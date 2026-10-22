Καβγάς Κωνσταντοπούλου -  Χρηστίδη: «Είστε με τους λύκους που προωθούν ξένα συμφέροντα»

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Καβγάς Κωνσταντοπούλου -  Χρηστίδη: «Είστε με τους λύκους που προωθούν ξένα συμφέροντα»
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  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Παύλο Χρηστίδη για συμμετοχή σε συνάντηση που προωθεί ξένα συμφέροντα και υπονομεύει τη δημοκρατία.
  • Ο Παύλος Χρηστίδης απάντησε κατηγορώντας την Κωνσταντοπούλου για «επικοινωνιακά παιχνίδια» και ζήτησε να ζητήσει συγγνώμη για τα «fake news».
  • Η Κωνσταντοπούλου απαίτησε εξηγήσεις για τη συμμετοχή του Χρηστίδη στην Αθηναϊκή Λέσχη και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για σιωπή και συνεργασία με την κυβέρνηση.
  • Ο Χρηστίδης τόνισε τη διαχρονική και ξεκάθαρη θέση του ΠΑΣΟΚ υπέρ του διεθνούς δικαίου και του Παλαιστινιακού ζητήματος, απορρίπτοντας τις κατηγορίες της Κωνσταντοπούλου.
  • Η αντιπαράθεση περιλαμβάνει αμοιβαίες κατηγορίες για υποκρισία, ψέματα και συνεργασία με φασιστικά στοιχεία, χωρίς να δίνονται σαφείς απαντήσεις για τη συγκεκριμένη συνάντηση.
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Επίθεση στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Παύλο Χρηστίδη, εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την παρουσία του στην πρόσφατη συνάντηση Ελλήνων και Ισραηλινών στην Αθηναϊκή Λέσχη. Σε ανάλογο ύφος της απάντησε ο κ. Χρηστίδης, καταλογίζοντάς της «επικοινωνιακά παιχνίδια, χωρίς να την ενδιαφέρει η ουσία και η αλήθεια, αλλά να ανεβάσει βιντεάκια στο διαδίκτυο το βράδυ».

«Έπεσα πραγματικά από τα σύννεφα, βλέποντας σας να είστε ανάμεσα στους λύκους που προωθούν ξένα συμφέροντα. Αυτό που συνέβη με την συνάντηση μιας σιωνιστικής οργάνωσης που προωθεί τα συμφέροντα του Ισραήλ, δεν είναι κάτι απλό. Είναι ακραία, είναι σαφής υπονόμευση της δημοκρατίας και παραβίαση του διεθνούς δικαίου, βάσει του οποίου έχει καταδικαστεί ο κ. Νετανιάχου ως δολοφόνος για την γενοκτονία των Παλαιστινίων», ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε:

«Έχω πέσει από τα σύννεφα, έχω σοκαριστεί. Τι δουλειά είχατε κύριε Χρηστίδη με το Israel Allies Foundation και όλους τους ακροδεξιούς στην Αθηναϊκή Λέσχη; Τι δουλειά έχει εκεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ; Ακόμα δεν έχει πει κουβέντα το ΠΑΣΟΚ και ο αρχηγός σας για την μυστική αυτή συνάντηση. Συνιστά βαρύτατη παραβίαση των δημοκρατικών και κοινοβουλευτικών καθηκόντων το χτίσιμο θύλακα βουλευτών μέσα στην ελληνική Βουλή».

«Αυτά είναι fake news. Λέτε ψέματα. Κάνετε θέατρο. Να ζητήσετε συγγνώμη», αντέδρασε ο κ. Χρηστίδης.

«Απαντήστε εσείς στα real news. Τι κάνατε στη συνάντηση; Γιατί πήγατε; Πρέπει να δώσετε εξηγήσεις… Παρατηρώ σιωπή του ΠΑΣΟΚ, μια σύμπραξη του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση στη στοχοποίησή μου, ακόμη και στην υπόθεση της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη», ανταπάντησε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Δεν περίμενα τέτοια υποκρισία, τέτοιο θέατρο εδώ μέσα σε εμένα. Να λέτε εσείς σε εμένα για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη… Να λέτε τέτοια και τόσα ψέματα για το ΠΑΣΟΚ, ενώ ξέρετε ότι διαχρονικά έχει καθαρή και σταθερή θέση για το Παλαιστινιακό, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ήδη από το 2016 επί προεδρίας της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά», σχολίασε ο κ. Χρηστίδης καλώντας την εκ νέου να ζητήσει συγνώμη για την αναπαραγωγή «fake news».

«Τον πολιτικό και ιδεολογικό μου δρόμο τον ξέρουν όλοι, είναι δρόμος υπερασπιστής των συμφερόντων της πατρίδας μας. Είναι άθλιο, απαράδεκτο και ντροπιαστικό το παιχνίδι που παίζετε», πρόσθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Αποφεύγετε και δεν απαντάτε τι δουλειά είχατε εσείς στην Αθηναϊκή Λέσχη. Ο πρόεδρός σας ποιεί την νήσσαν, το έχει ράψει. Κάνει χατίρια στην κυβέρνηση, γι' αυτό απείχατε από τις ψηφοφορίες για τις άρσεις ασυλίας του Αβραμόπουλου, του Πλεύρη και του Θεοδωρικάκου. Εμείς δεν θα το βουλώσουμε..» επέμεινε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Είναι προφανές ότι θα υπερασπίζομαι τις θέσεις της παράταξης μου για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου σε κάθε φόρουμ που θα με καλούν. Είναι ξεκάθαρες και διαχρονικές οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ, για το Παλαιστινιακό και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από την κυβέρνηση Νετανιάχου, τις οποίες πάντα υπερασπίζομαι. Εσείς όμως δεν ενδιαφέρεστε για την πραγματικότητα, την ουσία και την αλήθεια, για όσα έχουμε πει για το Παλαιστινιακό, τα αίσχη στην συγκεκριμένη περιοχή…», σχολίασε ο κ. Χρηστίδης.

«Είστε μια μούφα αντιπολίτευση… πάτε και συναντιέστε στα κρυφά με φασίστες υπουργούς. Σας κρατάνε.. Δεν μας λέτε τι ήταν αυτή η συνάντηση. Απαντήστε… Σας επέλεξαν ίσως με αυτό το αγγελικό πρόσωπο που έχετε και που δεν θα το υποψιαζόμασταν ποτέ», του απάντησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

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