Τραγωδία στη Σαντορίνη: Νεκρός 28χρονος σε σύγκρουση μοτοσικλέτας με φορτηγό
Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 28χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό
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- Ένας 28χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη Σαντορίνη μετά από μετωπική σύγκρουση μοτοσικλέτας με φορτηγό.
- Η μοτοσικλέτα τυλίχθηκε στις φλόγες αμέσως μετά τη σύγκρουση.
- Ένας κάτοικος της περιοχής προσπάθησε να απομακρύνει τον τραυματία από τη φλεγόμενη μοτοσικλέτα.
- Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.
Ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα ένας 28χρονος να χάσει τη ζωή του.
Σύμφωνα με το cyclades24, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 28χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό και λίγο μετά τη σύγκρουση, το δίκυκλο τυλίχθηκε στις φλόγες.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κάτοικος της περιοχής έσπευσε στο σημείο και προσπάθησε να απομακρύνει τον βαριά τραυματισμένο οδηγό από τη φλεγόμενη μοτοσικλέτα.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.
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