Ρέθυμνο: Τροχαίο με εκτροπή αυτοκινήτου στον ΒΟΑΚ

Σύμφωνα με το cretalive.gr , το συμβάν σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ειδοποιήθηκε και η Πυροσβεστική και σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του.

Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε στις Σίσες Ρεθύμνου , επί του ΒΟΑΚ.

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