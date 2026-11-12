Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο - Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
Από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές περιορισμένης έκτασης, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός
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- Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Ιασωνίδου.
- Η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα, ειδοποιήθηκε στις 17:00.
- Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.
- Προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές στο διαμέρισμα χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.
Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (12/11) στην Πυροσβεστική από φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για το συμβάν στις 17:00 και έσπευσε στο διαμέρισμα του 4ου ορόφου στην οδό Ιασωνίδου με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα.
Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής είχε ως αποτέλεσμα το συμβάν να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο.
Σημειώνεται ότι η φωτιά προκάλεσε υλικές ζημιές περιορισμένης έκτασης στο διαμέρισμα χωρίς ωστόσο να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.
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