Αμφιλοχία: Τροχαίο με εκτροπή οχήματος - Απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα
Από το ατύχημα τρία άτομα που επέβαιναν στο όχημα εγκλωβίστηκαν
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- Τρία ηλικιωμένα άτομα απεγκλωβίστηκαν μετά από εκτροπή οχήματος στην Αμφιλοχία.
- Ο απεγκλωβισμός ολοκληρώθηκε από 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
- Οι τραυματίες παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για μεταφορά και παροχή ιατρικής βοήθειας.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σε περιοχή της Αμφιλοχίας Αιτωλοακαρνανίας, όταν ΙΧ εξετράπη της πορείας του.
Από το ατύχημα τρία ηλικιωμένα άτομα που επέβαιναν στο όχημα εγκλωβίστηκαν και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.
Μετά τον απεγκλωβισμό τους, για τον οποίο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
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