρανίας, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου, 4 Αυγούστου 2026.

ΑΡ

Και πρόσθεσε: «Είναι σαφές ότι αυτή η ενέργεια δεν είναι τυχαία και σχετίζεται με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση».Την Παρασκευή και το Σάββατο Ουκρανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν στις ΗΠΑ με τους ειδικούς απεσταλμένους του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, η αμερικανική πλευρά προειδοποίησε ότι εάν το Κίεβο δεν σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια θα διακόψει την αποστολή όπλων αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία, η οποία είναι κρίσιμης σημασίας προκειμένου οι ουκρανικές δυνάμεις να γνωρίζουν τις ρωσικές θέσεις από τις οποίες εξαπολύονται επιθέσεις.

Τις προηγούμενες ημέρες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κατηγορήσει ευθέως το Κίεβο ότι με τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία έχει εκτινάξει στα ύψη τις τιμές του ντίζελ. Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ενεργειακή συμφωνία προκειμένου η Μόσχα να προμηθεύσει με εκατομμύρια τόνους ντίζελ την αγορά για να πέσουν οι τιμές.

Αναλυτές έχουν εκφράσει προβληματισμό σχετικά με το εάν η Ρωσία είναι σε θέση να παρέχει μεγάλες ποσότητες ντίζελ.

Φόβοι ότι η πρόσβαση κόπηκε με εντολή Τραμπ

Πηγή επιβεβαίωσε στην ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem Post ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ουκρανίας εντόπισαν διακοπές στη λειτουργία των τερματικών Starlink σε ολόκληρη τη χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης.

Οι ουκρανικές αρχές φοβούνται ότι η κίνηση της εταιρείας του Έλον Μασκ, ενδέχεται να έγινε κατόπιν αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ. Τα τερματικά Starlink αποτελούν ένα από τα βασικά εργαλεία που επιτρέπουν στους Ουκρανούς να διατηρούν πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής. Το ίντερνετ χρησιμοποιείται από κρίσιμα τμήματα των ουκρανικών δυνάμεων, όπως τα drones.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία κατά τη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα δεν είχε λάβει προειδοποίηση για επικείμενες ρωσικές επιθέσεις. «Είναι ήδη η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο», έγραψε ο Ζελένσκι.«Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος επιθέσεων με drones και πυραύλους, δεν ελήφθη καμία προειδοποίηση, αλλά εκδόθηκε συναγερμός κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος», ανέφερε πηγή στην Jerusalem Post.

Πάντως ο Τραμπ ισχυρίστηκε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν διακόψει τη συνεργασία με την Ουκρανία στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών. «Τους βοηθάμε και μοιραζόμαστε πληροφορίες», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος, γι’ αυτό συνεργαζόμαστε μαζί τους και με τη Ρωσία για να τερματιστεί ο πόλεμος».

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