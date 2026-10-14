Κίεβο: Δύο νεκροί από νέα ρωσική πυραυλική επίθεση – Χτυπήθηκε κρίσιμη ενεργειακή υποδομή

Βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν το Κίεβο το βράδυ της Τρίτης, με δύο νεκρούς και 21 τραυματίες.

Γιάννης Φιλιππάκος

Κίεβο: Δύο νεκροί από νέα ρωσική πυραυλική επίθεση – Χτυπήθηκε κρίσιμη ενεργειακή υποδομή
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν στην νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, με τέσσερις τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Ένας πύραυλος έπληξε πολυκατοικία προκαλώντας φωτιά, ενώ χτυπήθηκε και ο θερμοηλεκτρικός σταθμός CHPP-4, κρίσιμη ενεργειακή υποδομή της πόλης.
  • Η Ουκρανία δεν έλαβε έγκαιρη προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους για την επίθεση, με τους πυραύλους να εντοπίζονται όταν ήδη πλησίαζαν το Κίεβο.
  • Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Ρωσία αγνοεί τις συμφωνίες περί «ενεργειακής εκεχειρίας» που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
  • Η επίθεση αυξάνει την ανησυχία στο Κίεβο εν μέσω επιβαρυμένων σχέσεων με τις ΗΠΑ και φόβων για μείωση της αμερικανικής υποστήριξης.
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Νέα ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους δέχθηκε το Κίεβο το βράδυ της Τρίτης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 21.

Ένας από τους πυραύλους έπληξε πολυκατοικία, όπου ξέσπασε φωτιά, ενώ χτυπήθηκε και ο θερμοηλεκτρικός σταθμός CHPP-4, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε ότι τέσσερις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι, για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες, η Ουκρανία δεν είχε λάβει έγκαιρη προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους της για την επικείμενη επίθεση.

«Τα συστήματά μας εντόπισαν τους ρωσικούς πυραύλους όταν είχαν ήδη πλησιάσει το Κίεβο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι βασικός στόχος της επίθεσης ήταν ενεργειακή υποδομή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνέδεσε το νέο πλήγμα και με την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί «ενεργειακής εκεχειρίας», υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα δεν δείχνει να θεωρεί τον εαυτό της δεσμευμένο από όσα έχουν συμφωνηθεί.

«Τα γεγονότα δείχνουν ότι οι Ρώσοι δεν θεωρούν ότι είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν όσα είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ουκρανία βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στις πληροφορίες που λαμβάνει από δυτικούς συμμάχους, ιδιαίτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο για την έγκαιρη προειδοποίηση απέναντι σε ρωσικά πλήγματα όσο και για τον σχεδιασμό επιχειρήσεων εναντίον ρωσικών στόχων.

Η νέα επίθεση εντείνει την ανησυχία στο Κίεβο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ζελένσκι-Τραμπ έχουν επιβαρυνθεί και η ουκρανική πλευρά φοβάται ενδεχόμενη χαλάρωση της αμερικανικής υποστήριξης.

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