Τροχαίο με σχολικό στη Λάρισα: Διασωληνώθηκε το παιδάκι 2,5 ετών– Με συντριπτικά κατάγματα ο πατέρας

Snapshot Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται πατέρας και 2,5 ετών παιδί μετά μετωπική σύγκρουση με σχολικό λεωφορείο στη Λάρισα.

Το παιδί διασωληνώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας λόγω σοβαρών τραυμάτων.

Ο πατέρας φέρει συντριπτικά κατάγματα σε πολλά σημεία του σώματός του.

Το επιβατικό αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Στο σημείο του ατυχήματος επιχείρησαν πυροσβεστική και ΕΚΑΒ για την ανάσυρση και μεταφορά των τραυματιών. Snapshot powered by AI

Σοβαρή είναι η κατάσταση της υγείας του 2,5 ετών παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά στο σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Πέμπτης (12/11) λίγο έξω από τη Λάρισα στην περιοχή της Τερψιθέας.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε -κάτω από συνθήκες που ακόμη διερευνώνται- όταν το αυτοκίνητο που επέβαιναν πατέρας και γιος συγκρούστηκε μετωπικά με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε παιδιά.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας προχώρησαν στη διασωλήνωση του μικρού παιδιού ενώ ο πατέρας του φέρει συντριπτικά κατάγματα σε πολλά σημεία του σώματός του.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το εμπρόσθιο τμήμα του επιβατικού αυτοκινήτου μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών. Στο όχημα επέβαιναν ο πατέρας, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του οδηγού, και το μικρό παιδί, το οποίο καθόταν σε παιδικό κάθισμα στο πίσω μέρος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να ανασύρουν τους δύο σοβαρά τραυματίες και να τους μεταφέρουν εσπευσμένα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Δείτε βίντεο από το σημείο του ατυχήματος:

Οι νεότερες εξελίξεις για την κατάσταση της υγείας τους προκαλούν μεγάλη ανησυχία, ιδιαίτερα μετά την απόφαση των γιατρών να διασωληνώσουν το μικρό παιδί.

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