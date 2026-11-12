Κολοκοτρώνη: «Υπάρχει κίνδυνος ολικής κατάρρευσης του κτιρίου, θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος»

«Πρέπει να συγκληθούν επιτροπές προκειμένου να κριθεί η επικινδυνότητα ή όχι», πρόσθεσε ο κ. Χαρλαύτης

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Κολοκοτρώνη: «Υπάρχει κίνδυνος ολικής κατάρρευσης του κτιρίου, θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η οδός Κολοκοτρώνη θα παραμείνει κλειστή τουλάχιστον μέχρι το πρωί της Παρασκευής λόγω κινδύνου ολικής κατάρρευσης κτιρίου.
  • Έπεσε το τοιχίο του κτιρίου το απόγευμα της Πέμπτης, με πιθανή εσωτερική κατάρρευση.
  • Η αστυνομία και η πυροσβεστική έκλεισαν τον δρόμο για λόγους ασφαλείας μετά από εκτίμηση ιδιώτη μηχανικού.
  • Το κτίριο είναι διατηρητέο και είχε ήδη ληφθεί μέριμνα με σκαλωσιές και μερικό αποκλεισμό πεζοδρομίου.
  • Την Παρασκευή το πρωί αναμένεται να φτάσει κλιμάκιο της Πολεοδομίας για να αξιολογήσει την επικινδυνότητα.
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Κλειστή θα παραμείνει, τουλάχιστον μέχρι το πρωί της Παρασκευής, η οδός Κολοκοτρώνη στο κέντρο καθώς εκφράζονται κίνδυνοι για ολική κατάρρευση του κτιρίου, όπου έπεσε το τοιχίο, το απόγευμα της Πέμπτης.

Το σημείο επισκέφθηκε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων Παναγιώτης, Πάρης Χαρλαύτης, ο οποίος έδωσε πληροφορίες για το συμβάν.

«Πριν από λίγη ώρα υπήρχε μια ειδοποίηση ότι έχει καταρρεύσει κομμάτι του ακινήτου. Απ' ό,τι φαίνεται πρέπει να είναι εσωτερική η κατάρρευση. Ωστόσο, η αστυνομία και η πυροσβεστική έχει κλείσει προσωρινά τον δρόμο για λόγους ασφαλείας γιατί ιδιώτης μηχανικός, ο οποίος σχετίζεται με το ακίνητο, έθεσε θέματα κατάρρευσης. Κανονικά θα πρέπει να συγκληθούν επιτροπές προκειμένου να κριθεί η επικινδυνότητα ή όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή πρόκειται και διατηρητέο απ' ό,τι φαίνεται, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ζήτημα» τόνισε ο κ. Χαρλαύτης.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, για το εν λόγω κτίριο «από παλιά πρέπει να έχουν τεθεί ζητήματα ασφάλειας και επικινδυνότητας γιατί έχουν παρθεί μέτρα όπως βλέπετε τη σκάφη, τη λινάτσα, τη σκαλωσιά και τον μερικό αποκλεισμό του πεζοδρομίου».

Το πρωί αναμένεται να φτάσει κλιμάκιο της Πολεοδομίας στο σημείο.

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