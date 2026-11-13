Λυκαβηττός: Συλλήψεις οδηγών που έκαναν drift – 30 παραβάσεις σε επιχείρηση της Τροχαίας

Snapshot Στον Λυκαβηττό πραγματοποιήθηκε ειδική επιχείρηση της Τροχαίας για την αντιμετώπιση επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών.

Δύο οδηγοί συνελήφθησαν να κάνουν drift στον λόφο, επιδεικνύοντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Κατά την επιχείρηση βεβαιώθηκαν συνολικά 30 παραβάσεις, μεταξύ των οποίων μη χρήση κράνους και οδήγηση χωρίς άδεια.

Αφαιρέθηκαν οκτώ άδειες οδήγησης και έξι άδειες κυκλοφορίας οχημάτων. Snapshot powered by AI

Ειδική επιχείρηση πραγματοποίησαν το βράδυ της Πέμπτης (12/11) στον Λυκαβηττό αστυνομικοί της Τροχαίας, με στόχο την αντιμετώπιση επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών στην περιοχή του λόφου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο οδηγούς να πραγματοποιούν ελιγμούς πλαγιολίσθησης (drift), επιχειρώντας να επιδείξουν τις οδηγικές τους δεξιότητες.

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Παράλληλα στο πλαίσιο της επιχείρησης διενεργήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε οχήματα, από τους οποίους προέκυψαν συνολικά 30 παραβάσεις.

Ειδικότερα, επτά παραβάσεις αφορούσαν τη μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ σε τέσσερις περιπτώσεις διαπιστώθηκε οδήγηση χωρίς την απαραίτητη άδεια ικανότητας οδήγησης.

Επιπλέον, αφαιρέθηκαν οκτώ άδειες οδήγησης και έξι άδειες κυκλοφορίας οχημάτων.

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