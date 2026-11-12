Φωτιά σε πατίνια σε εγκαταλελειμμένο ισόγειο – Δύο τραυματίες

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε δύο ηλεκτρικά πατίνια σε εγκαταλελειμμένο ισόγειο στο κέντρο της Αθήνας.

Δύο άνδρες, ηλικίας 35 και 19 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά με εγκαύματα στα άνω άκρα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ πριν φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο από έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Το περιστατικό αναφέρθηκε στην Πυροσβεστική λίγο μετά τις 9:00 το πρωί. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε δύο ηλεκτρικά πατίνια που βρίσκονταν σε εγκαταλελειμμένο ισόγειο χώρο επί της οδού Σπύρου Τρικούπη, στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε λίγο μετά τις 9:00 για το περιστατικό.

Κατά πληροφορίες, δύο άνδρες ηλικίας 35 και 19 ετών, οι οποίοι βρίσκονταν εντός του χώρου όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα στα άνω άκρα.

Οι δύο τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, ενώ στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

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