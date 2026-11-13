Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 14χρονη στην Πολίχνη - Στο νοσοκομείο η ανήλικη

Snapshot Μια 14χρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Παρασκευής.

Το ατύχημα συνέβη στη λεωφόρο Στρατού και η ανήλικη τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Η 14χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Η κατάσταση της ανήλικης περιγράφεται ως καλή, παρά τον τραυματισμό στο κεφάλι. Snapshot powered by AI

Ένα τροχαίο ατύχημα με θύμα μία 14χρονη σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Στρατού, όταν όχημα παρέσυρε την ανήλικη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη 14χρονη και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Η ανήλικη διακομίστηκε σε καλή κατάσταση, φέροντας κάκωση κεφαλής.

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