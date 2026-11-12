Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο - Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Ιασωνίδου.

Η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα, ειδοποιήθηκε στις 17:00.

Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές στο διαμέρισμα χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (12/11) στην Πυροσβεστική από φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για το συμβάν στις 17:00 και έσπευσε στο διαμέρισμα του 4ου ορόφου στην οδό Ιασωνίδου με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα.

Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής είχε ως αποτέλεσμα το συμβάν να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο.

Σημειώνεται ότι η φωτιά προκάλεσε υλικές ζημιές περιορισμένης έκτασης στο διαμέρισμα χωρίς ωστόσο να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

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