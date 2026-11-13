Έκλεψε 10 μέτρα χαλκοσωλήνα και πλημμύρισε το οίκημα - Τα νερά έφτασαν στην πόρτα του γείτονα

Snapshot Νεαρός άνδρας διέρρηξε οίκημα στο Νέο Ηράκλειο, προξενώντας σοβαρές ζημιές και αναστατώνοντας τους ιδιοκτήτες.

Έκλεψε τουλάχιστον 10 μέτρα χαλκοσωλήνα, προκαλώντας πλημμύρα στο οίκημα που έφτασε μέχρι την πόρτα του γείτονα.

Γείτονας ειδοποίησε την αστυνομία μετά από εκκωφαντικούς θορύβους και νερά που έβγαιναν από την πόρτα.

Ο δράστης κλειδώθηκε στο μπάνιο και προσπάθησε να διαφύγει από το παράθυρο, αλλά συνελήφθη από την αστυνομία.

Ο συλληφθείς ήταν σεσημασμένος και είχε πρόσφατα συλληφθεί ξανά για σωρεία διαρρήξεων. Snapshot powered by AI

Απίστευτο περιστατικό στο Νέο Ηράκλειο! Νεαρός άνδρας διέρρηξε οίκημα με σκοπό να κλέψει τους ιδιοκτήτες. Αφού αναστάτωσε όλο το σπίτι, ρημάζοντας τα πάντα και κάνοντας σοβαρές ζημιές ψάχνοντας για μετρητά, αποφάσισε να μην φύγει με άδεια χέρια...

Βγήκε έξω, πήρε τα κατάλληλα εργαλεία από το αμάξι του, γύρισε πίσω στο οίκημα και έκλεψε τουλάχιστον 10 μέτρα χαλκοσωλήνα με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει όλο το οίκημα!

Σύμφωνα με πληροφορίες, γείτονας του οικήματος αντιλήφθηκε ότι κάτι συμβαίνει, όταν άκουσε εκκωφαντικούς θορύβους, είδε νερά να βγαίνουν από την πόρτα και κάλεσε την αστυνομία. Ο δράστης κλειδώθηκε στο μπάνιο και προσπάθησε να φύγει από το παράθυρο. Οι αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα και τον συνέλαβαν τον δράστη τα ξημερώματα της Πέμπτης (12/11) με σάκους που περιείχαν τουλάχιστον 10 μέτρα χαλκοσωλήνα.

Ο δράστης ήταν σεσημασμένος και είχε συλληφθεί ξανά πριν από λίγες μέρες για σωρεία διαρρήξεων.

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