Οι ΗΠΑ αποκάλυψαν τέσσερα σημεία ενός ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία

Ο αρθρογράφος της Washington Post, Ντέιβιντ Ιγκνάτσιους, αποκάλυψε το περιεχόμενο του σχεδίου, επικαλούμενος έναν Αμερικανό αξιωματούχο που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις

Μάνος Χατζηγιάννης

Οι ΗΠΑ αποκάλυψαν τέσσερα σημεία ενός ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη προτείνουν ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία με τέσσερα βασικά σημεία: ανοικοδόμηση, εγγυήσεις ασφαλείας, οικονομική συνεργασία με τη Ρωσία και κατάπαυση πυρός.
  • Η Παγκόσμια Τράπεζα και η BlackRock θα συμμετάσχουν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, ενώ οι εγγυήσεις ασφάλειας προς το Κίεβο θα είναι ανάλογες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.
  • Το σχέδιο προβλέπει την επανέναρξη του εφοδιασμού της Ευρώπης με ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με κοινή διανομή των κερδών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου και σταδιακή άρση των κυρώσεων.
  • Απαιτείται κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της υπάρχουσας γραμμής μετώπου, με τη Ρωσία να διατηρεί τον έλεγχο των κατεχόμενων περιοχών.
  • Η διακοπή των αμοιβαίων επιθέσεων σε διυλιστήρια πετρελαίου θεωρείται βασική προϋπόθεση για την προώθηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.
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Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη εργάζονται πάνω σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Το έγγραφο περιλαμβάνει τέσσερα σημεία: ανοικοδόμηση της χώρας, εγγυήσεις ασφάλειας, οικονομική συνεργασία με τη Ρωσία και κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της πρώτης γραμμής.

Ο αρθρογράφος της Washington Post, Ντέιβιντ Ιγκνάτσιους, αποκάλυψε το περιεχόμενο του σχεδίου, επικαλούμενος έναν Αμερικανό αξιωματούχο που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις.

Εγγυήσεις ασφαλείας και ανοικοδόμηση

Η Παγκόσμια Τράπεζα και η BlackRock θα συμμετάσχουν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Όσον αφορά το δεύτερο σημείο, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο, οι οποίες θα είναι συγκρίσιμες με το Άρθρο 5 του Χάρτη του ΝΑΤΟ.

Το Άρθρο 5 του Χάρτη του ΝΑΤΟ είναι η αρχή της συλλογικής άμυνας, σύμφωνα με την οποία μια ένοπλη επίθεση σε μία ή περισσότερες χώρες-μέλη στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική θεωρείται επίθεση σε ολόκληρη τη συμμαχία.

Το τρίτο σημείο αφορά την οικονομική συνεργασία μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ευρώπης. Δίνεται προτεραιότητα στην επανέναρξη του εφοδιασμού της Ευρώπης με ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με τα κέρδη να μοιράζονται η Μόσχα και το Κίεβο, καθώς και στη σταδιακή άρση των κυρώσεων.

Το τέταρτο σημείο απαιτεί κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της υπάρχουσας γραμμής του μετώπου. Η ρωσική πλευρά, ωστόσο, διατηρεί τον έλεγχο των κατεχόμενων εδαφών.

«Πρέπει να κάνουμε το πρόβλημα και τη λύση του πιο ολοκληρωμένα, ώστε και οι δύο πλευρές να μπορούν να δουν πώς θα είναι η κατάσταση μετά τον πόλεμο και μόνο τότε να κάνουν παραχωρήσεις», δήλωσε η πηγή του δημοσιεύματος.

Ένας άλλος στόχος της Ουάσινγκτον είναι να τερματιστούν οι αμοιβαίες επιθέσεις σε διυλιστήρια πετρελαίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Αυτή είναι μια από τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Στις 10 Οκτωβρίου, οι Financial Times ανέφεραν ότι οι διαπραγματεύσεις της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις Ηνωμένες Πολιτείες έληξαν πρόωρα μετά την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας για την προμήθεια καυσίμου ντίζελ. Την ίδια ημέρα, ο γραμματέας Τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απάντησε με κατανόηση σε ορισμένες από τις προτάσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Ο Πεσκόφ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι εταίροι του Κιέβου φοβούνται τις συνέπειες της σύγκρουσης Ζελένσκι-Τραμπ

Στο μεταξύ Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι μια απότομη επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Αυτό αναφέρουν οι Financial Times, επικαλούμενοι πηγές. Σύμφωνα με τις πηγές του δημοσιεύματος, οι Ευρωπαίοι σοκαρίστηκαν από το σκληρό σχόλιο του Ζελένσκι προς τον Τραμπ χθες στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας.

«Γιατί οι ΗΠΑ δεν συνάπτουν συμφωνία με την Ουκρανία για την προμήθεια καυσίμου ντίζελ; Εμείς επηρεάζουμε την κίνηση αυτών των πλοίων. Εμείς καθορίζουμε τη λειτουργία των διυλιστηρίων», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στην εκδήλωση.

Άλλες πηγές των Financial Times πιστεύουν ότι οι ανησυχίες των Ευρωπαίων «είναι απλώς ένα ακόμη παράδειγμα δουλοπρέπειας απέναντι στον Τραμπ».

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