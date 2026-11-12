Γεωργιάδης: Λιποθύμησε η προϊσταμένη επιθεωρήτρια Εργασίας μετά από καβγά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Με κρίση πανικού στο νοσοκομείο, η προϊσταμένη της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας

Διονυσία Προκόπη, Επιμέλεια

Γεωργιάδης: Λιποθύμησε η προϊσταμένη επιθεωρήτρια Εργασίας μετά από καβγά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η προϊσταμένη της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας λιποθύμησε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
  • Το επεισόδιο συνέβη κατά την εξέταση καταγγελίας εργαζόμενης για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας από την πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας».
  • Ο υπουργός Υγείας καλεί τις εισαγγελικές αρχές να παρέμβουν για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και εκφράζει συμπαράσταση στην προϊσταμένη επιθεωρήτρια
Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η προϊσταμένη της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, είχε προηγηθεί καβγάς με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια εξέτασης καταγγελίας εργαζόμενης σε βάρος της προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας».

Η γυναίκα φέρεται να έχει πάθει κρίση πανικού, η κατάστασή της όμως είναι καλή, αναφέρουν πληροφορίες.

Ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στα social media, έγραψε: «Πριν λίγο ενημερώθηκα ότι το ΕΚΑΒ παρέλαβε και μετέφερε μετά από λιποθυμικό επεισόδιο σε Νοσοκομείο των Αθηνών την προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής της Επιθεώρησης Εργασίας. Η κυρία προϊσταμένη επιθεωρήτρια λιποθύμησε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με την Πρόεδρο της "Πλεύσης Ελευθερίας" κατά την εξέταση της καταγγελίας της εργαζομένης της κ. Καρακίτσου για διάφορες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας από την κυρία Πρόεδρο. Η υπόθεση αυτή, που σε πολλούς κακώς προκαλεί τον γέλωτα, είναι πλέον τραγική. Έψαξα λίγο το ιστορικό όλης αυτής της υπόθεσης και έχει ξεπεράσει κάθε όριο και κάθε φαντασία» υποστηρίζει ο υπουργός Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος συχνά έχει έντονα φραστικά επεισόδια με την κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, υποστηρίζει αναφορικά με την καταγγελία σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, ότι πλέον κανένας επιθεωρητής δεν θέλει να αναλάβει την υπόθεση και καλεί τις εισαγγελικές αρχές να παρέμβουν.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

«Πριν λίγο ενημερώθηκα ότι το ΕΚΑΒ παρέλαβε και μετέφερε μετά από λιποθυμικό επεισόδιο σε Νοσοκομείο των Αθηνών την προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής της Επιθεώρησης Εργασίας. Η κυρία προϊσταμένη επιθεωρήτρια λιποθύμησε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με την Πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας» @ZoeKonstant κατά την εξέταση της καταγγελίας της εργαζομένης της κ. Καρακίτσου για διάφορες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας από την κυρία Πρόεδρο. Η υπόθεση αυτή, που σε πολλούς κακώς προκαλεί τον γέλωτα, είναι πλέον τραγική. ´Έψαξα λίγο το ιστορικό όλης αυτής της υπόθεσης και έχει ξεπεράσει κάθε όριο και κάθε φαντασία. Οι αρχικές καταγγελίες της εργαζομένης έγιναν στις 12/2/26 και 13/2/26. Η πρώτη συζήτηση προσδιορίστηκε για τις 24/2/26 και με αίτημα της κυρίας Προέδρου αναβλήθηκε για τις 23/4. Τότε υποβλήθηκε από την κυρία Πρόεδρο αίτηση εξαίρεσης του κ. Χαρμαντά του επιθεωρητού που θα εξέταζε την καταγγελία. Το αίτημα απερρίφθη και μετά υπέβαλε μήνυση στον επιθεωρητή οπότε ματαιώθηκε η εξέταση και αυτός πήγε στο τμήμα. Η Ανεξάρτητη Αρχή άλλαξε τον επιθεωρητή και η νέα ακρόαση ορίστηκε για τις 17/6/26. Τότε η κυρία Πρόεδρος κατέθεσε αίτηση εξαίρεσης της επιθεωρήτριας- προϊσταμένης και η ακρόαση εκ νέου ματαιώθηκε. Απορρίφθηκαν οι αιτήσεις εξαίρεσης και ορίσθηκε νέα ημερομηνία ακρόασης για τις 2/9/26. Στις 2/9 ήρθε η κυρία Πρόεδρος και κατήγγειλε το μη νόμιμο της διαδικασίας, υποβάλλοντας νέο αίτημα αναβολής. Η ακρόαση προσδιορίστηκε εκ νέου για τις 8/10 για να απαντήσει η υπηρεσία επί των όσων καταγγέλθηκαν. Στις 8/10 ζήτησε η κυρία Πρόεδρος νέα αναβολή και η ακρόαση προσδιορίστηκε για σήμερα 12/11. Σημειώστε ότι σήμερα της κατέθεσε και μήνυση όπως και στον προηγούμενο. Μετά τον νευρικό κλονισμό που υπέστη η προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής μετά τις καταγγελίες της κυρίας Πρόεδρου, ότι έχει πάρει χρήματα από μένα και ότι είναι μέλος της εγκληματικής μας συμμορίας με τον @pavlmarin και άλλους η ακρόαση προφανώς εκ νέου ματαιώθηκε. Από ότι μαθαίνω πλέον κανένας επιθεωρητής δεν θέλει να αναλάβει την υπόθεση αυτή φοβούμενοι άπαντες ή ότι θα καταλήξουν στο τμήμα ή στο νοσοκομείο με βλάβη στην υγεία τους. Όσο όλα αυτά τα απίστευτα συμβαίνουν, μία εργαζόμενη που ζητάει να της καταβληθούν τα δεδουλευμένα της και να εφαρμοστεί ο νόμος παραμένει απροστάτευτη από ένα Κράτος που τελικά καταφέρνει η κυρία Πρόεδρος με το bullying και τους εκφοβισμούς της να το εμποδίζει από το να εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία που υπάρχει ακριβώς για να προστατεύει εργαζόμενους από εργοδότες σαν και αυτήν. Ελπίζω οι εισαγγελικές Αρχές να παρέμβουν και να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος. Εκφράζω την συμπαράστασή και τα περαστικά μου στην άτυχη προϊσταμένη επιθεωρήτρια της επιθεώρησης εργασίας που σήμερα έλαβε και αυτή μία μικρή πείρα του που μπορεί ψυχικά και σωματικά να σε οδηγήσει η συνάντησή σου με αυτή την απαράδεκτη κυρία».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Δουβλίνο: Ουκρανία, ενέργεια, ανθεκτικότητα και τεχνητή νοημοσύνη στην ατζέντα

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Ελεγκτικό Συνέδριο: Μπλόκο σε παράνομες συμβάσεις 873 εκατ. - Χρέη 165 δισ. ευρώ προς το Δημόσιο

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Ουάσινγκτον: Περιστατικό με πυροβολισμούς - 4 άνθρωποι δέχθηκαν πυρά

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε από επικεφαλής της Nvidia ο Τζένσεν Χουάνγκ

15:46WHAT THE FACT

Ξέρατε ότι τα αυτιά δεν σταματάνε να μεγαλώνουν ποτέ; Ποιος είναι ο ιδιαίτερος λόγος

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν χρειαζόμαστε μια συμφωνία για το Ιράν»

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Πρόταση για νέα ανθρωπιστική αποστολή στην Κοστιαντινίφκα - «Μετρούν οι άνθρωποι, όχι τα εδάφη»

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Άφησε σε πρώην ταξιτζή σπίτι μισού εκατομμυρίου: 18 χρόνια τον εμπιστευόταν για τις μετακινήσεις του

15:32ANNOUNCEMENTS

Ο Μπάμπης Κωστούλας στο Allwyn Game Time: Το δυνατό χαρτί της Εθνικής Ομάδας στη μάχη για την πρόκριση

15:30ΕΘΝΙΚΑ

Μήνυμα Δένδια από την Κρήτη: Τα drones στο πεδίο και ο στόχος των 150.000 εφέδρων

15:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Λιποθύμησε η προϊσταμένη επιθεωρήτρια Εργασίας μετά από καβγά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

15:22ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα μέσω ασυρμάτου στο «Abeille Marengo» μόλις εισήλθε σε διεθνή ύδατα - Άμεση απάντηση από την φρεγάτα «Λήμνος»

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Έβρεξε δολάρια στο Καζακστάν - Απίστευτες εικόνες

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 8 οι νεκροί από την κατάρρευση του κτιρίου - «Ακούστηκαν ουρλιαχτά»

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η 35χρονη που έπεσε στις γραμμές του μετρό στην Ηλιούπολη

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Αποτάχθηκε o Έλληνας σμήναρχος που κατηγορήθηκε για κατασκοπεία υπερ της Κίνας

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Συνάντηση Νετανιάχου – Άιζενκοτ μετά από αναφορές για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν

14:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: Παρέμβαση €32 εκατ. ευρώ για συγκράτηση κόστους της ακτοπλοΐας και στήριξη νησιωτών

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που δύο φρουροί καταρρέουν δίπλα στον Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Δούρου με την ηγεσία του Die Linke – Στο επίκεντρο η συνεργασία της ευρωπαϊκής Αριστεράς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:22ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα μέσω ασυρμάτου στο «Abeille Marengo» μόλις εισήλθε σε διεθνή ύδατα - Άμεση απάντηση από την φρεγάτα «Λήμνος»

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η 35χρονη που έπεσε στις γραμμές του μετρό στην Ηλιούπολη

15:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Λιποθύμησε η προϊσταμένη επιθεωρήτρια Εργασίας μετά από καβγά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Πακέτο επιβίωσης: Τι πρέπει να περιέχει - Οδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Πετιλόν: «Αυτή με έμπλεξε» - Ποια είναι η γυναίκα-αράχνη που κατηγορεί ότι τον ώθησε στο κύκλωμα - Ροζ ταινίες και φυλακή για απόπειρα ανθρωποκτονίας

14:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι αλλάζει στη μοριοδότηση αθλητών στις Πανελλαδικές - Νέα κριτήρια και προϋποθέσεις

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Έβρεξε δολάρια στο Καζακστάν - Απίστευτες εικόνες

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Απόπειρα αυτοκτονίας στον σταθμό Ηλιούπολη - Πού διακόπηκαν τα δρομολόγια

09:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λασποβροχές και 26άρια τις επόμενες ώρες - Πότε θα έρθει νέο ψυχρο μέτωπο

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε από επικεφαλής της Nvidia ο Τζένσεν Χουάνγκ

09:55ΕΛΛΑΔΑ

82 κιλά χαλασμένη γαρδούμπα, 180 κιλά ακατάλληλο χοιρινό και συνολικά 616 κιλά ληγμένων κρεάτων κατέσχεσε η Περιφέρεια Αττικής από επιχείρηση στο Περιστέρι

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αινιγματική δήλωση Ηλιάδη για βρέφος 4 μηνών στη ΜΕΘ: «Θέμα χρόνου να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει»

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Αποτάχθηκε o Έλληνας σμήναρχος που κατηγορήθηκε για κατασκοπεία υπερ της Κίνας

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Η συγκινητική στιγμή που 17χρονος εντοπίζεται μετά από έξι ημέρες στην άγρια φύση - Βίντεο

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη κύκλωμα φοροδιαφυγής: Προφυλακίστηκε 56χρονος επιχειρηματίας

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που δύο φρουροί καταρρέουν δίπλα στον Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Άφησε σε πρώην ταξιτζή σπίτι μισού εκατομμυρίου: 18 χρόνια τον εμπιστευόταν για τις μετακινήσεις του

14:31ΕΛΛΑΔΑ

«Ραντεβού» για ξύλο στο Ηράκλειο: Αυτοσχέδιοι αγώνες μποξ προκαλούν αναστάτωση στους κατοίκους

09:11ΕΛΛΑΔΑ

«Καίνε» οι φωτογραφίες και τα φύλλα αγώνα στην υπόθεση Τσαβδαρίδη - Οι καταγγελίες των γονέων για την κόρη του: «Δεν έχει πιάσει ποτέ μπάλα, δεν ξέρει χάντμπολ το παιδί»

11:14ΚΑΙΡΟΣ

Σούπερ Ελ Νίνιο: Φόβοι για «θανάτους σε κλίμακα πανδημίας» – Έως 500.000 νεκροί μόνο το 2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ