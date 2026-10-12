Κάλας: Δεν είναι τώρα η στιγμή να χαλαρώσει η πίεση στη Μόσχα

Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Κάγια Κάλας, δήλωσε τη Δευτέρα ότι υπάρχει «σαφής συναντίληψη» μεταξύ των κρατών-μελών πως «δεν είναι τώρα η στιγμή» να χαλαρώσει η πίεση στη Ρωσία

Δημήτρης Μάνωλης

Κάλας: Δεν είναι τώρα η στιγμή να χαλαρώσει η πίεση στη Μόσχα
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κάγια Κάλας τόνισε ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να χαλαρώσει η πίεση στη Ρωσία.
  • Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συμφωνούν ότι η πίεση στη Μόσχα είναι ο ταχύτερος τρόπος για τον τερματισμό του πολέμου.
  • Η ΕΕ προτείνει τη δημιουργία πρωτοκόλλου έκτακτης ανάγκης για ασφάλεια και εργαλείων άμεσης δράσης.
  • Τα πρόσφατα πλήγματα στην Ουκρανία δείχνουν ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί να τερματίσει τον πόλεμο.
  • Η ΕΕ ενέκρινε 1.600 νέες κυρώσεις εναντίον του στρατιωτικοβιομηχανικού δικτύου της Ρωσίας.
Snapshot powered by AI

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνούν σαφώς ότι δεν είναι τώρα η στιγμή να χαλαρώσει η πίεση στη Ρωσία, δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

«Η πίεση στη Μόσχα, όχι οι παραχωρήσεις, είναι ο ταχύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος», ανέφερε μετά τη συνάντηση των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, η Κάλας υπογράμμισε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να διαθέτουν έναν «μηχανισμό διαβούλευσης και ταχείας δράσης».

«Γι’ αυτό θα προτείνουμε ένα πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφαλείας μας», τόνισε. Πρόσθεσε ότι το πλαίσιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από «μια δέσμη εργαλείων έτοιμων για άμεση χρήση».

Η Κάλας σημείωσε επίσης ότι τα πρόσφατα πλήγματα στην Ουκρανία αποδεικνύουν πως η Μόσχα δεν είναι πρόθυμη να τερματίσει τον πόλεμο.

Νωρίτερα σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε 1.600 νέες καταχωρίσεις στις λίστες κυρώσεων, με στόχο το στρατιωτικοβιομηχανικό δίκτυο της Ρωσίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Καλλιάνου για επικίνδυνα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Στο «κόκκινο» 5 περιοχές

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Λουκέτο» σε ιδιωτική κλινική ομίλου που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Προτεραιότητα η ασφάλεια των κατοίκων - Ξεκινούν οι επισκευές σε κτίρια

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Σύντομα στη Βουλή η αμυντική συμφωνία της Μέκκας

18:41ANNOUNCEMENTS

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Αστέγων με μεγάλη δράση στο Θησείο

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Κάλας: Δεν είναι τώρα η στιγμή να χαλαρώσει η πίεση στη Μόσχα

18:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Ανάκαμψη έπειτα από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις - Άνοδος για 74 μετοχές

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Ένας νεκρός και 24 τραυματίες στο βόρειο Ισραήλ - Εξερράγη μηχανισμός σε σχολική εκδρομή

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Εξερευνώντας τον υπόγειο Κηφισό: Οι εισροές λυμάτων και οι φθορές στην κοίτη – Τι καταθέτει στο Newsbomb ο μηχανικός που την επιθεώρησε, δείτε εικόνες

18:12ΕΛΛΑΔΑ

12 Οκτωβρίου 1944: Ήταν ο επισμηναγός Κοττάς ο τελευταίος νεκρός της Ελληνικής Αεροπορίας την ημέρα που η Αθήνα απελευθερώθηκε από τους Γερμανούς;

18:03LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Η αναδημοσίευση στο TikTok που προκάλεσε νέα σχόλια - «Αυτό δεν θα μας το πάρεις Καρβέλα»

18:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ αυτή την εβδομάδα

17:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου για την αφίσα με τη σβάστικα στην Ακρόπολη

17:49LIFESTYLE

Διακόπηκε η συνεργασία του Σταμάτη Ζαχαρού με το One Channel: «Αιφνιδίως και αδικαιολόγητα», λέει ο παρουσιαστής

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Επιμένει στο ρωσικό ντίζελ παρά τις αντιδράσεις και βάζει στο στόχαστρο την ΕΕ

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για νεαρή: Άγνωστος έστησε ερωτικό προφίλ με τα πραγματικά της στοιχεία– Η αγγελία αναδημοσιεύτηκε σε 3 πλατφόρμες

17:32ΕΛΛΑΔΑ

«Δώρο ζωής» για έξι ασθενείς σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιταλία η απόφαση οικογένειας να δωρίσει τα όργανα 29χρονου που έφυγε από τη ζωή

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Αν το μέλι ανέπτυξε κόκκους ή στερεοποιήθηκε μέσα στο βαζάκι, σημαίνει ότι χάλασε;

17:26LIFESTYLE

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Έρρικας Πρεζεράκου για την απώλεια της ανιψιάς της - «Αυτό ήταν το συμβόλαιό της»

17:24ΕΛΛΑΔΑ

«Προσοχή, δηλητήριο»: Το σημείωμα που άφησαν ο 89χρονος και η 84χρονη πριν δώσουν τέλος στη ζωή τους στη Θεσπρωτία – Ερευνάται εάν αυτοκτόνησαν με δηλητήριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:26ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Πότε θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες την Αττική – Ποιες ώρες θέλουν προσοχή

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη

18:03LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Η αναδημοσίευση στο TikTok που προκάλεσε νέα σχόλια - «Αυτό δεν θα μας το πάρεις Καρβέλα»

16:31LIFESTYLE

«Μόνο η φωνή τον θυμίζει»: Η ανανεωμένη εμφάνιση και το βίντεο του Λευτέρη Πανταζή προκάλεσαν σχόλια

17:24ΕΛΛΑΔΑ

«Προσοχή, δηλητήριο»: Το σημείωμα που άφησαν ο 89χρονος και η 84χρονη πριν δώσουν τέλος στη ζωή τους στη Θεσπρωτία – Ερευνάται εάν αυτοκτόνησαν με δηλητήριο

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Ράβε ξήλωνε με την κατάταξη στρατευσίμων στον Στρατό: Τι αλλάζει για ΕΣΣΟ Νοεμβρίου - Φεβρουαρίου

15:49LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι νικητές και τα μονοψήφια στην πρωινή ζώνη της Κυριακής

17:49LIFESTYLE

Διακόπηκε η συνεργασία του Σταμάτη Ζαχαρού με το One Channel: «Αιφνιδίως και αδικαιολόγητα», λέει ο παρουσιαστής

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Σαρακατσάνοι: Η ονομασία και η καταγωγή της πανάρχαιας ελληνικής νομαδικής φυλής

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Τα πρώτα ευρήματα των τοξικολογικών – Εντοπίστηκαν προποφόλη και μιδαζολάμη

17:26LIFESTYLE

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Έρρικας Πρεζεράκου για την απώλεια της ανιψιάς της - «Αυτό ήταν το συμβόλαιό της»

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έβαλε ατροπίνη στα τρόφιμα του πρώην συζύγου της - Προσπάθησε να τον δηλητηριάσει

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για νεαρή: Άγνωστος έστησε ερωτικό προφίλ με τα πραγματικά της στοιχεία– Η αγγελία αναδημοσιεύτηκε σε 3 πλατφόρμες

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση με την κατάταξη της ΕΣΣΟ Νοεμβρίου 2026: Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Ελ Νίνιο: Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για «τέλεια καταιγίδα» φτώχειας

18:12ΕΛΛΑΔΑ

12 Οκτωβρίου 1944: Ήταν ο επισμηναγός Κοττάς ο τελευταίος νεκρός της Ελληνικής Αεροπορίας την ημέρα που η Αθήνα απελευθερώθηκε από τους Γερμανούς;

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Αν το μέλι ανέπτυξε κόκκους ή στερεοποιήθηκε μέσα στο βαζάκι, σημαίνει ότι χάλασε;

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Εξερευνώντας τον υπόγειο Κηφισό: Οι εισροές λυμάτων και οι φθορές στην κοίτη – Τι καταθέτει στο Newsbomb ο μηχανικός που την επιθεώρησε, δείτε εικόνες

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην πανεπιστημιακή κοινότητα: Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, Μανώλης Χαιρετάκης

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 24ώρο για την Αττική - Η πρόγνωση του ECMWF για επικίνδυνες καταιγίδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ