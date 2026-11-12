Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο - Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές περιορισμένης έκτασης, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο - Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Ιασωνίδου.
  • Η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα, ειδοποιήθηκε στις 17:00.
  • Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.
  • Προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές στο διαμέρισμα χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.
Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (12/11) στην Πυροσβεστική από φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για το συμβάν στις 17:00 και έσπευσε στο διαμέρισμα του 4ου ορόφου στην οδό Ιασωνίδου με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα.

Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής είχε ως αποτέλεσμα το συμβάν να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο.

Σημειώνεται ότι η φωτιά προκάλεσε υλικές ζημιές περιορισμένης έκτασης στο διαμέρισμα χωρίς ωστόσο να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Δείτε βίντεο από το statusfm 107,7:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Σε ονομαστική ψηφοφορία 17 άρθρα του νομοσχεδίου για τα μέτρα της ΔΕΘ - «Για να δούμε ποιος είναι υπέρ ή κατά σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα»

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Βραχιόλι διακοσμημένο με σπάνιο ζαφείρι των Ρομανόφ πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι $4,9 εκατ.

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο - Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

18:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης κατά Πιερρακάκη στη Βουλή: «Είστε μπροστινοί των funds»

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο στη Μαλάτεια - Βίντεο

18:28ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: 25αρια και αφρικανική σκόνη την Παρασκευή – Τι καιρό θα κάνει έως τις 17 Νοεμβρίου

18:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μαρία Καρρά: Νέα δικαστική δικαίωση για την κληρονομιά Τράγκα στο Μονακό - Τι αποφάσισε το Εφετείο

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στην Ουάσιγκτον: Ένας νεκρός και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες - Αυτοπυροβολήθηκε ο δράστης

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο σταρ που έκανε τρίο σε φουσκωτή πισίνα γεμάτη ελαιόλαδο και άλλες ανείπωτες ιστορίες: Πώς παρουσιαστές, ποδοσφαιριστές, ηθοποιοί και Βρετανοί σελέμπριτις πετυχαίνουν «ομερτά» για τα σεξουαλικά τους σκάνδαλα

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προωθεί τον πρώην CEO της Apple, Τιμ Κουκ, για διάδοχο του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia

18:10ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι μια από τις αρετές που αγαπάς σ αυτή την εταιρεία»: Όταν η 2η ερωμένη του Τζένσεν Χουάνγκ αποθέωνε την Nvidia

18:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Στη Γαλλία ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης - Τι είπε στον συγκάτοικό του

18:07ANNOUNCEMENTS

«Καρκίνος του πνεύμονα: Από την Επιστημονική Πρόοδο στην Πραγματική Εμπειρία Φροντίδας»

18:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές κατά τις αγορές σε καταστήματα και διαδίκτυο

17:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φρέναρε» το Χρηματιστήριο έπειτα από τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μαγνησία: Νεκρός στο χωράφι του συνταξιούχος αστυνομικός- Έπεσε από δέντρο που κλάδευε

17:41LIFESTYLE

ERTFLIX - «Θάλασσες μας χώρισαν»: Πότε θα δούμε τα επόμενα επεισόδια

17:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάρνηθα: Άγνωστοι διέρρηξαν εγκαταστάσεις τηλεοπτικών σταθμών - Έκλεψαν 50 κιλά χαλκού

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Σύγκρουση ΙΧ με σχολικό – Στο νοσοκομείο πατέρας και παιδί - Βίντεο

17:27WHAT THE FACT

«Δεν θέλω να πεθάνω παρθένος»: 59χρονος παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια αποκάλυψε ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλική ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:22ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα μέσω ασυρμάτου στο «Abeille Marengo» μόλις εισήλθε σε διεθνή ύδατα - Άμεση απάντηση από την φρεγάτα «Λήμνος»

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο στη Μαλάτεια - Βίντεο

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

18:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μαρία Καρρά: Νέα δικαστική δικαίωση για την κληρονομιά Τράγκα στο Μονακό - Τι αποφάσισε το Εφετείο

09:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λασποβροχές και 26άρια τις επόμενες ώρες - Πότε θα έρθει νέο ψυχρο μέτωπο

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μαγνησία: Νεκρός στο χωράφι του συνταξιούχος αστυνομικός- Έπεσε από δέντρο που κλάδευε

17:27WHAT THE FACT

«Δεν θέλω να πεθάνω παρθένος»: 59χρονος παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια αποκάλυψε ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλική ζωή

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η 35χρονη που έπεσε στις γραμμές του μετρό στην Ηλιούπολη

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Πακέτο επιβίωσης: Τι πρέπει να περιέχει - Οδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

18:28ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: 25αρια και αφρικανική σκόνη την Παρασκευή – Τι καιρό θα κάνει έως τις 17 Νοεμβρίου

15:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Λιποθύμησε η προϊσταμένη επιθεωρήτρια Εργασίας μετά από καβγά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο σταρ που έκανε τρίο σε φουσκωτή πισίνα γεμάτη ελαιόλαδο και άλλες ανείπωτες ιστορίες: Πώς παρουσιαστές, ποδοσφαιριστές, ηθοποιοί και Βρετανοί σελέμπριτις πετυχαίνουν «ομερτά» για τα σεξουαλικά τους σκάνδαλα

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πλήρης οδηγός για τις προθεσμίες, τις πληρωμές και τις κλιμακωτές προσαυξήσεις από 25% έως 100%

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Πετιλόν: «Αυτή με έμπλεξε» - Ποια είναι η γυναίκα-αράχνη που κατηγορεί ότι τον ώθησε στο κύκλωμα - Ροζ ταινίες και φυλακή για απόπειρα ανθρωποκτονίας

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προωθεί τον πρώην CEO της Apple, Τιμ Κουκ, για διάδοχο του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia

17:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΣΕΑΔ: Τελεσίδικη αφαίρεση 2 βαθμών για την ΚΑΕ Ολυμπιακός και 7 αγωνιστικές σε Ταϊρίκ Τζόουνς

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο - Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

18:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Στη Γαλλία ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης - Τι είπε στον συγκάτοικό του

17:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάρνηθα: Άγνωστοι διέρρηξαν εγκαταστάσεις τηλεοπτικών σταθμών - Έκλεψαν 50 κιλά χαλκού

14:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι αλλάζει στη μοριοδότηση αθλητών στις Πανελλαδικές - Νέα κριτήρια και προϋποθέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ