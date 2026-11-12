Διασώστες του ΕΚΑΒ κατά Κωνσταντοπούλου μετά το περιστατικό με την επιθεωρήτρια

Τι αναφέρει στην καταγγελία του το σωματείο εργαζομένων του ΕΚΑΒ για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Διασώστες του ΕΚΑΒ κατά Κωνσταντοπούλου μετά το περιστατικό με την επιθεωρήτρια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το σωματείο εργαζομένων του ΕΚΑΒ κατήγγειλε τη Ζωή Κωνσταντοπού για απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά προς διασώστες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  • Το περιστατικό συνέβη μετά από έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της Κωνσταντοπούλου και της προϊσταμένης επιθεωρήτριας σε εξέταση εργατικής καταγγελίας.
  • Η επιθεωρήτρια υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».
  • Οι διασώστες κατήγγειλαν ότι η Κωνσταντοπούλου ειρωνεύτηκε και προσέβαλε τον επαγγελματισμό τους, αμφισβητώντας την αντιμετώπιση του περιστατικού.
  • Το ΕΚΑΒ χαρακτήρισε απαράδεκτη τη συμπεριφορά μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου απέναντι σε δημόσιους λειτουργούς και ασθενή.
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Καταγγελία σε βάρος της προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωής Κωνσταντοπούλου, για απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε διασώστες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους διατυπώνει σε ανακοίνωσή του το σωματείο εργαζομένων του ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό έγινε μετά την έντονη αντιπαράθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της προϊσταμένης επιθεωρήτριας, κατά την εξέταση εργατικής καταγγελίας σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η επιθεωρήτρια υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Ο υπουργός, μάλιστα, είχε εκφράσει δημόσια τη συμπαράστασή του στην εργαζόμενη, εξαπολύοντας παράλληλα «πυρά« κατά της Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η καταγγελία των διασωστών του ΕΚΑΒ

Στην ανακοίνωσή τους, οι διασώστες αναφέρονται συγκεκριμένα στη συμπεριφορά που, όπως καταγγέλλουν, αντιμετώπισαν οι συνάδελφοί τους κατά την παραλαβή της ασθενούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ:

«Καταγγέλλουμε την απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά της Προέδρου του κόμματος Πλεύσης Ελευθερίας κας ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ σε συναδέλφους Διασώστες του Ε.Κ.Α.Β. κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Συγκεκριμένα κατά την παραλαβή περιστατικού ειρωνευόταν τους Συναδέλφους, προσβάλλοντας τον επαγγελματισμό τους λέγοντας «κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού», αδιαφορώντας για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς.

Είναι αδιανόητο, μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου να υποπίπτει σε τόσο ανεπίτρεπτη συμπεριφορά εναντίων Δημοσίων Λειτουργών και ενός Ασθενούς συμπολίτη μας.»

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