Κάλας: Δεν είναι τώρα η στιγμή να χαλαρώσει η πίεση στη Μόσχα

Snapshot Η Κάγια Κάλας τόνισε ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να χαλαρώσει η πίεση στη Ρωσία.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συμφωνούν ότι η πίεση στη Μόσχα είναι ο ταχύτερος τρόπος για τον τερματισμό του πολέμου.

Η ΕΕ προτείνει τη δημιουργία πρωτοκόλλου έκτακτης ανάγκης για ασφάλεια και εργαλείων άμεσης δράσης.

Τα πρόσφατα πλήγματα στην Ουκρανία δείχνουν ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί να τερματίσει τον πόλεμο.

Η ΕΕ ενέκρινε 1.600 νέες κυρώσεις εναντίον του στρατιωτικοβιομηχανικού δικτύου της Ρωσίας. Snapshot powered by AI

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνούν σαφώς ότι δεν είναι τώρα η στιγμή να χαλαρώσει η πίεση στη Ρωσία, δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

«Η πίεση στη Μόσχα, όχι οι παραχωρήσεις, είναι ο ταχύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος», ανέφερε μετά τη συνάντηση των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, η Κάλας υπογράμμισε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να διαθέτουν έναν «μηχανισμό διαβούλευσης και ταχείας δράσης».

«Γι’ αυτό θα προτείνουμε ένα πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφαλείας μας», τόνισε. Πρόσθεσε ότι το πλαίσιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από «μια δέσμη εργαλείων έτοιμων για άμεση χρήση».

Η Κάλας σημείωσε επίσης ότι τα πρόσφατα πλήγματα στην Ουκρανία αποδεικνύουν πως η Μόσχα δεν είναι πρόθυμη να τερματίσει τον πόλεμο.

Νωρίτερα σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε 1.600 νέες καταχωρίσεις στις λίστες κυρώσεων, με στόχο το στρατιωτικοβιομηχανικό δίκτυο της Ρωσίας.

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