Snapshot Το Κρεμλίνο απορρίπτει την πρόταση του Ζελένσκι για εκεχειρία 60 ημερών, προτιμώντας μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία δεν θέλει προσωρινή κατάπαυση πυρός αλλά συνολική ειρήνη.

Η Ρωσία πιέζει για διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, θεωρώντας τον Ζελένσκι μη νόμιμο ηγέτη αν δεν γίνουν.

Οι επικοινωνίες για πιθανή ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζονται, χωρίς να έχουν δοθεί λεπτομέρειες.

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει αν η εκεχειρία θα αφορά μόνο τα διυλιστήρια πετρελαίου, επισημαίνοντας ότι οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα. Snapshot powered by AI

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι απορρίπτει την ιδέα για εκεχειρία 60 ημερών που πρότεινε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να επιτραπεί στη χώρα του να πραγματοποιήσει προεδρικές εκλογές, επισημαίνοντας ότι αντ’ αυτού επιθυμεί μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία.

«Σας παρακαλώ, πείτε στον Πούτιν να μας δώσει δύο μήνες, 60 ημέρες πλήρους κατάπαυσης πυρός, 60 ημέρες και θα διοργανώσουμε εκλογές», δήλωσε την Κυριακή, ο Ζελένσκι στην εκπομπή «This Week» του δικτύου ABC.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι η Ρωσία επιθυμεί μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία παρά μια προσωρινή κατάπαυση πυρός.

«Στο Κρεμλίνο, ο πρόεδρος Πούτιν και αξιωματούχοι σε άλλα επίπεδα έχουν κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι δεν θέλουμε εκεχειρία», είπε ο Πεσκόφ. «Θέλουμε μακροπρόθεσμη ειρήνη και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να την επιτύχουμε».

Η Ρωσία πιέζει εδώ και καιρό την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές και δηλώνει ότι η αποτυχία της να το πράξει καθιστά τον Ζελένσκι μη νόμιμο ηγέτη. Οι εκλογές σε καιρό πολέμου απαγορεύονται με βάση το ουκρανικό δίκαιο.

Το Κρεμλίνο δήλωσε, επίσης, ότι συνεχίζονται οι επαφές για πιθανή ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει εάν μια εκεχειρία θα αφορά μόνο τα διυλιστήρια πετρελαίου και πρόσθεσε ότι περαιτέρω λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω.

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