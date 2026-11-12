Τροχαίο με τραυματία στη Σητεία: Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο – Κινητοποίηση ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική

Snapshot Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή Μαρωνιάς Σητείας.

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική, χωρίς να χρειαστεί επέμβαση από τους πυροσβέστες.

Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά και πραγματοποιήθηκε πλύση του οδοστρώματος. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/11) στην περιοχή της Μαρωνιάς Σητείας, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική, ενώ η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 19:40, στο οδικό τμήμα μεταξύ Χαλέπας και Μαρωνιάς, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Από την εκτροπή του οχήματος αναφέρθηκε ο τραυματισμός ενός ατόμου. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και την εκτίμηση της κατάστασής του.

Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί κάποια επέμβαση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στην περιοχή πραγματοποιήθηκε επίσης πλύση του οδοστρώματος, ενώ κατά τη διαχείριση του τροχαίου σημειώθηκε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο δεν έχουν γίνει γνωστές.

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