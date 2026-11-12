Κρούσματα ψώρας στις φυλακές της Κασσαβέτειας - Σε απομόνωση δεκάδες ανήλικοι κρατούμενοι

Snapshot Δεκάδες ανήλικοι κρατούμενοι στις Φυλακές της Κασσαβέτειας βρίσκονται σε απομόνωση λόγω κρουσμάτων ψώρας.

Ο συνωστισμός και η έλλειψη υγιεινής έχουν προκαλέσει έξαρση της ψώρας στις φυλακές.

Τα παιδιά δεν μπορούν να μεταφερθούν για εξέταση σε Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο.

Πολλά παιδιά έχουν ξεκινήσει θεραπεία με αντιψωρικό παράγοντα για να σταματήσει η μετάδοση της νόσου.

Η ψώρα προκαλεί έντονο κνησμό και ανησυχία στο προσωπικό και τους φύλακες λόγω της μεταδοτικότητάς της. Snapshot powered by AI

Δεκάδες ανήλικοι κρατούμενοι στις Φυλακές της Κασσαβέτειας βρισκονται σε απομόνωση μετά από εκδήλωση κρουσμάτων ψώρας.

Η υπερπληθώρα κρατουμένων, ο συνωστισμός και η απουσία συνθηκών υγιεινής, εχουν προκαλέσει έξαρση του φαινομένου, με δεκάδες ανήλικους να έχουν απομονωθεί καθώς δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν για εξέταση στο Κέντρο Υγείας ή στο Νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, τα παιδιά έχουν πληγές στο σώμα τους και για την διάδοση ανησυχεί το πολιτικό προσωπικό και οι φύλακες.

Η ψώρα είναι μια άκρως μεταδοτική ασθένεια που προκαλείται από το ακάρεο με κύριο χαρακτηριστικό της τον έντονο κνησμό.

Πολλά παιδιά έχουν ξεκινήσει αγωγή με αντιψωρικό παράγοντα για να πάψουν να μεταδίδουν την νόσο.

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