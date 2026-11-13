Αμφιλοχία: Τροχαίο με εκτροπή οχήματος - Απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα

Snapshot Τρία ηλικιωμένα άτομα απεγκλωβίστηκαν μετά από εκτροπή οχήματος στην Αμφιλοχία.

Ο απεγκλωβισμός ολοκληρώθηκε από 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Οι τραυματίες παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για μεταφορά και παροχή ιατρικής βοήθειας. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σε περιοχή της Αμφιλοχίας Αιτωλοακαρνανίας, όταν ΙΧ εξετράπη της πορείας του.

Από το ατύχημα τρία ηλικιωμένα άτομα που επέβαιναν στο όχημα εγκλωβίστηκαν και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Μετά τον απεγκλωβισμό τους, για τον οποίο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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