Ρέθυμνο: Τροχαίο με εκτροπή αυτοκινήτου στον ΒΟΑΚ
Το τροχαίο σημειώθηκε στις Σίσες
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- Στις Σίσες, επί του ΒΟΑΚ, σημειώθηκε τροχαίο με εκτροπή αυτοκινήτου.
- Το ατύχημα συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
- Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική.
- Ο οδηγός του οχήματος είναι καλά στην υγεία του.
Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε στις Σίσες Ρεθύμνου, επί του ΒΟΑΚ.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, το συμβάν σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ειδοποιήθηκε και η Πυροσβεστική και σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του.
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